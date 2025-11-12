LG Gram 17 je ultraprijenosni laptop s dijagonalom ekrana od 17'' i masom manjom od 1,4 kilograma

Kako mu i ime govori, LG Gram je tanak i lagan laptop, a ovu formulu korejski je proizvođač proširio i na model s velikim 17-inčnim ekranom. Za performanse se oslanja na Intelove Lunar Lake procesore koji su prilično štedljivi, a tu je i Thunderbolt 4 podrška

Bug.hr srijeda, 12. studenog 2025. u 10:01
SPECIFIKACIJE – LG Gram 17 (2025)
Ekran 17” / 2560 x 1600 / IPS / 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 256V (4 P, 4 LP/ 8 Threads)
Grafička kartica Intel Arc 140V
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 x HDMI
2 x USB Type C ( Thunderbolt 4, Power delivery, Display Port)
2 × USB A
3,5-mm audio
Masa 1,38 kg
Dimenzije 378,8 × 258,8 × 17,8 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 3 godine
Cijena 1.383,20 eura

LG Gram predstavio je novu inačicu svog velikog, a opet laganog i tankog modela sa neobičnim 17'' ekranom. Ova jedinstvena veličina u kombinaciji s i dalje malom masom i relativno tankim profilom čine Gram zanimljivim nišnim uređajem koji omogućuje prenosivost i veliki ekran istovremeno. LG kroz generacije ne mijenja dobitnu formulu dizajna i forme, ali redovito omogućuje upgrade komponenti, pa se ova nova generacija koja se na našem tržištu može naći za ispod 1.400 eura, oslanja na Intelove Ultra procesore iz Lunar Lake serije.

LG Gram 17 ima tanak profil, a među konektorima su i dva Thunderbolta 4
LG Gram 17 ima tanak profil, a među konektorima su i dva Thunderbolta 4

Vizualno laptop dolazi u sivoj i crnoj varijanti, a odlikuje se debljinom od 17,8 mm što je za uređaj s ovako velikom dijagonalom jako dobro. Istovremeno se radi o uređaju s masom ispod 1,4 kilograma, pa i s ovako većim dimenzijama uspijeva ići ispod neke zamišljene granice ultraprijenosnih laptopa. LG i dalje donosi magnezijsko kućište i minimalistički dizajn s natpisom Gram na poklopcu ekrana i odmorištem za dlanove bez suvišnih detalja.

Kod ekrana dijagonale 17'', LG se odlučio za IPS panel rezolucije 2560 x 1600 točaka i sa stopom osvježavanja panela od 60 Hz. Ekran ima svjetlinu od 350 cd/m2 i pokriva 100% sRGB i 99% DCI-P3 spektra. Za performanse se pak kod ove konfiguracije brine Intel Core Ultra 7 256V procesor koji ima osam jezgri, od čega su četiri jače tzv. performance. Osim štedljivosti, Lunar Lake Ultra procesori dolaze s prilično sposobnom grafičkom karticom, u ovom slučaju Intel Arc 140V koja će omogućiti čak i pristojno igranje u nekim razumno smanjenim detaljima i rezolucijama. Tu su još 16 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Laptop stiže s IPS ekranom dijagonale 17'' i rezolucijom od 2560 x 1600 piksela
Laptop stiže s IPS ekranom dijagonale 17'' i rezolucijom od 2560 x 1600 piksela

LG je ugradio tipkovnicu s numeričkim dijelom, pri čemu pozadinski osvjetljeni model ima tipke za smjer bez drugih tipki okolo. Uz nezaobilaznu Copilot tipku, tipka za paljenje/gašenje na sebi ima čitač otiska prsta, pa je to jedini preostali način biometrijskog ulaska u sustav nakon što je LG zamijenio web kameru s IR senzorom novom bez te opcije. LG Gram 17 stiže s najnovijim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dok se od konektora izdvajaju dva Thunedbolta 4. Tu su još HDMI, dva USB A i 3,5 mm audio konektor. Ukupno se radi o zanimljivom ultraprijenosnom modelu s vrlo velikim ekranom (za laptop) koji donosi vrlo dobre specifikacije i trajanje baterije od preko 20 sati.

 

 



