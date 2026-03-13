MacBook Neo je modularniji i lakše ga je popraviti od drugih Appleovih laptopa

Novi Appleov MacBook Neo donosi modularniji dizajn koji olakšava popravke ključnih komponenti poput baterije i tipkovnice, što ga čini privlačnijim za poslovne korisnike i škole

Jedna manje oglašavana promjena koja bi novi MacBook Neo mogla učiniti privlačnijim tvrtkama, školama i onima sklonima nezgodama jest njegov unutarnji dizajn koji je modularniji i lakši za popravak od drugih modernih MacBookova.

Kako doznaje Ars Technica, zamjene za gotovo svaku komponentu u Neu su jednostavnije i zahtijevaju manje koraka i alata nego kod M5 MacBook Aira. To uključuje i bateriju, koja je u MacBook Airu pričvršćena za kućište s više vijaka i ljepljivih traka, dok se u Neu vadi relativno lako nakon što se ukloni nekoliko zaštitnih ploča i fleksibilnih kabela.

Ipak, najznačajnija promjena kod Nea je to što je tipkovnica postala zasebna komponenta. U gotovo svim modernim MacBookovima, još od unibody aluminijskih modela s kraja 2000-ih, tipkovnica je bila integrirana u gornji dio kućišta prijenosnika i bilo ju je izuzetno teško, ako ne i nemoguće, zamijeniti neovisno.

Apple još nije izlistao komponente za MacBook Neo u svojoj trgovini dijelovima, no sudeći prema cijenama popravaka koje su objavili, komponente za Neo trebale bi koštati znatno manje od onih za skuplje MacBookove.

Podsjetimo, sličan pristup Apple primjenjuje i kod osnovnog modela iPada. Naime, kod tog tableta staklo zaslona i panel nisu potpuno laminirani kao kod skupljih modela, što znači da se u slučaju puknuća može zamijeniti samo staklo bez potrebe za zamjenom cijelog zaslonskog sklopa.