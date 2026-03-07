MacBook Neo mogao bi potaknuti da MacBook Pro i Air budu još bolji

Iako je MacBook Neo zamišljen kao pristupačni ulaz u Appleov svijet laptopa, mogao bi imati širi utjecaj na cijelu liniju MacBooka

Matej Markovinović subota, 7. ožujka 2026. u 21:00
MacBook Neo 📷 Foto: Apple
MacBook Neo Foto: Apple

Appleov novi MacBook Neo možda nije namijenjen zahtjevnijim korisnicima, ali bi dugoročno mogao donijeti poboljšanja upravo u skupljim modelima poput MacBooka Pro i MacBook Aira.

Naime, MacBook Neo predstavljen je ovoga tjedna kao najpovoljniji MacBook do sada, koji prvenstveno cilja na korisnike koji prelaze na MacOS s PC-ja ili Chromebooka, ali i one koji prvi puta kupuju laptop. S početnom cijenom od 600 dolara u SAD-u i 700 eura u Europi (bez studentskih popusta koji dosežu 100 eura), lako je za pretpostaviti da će biti hit, osobito među mlađim korisnicima čije su potrebe laptopa uglavnom vezane za neke školske obaveze.

U usporedbi s MacBookom Pro i MacBook Airom, Neo donosi dosta skromnije specifikacije i opremu, no upravo bi takav pristup mogao imati pozitivan učinak na ostatak ponude. Kako prenosi 9to5Mac, povoljan ulazni model povećava pritisak na Apple da dodatno opravda više početne cijene drugih MacBooka.

Upravo se zbog toga očekuje da bi buduće generacije MacBooka Pro i MacBook Aira mogle dobiti još više naprednih mogućnosti. Primjerice, već se neko vrijeme „šuška“ da bi nadolazeći MacBook Pro s M6 SoC-om mogao imati OLED zaslon na dodir te Dynamic Island s iPhone koji bi se u budućim generacijama mogao proširiti i na MacBook Air.

Sličnu strategiju Apple već godinama koristi kod iPhonea i iPada, gdje snažni osnovni modeli omogućuju da se naprednije i ekskluzivnije značajke zadrže za skuplje uređaje, barem na neko određeno vrijeme.

 

