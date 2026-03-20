MacBook Neo se razgrabio - Apple ih ne može dovoljno proizvesti

Čini se da Apple prodaje svoje pristupačne MacBooke brže nego što ih može proizvesti. MacBook Neo je u malo više od tjedan dana od izlaska na tržište izazvao potražnju koja je tipičnija za lansiranje iPhonea nego za Mac računala. Zbog neočekivanog uspjeha, cjelokupna Mac divizija bilježi povijesne rezultate, potvrđujući ispravnost Appleove nove strategije.

Prema podacima od ovog petka, 20. ožujka, svih osam modela MacBook Nea rasprodano je putem Appleove internetske trgovine u SAD-u, s rokovima isporuke koji se protežu duboko u travanj. Svaki model, neovisno o boji (srebrna, ružičasta, citrus i indigo) ili konfiguraciji (256 GB ili 512 GB), prikazuje procijenjeno vrijeme dostave između 6. i 13. travnja.

To predstavlja čekanje od dva do tri tjedna za proizvod koji je tek stigao na tržište, što jasno ukazuje da je potražnja daleko nadmašila početne zalihe. Situacija nije puno bolja ni u fizičkim trgovinama, gdje se dostupnost pojedinih modela razlikuje od lokacije do lokacije, a neke konfiguracije također imaju rok preuzimanja tek sredinom travnja.

Rekordan početak prodaje unatoč kompromisima

Uspjeh MacBook Nea nije slučajan. Tim Cook, izvršni direktor Applea, objavio je kako je Mac zabilježio "najbolji tjedan lansiranja ikada za nove korisnike Maca", što se uvelike pripisuje upravo ovom modelu. S početnom cijenom od 600 dolara u SAD-u i 700 eura u Europi, MacBook Neo je najpovoljniji prijenosnik koji je Apple ikada ponudio.

Ta cijena je, podsjetimo, postignuta nizom hardverskih kompromisa. Pokreće ga A18 Pro čip, inače namijenjen iPhoneima, a ne M-serija čipova. Uz to, osnovni model dolazi bez pozadinskog osvjetljenja tipkovnice, ima mehanički trackpad umjesto Force Touch tehnologije te ograničena dva USB-C priključka, od kojih je jedan degradiran na USB 2.0 brzine. Touch ID je rezerviran samo za skuplji model s 512 GB prostora za pohranu.

Unatoč ovim nedostacima, čini se da je strategija "prioritiziranja tržišnog udjela nad premium cijenom po jedinici" pun pogodak. Analitičari iz TrendForcea predviđaju da bi Neo mogao pomoći Appleu da poveća isporuke prijenosnika za 7,7 % u 2026. godini, potencijalno podižući tržišni udio macOS-a na 13,2 %.

Ovim potezom Apple izravno napada segment tržišta između 500 i 800 eura, kojim tradicionalno dominiraju Windows prijenosnici i napredniji Chromebookovi. Prema izvještaju portala 9to5Mac, problemi s opskrbom mogli bi se nastaviti jer je proizvodnja u početku povjerena samo jednom dobavljaču, tvrtki Quanta. Očekuje se da će se Foxconn i Luxshare uskoro pridružiti lancu opskrbe kako bi se zadovoljila ogromna potražnja.