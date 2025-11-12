Na tržište bi uskoro mogli stići laptopi s Androidom

Qualcomm planira proširiti primjenu svojih Snapdragon X čipova i na uređaje s Androidom, što bi moglo dovesti do pojave prvih laptopa pogonjenih Androidom

Nakon što je nedavno predstavio seriju Snapdragon X2, Qualcomm radi na tome da učini svoje računalne čipove kompatibilnima s Androidom. To bi značilo da bi u bliskoj budućnosti mogli vidjeti laptope koji umjesto Windowsa imaju Android.

S obzirom na Googleove planove za spajanje ChromeOS-a i Androida o kojima smo i mi pisali još prošle jeseni, Qualcommov potez „drži vodu“. Ako se ta ideja uspješno realizira, Android laptopi sa Snapdragonom X mogli bi donijeti novu dinamiku na tržište koje se nije već duže vremena značajnije promijenilo.

Međutim, ključno će biti koliko Google uspije prilagoditi korisničko sučelje i iskustvo u tom novom formatu jer će Qualcomm osigurati isključivo hardversku podršku. Više informacija znat će se vjerojatno već do proljeća.