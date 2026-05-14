Najavljen Googlebook: koliko bi ga platili?

Google je upravo najavio Googlebook. Platforma bazirana na Androidu, s Geminijem, Google Play Storeom i partnerima kao što su Dell, HP, Lenovo, Acer i Asus. Prvi modeli dolaze u jesen. Cijena nije objavljena a o tome najviše ovisi koliko će biti uspješan na tržištu

Čim je Google objavio Googlebook, počele su usporedbe. S Chromebookom, koji možda zamjenjuje, s laptopovima na Windowsima i naravno s MacBook Neom koji je od ožujka ove godine promijenio što "pristupačan laptop" uopće znači. Hoće li, bude jeftin, s niskom cijenom "pojesti" vlastito tržište Chromebooka? Hoće li, bude li srednje cjenovnog ranga, zagolicati maštu korisnika Windowsa koji imaju Android mobitele? Je li Googlebook stvarna konkurencija Neu? Hoće li povoljnom cijenom privući one neodlučne koji tek planiraju kupnju? Odgovor na svako od tih pitanja ovisi o jednom broju koji Google još nije objavio.

Apple Neo, moguća konkurencija?

Prvo o onome o čemu svi misle: može li Googlebook oteti Appleu dio tržišta? Vjerojatno vrlo malo. Nitko tko već koristi Mac neće prijeći na Android laptop. Apple fanovi ne mijenjaju platformu zbog cijene, to je odavno poznato, i Neo ih nije privukao cijenom nego im je samo omogućio da uđu ranije. Apple je lansirao Neo jeftiniji od bilo kojeg laptopa koji je Apple ikada prodao, s aluminijskim kućištem, A18 Pro čipom i Liquid Retina ekranom. U Europi se MacBook Neo službeno prodaje od oko 700 eura za osnovni model s 256 GB, a model s 512 GB stoji oko 800 eura. Za obrazovne kupce cijena je još niža, a škole koje kupuju u većim količinama plaćaju još manje.

Industrija je reagirala odmah. Asus CFO Nick Wu nazvao je to "šokom za cijelo tržište" i potvrdio da se cijela PC industrija ozbiljno pita kako odgovoriti. To nije bila tek usputna izjava, već opis situacije u kojoj je shvatio da je konkurent promijenio pravila dok nitko nije očekivao. Uspjeh je nedvojben: Apple je od dobavljača zatražio deset milijuna dodatnih jedinica Nea, gotovo dvaput više od početne procjene, a modeli su rasprodani unaprijed na tjednima. Potražnja je tolika da Apple razmatra ukidanje ulaznog modela, ne zato što je preskup za kupce, nego zato što mu rastuće cijene komponenti jedu maržu. Čak i ta priča, Apple koji razmišlja hoće li podignuti cijenu svog najjeftinijeg Maca, govori o tome koliko je Neo pomaknuo što "niska cijena laptopa" uopće znači.

Googlebook ipak cilja drugačijeg kupca od Apple fanova: onoga koji još nije odlučio, koji živi u Chromeu i Gmailu, ima Android mobitel i nikad nije imao razlog platiti više od 500 eura za laptop. To bi također mogli biti korisnici Windows računala koji planiraju kupiti laptop s novijim generacijama procesora, a koji koriste Gmail, Google Drive i hrpu Android aplikacija koje su im već na telefonu. Tome kupcu ni specifikacije ni AI Gemini nisu presudni, već dobrodošla nadogradnja. Jedino što može promijeniti njihovu odluku između Windowsa i Androida jest cijena.

Nema slobodnog prostora ni gore ni dolje

Googlebook nije u jednostavnoj tržišnoj poziciji. Ispod njega je Chromebook, koji petnaestak godina funkcionira uspješno. Većina modela prodavala se između 250 i 400 eura i upravo zbog toga su se kupovali za školske potrebe. Iznad njega, od ožujka ove godine, stoji MacBook Neo koji je referentnu točku premijskog segmenta spustio bliže sredini. Googlebook mora stati negdje između ta dva broja.

Ako dođe jeftin, oko 300 eura, u rasponu gdje je Chromebook, Google praktički sam sebi pojede tržište koje je godinama gradio. Chromebook nije samo uređaj, to je infrastruktura. Tisuće škola i firmi diljem svijeta izgradile su sustav oko ChromeOS-a, integrirale Google Workspace i izgradile načine upravljanja uređajima koji su IT administratorima omogućili da bez velikog tima drže pod kontrolom stotine mašina. Android donosi širu aplikacijsku biblioteku, ali sa sobom nosi novi sustav upravljanja, nove alate i prijelazni period koji organizacije ne vole. Jeftin Googlebook koji zamjenjuje Chromebook nije nadogradnja, to je migracija. A migracije koštaju, čak i kad je sam uređaj jeftin.

Ako dođe skup, 600 ili 700 eura, stoji bok uz bok s MacBook Neom, ali bez macOS-a i bez onoga što macOS nosi sa sobom. Android laptop po toj cijeni nije odgovor na šok koji je Neo napravio.

Tržište koje ne raste

Portal Tom's Hardware postavlja pitanje direktno: ostaje vidjeti hoće li Googlebook biti pošteno cijenjen u svijetu koji obilježava AI boom, sada kad postoji MacBook Neo. Apple je postavio referentnu točku, i svaki uređaj koji dođe poslije mora se prema njoj pozicionirati, svidi mu se to ili ne.

Tržište laptopa ionako nije u ekspanziji koja bi opravdala agresivno postavljanje cijena prema gore. Hardver postaje bolji dok prosječna cijena stoji na mjestu. Ono što je izgledalo kao tisuću eura vrijedan uređaj prije tri godine, danas se prodaje za znatno manje. Kupac to doživljava kao poboljšanje vrijednosti, ne kao pad cijene.

Što Googlebook zapravo nudi

Što konkretno Google nudi, za sada je opisano u generalnim crtama. Googlebook kombinira Android s Chrome preglednikom, spoj koji Google opisuje kao "best of Android" i "best of ChromeOS" u jednom uređaju. Dvije su značajke koje se ističu u najavi.

Prva je Magic Pointer, razvijen zajedno s Google DeepMind timom: kursor koji reagira na Gemini upite u realnom vremenu, bez otvaranja posebnog sučelja. Pokazivanjem na datum u mailu može se odmah zakazati sastanak, ili se mogu odabrati dvije slike, recimo dnevni boravak i novi kauč, kako bi Gemini vizualizirao kako izgledaju zajedno.

Druga je Create your Widget: korisnik jednim promptom od Geminija traži prilagođeni widget koji vuče podatke iz Gmaila, Calendara i interneta u jedan panel na desktopu.

Treća je Quick Access: pristup datotekama s Android telefona direktno iz file browsera na laptopu, bez prijenosa i bez kablova.

Hardver je opisan kao "premium craftsmanship", dolazi od Acera, Asusa, Della, HPja i Lenova, u različitim oblicima i veličinama. Svi modeli imat će prepoznatljiv glowbar čija je namjena za sada nepoznata, Google kaže da je "i funkcionalan i lijep." Vizualni identitet je gotov, ali osnovno tržišno pitanje još nema odgovor.

Googlebook ima prednosti koje stari Chromebook nije imao. Android aplikacijska biblioteka dublja je od svega što je ChromeOS ikad ponudio. Magic Pointer i widget sustav nude nešto što ni Windows ni macOS nemaju kao standardno iskustvo u osnovnoj instalaciji. Ali te prednosti vrijede ako kupac u novčaniku ima dovoljno, a koliko, saznat ćemo u skoroj budućnosti.