Novi MSI Cyborg 15 drži se prokušane formule pristupačne cijene, poneke uštede i novog Nvidia GPU-a

SPECIFIKACIJE – MSI Cyborg 15 B2RWEKG Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS/ 144 Hz Procesor Intel Core 5 210H (4P +4E / 12T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Konektori 1 × HDMI 2.1

1x USB 3.2 Type C (DisplayPort)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 2,1 kg Dimenzije 359,3 × 245,25 × 23,15 mm Operacijski sustav Free DOS Jamstvo 1 godina Cijena 1.059,00 eura

Tri godine nakon izlaska prošle generacije MSI Cyborg 15 laptopa, proizvođač je nadogradio ovu pristupačnu seriju, a osim malih dizajnerskih preinaka, novi modeli nude Intel Raptor Lake procesore i Nvidia RTX grafičke kartice, pri čemu je najjača RTX 5070. Upravo se po tom elementu najviše razlikuju tri dostupne varijante ovog novog modela. Ipak, vjerojatno najvažniji prodajni adut Cyborg 15 serije je cijena, pa tako za 1059 eura na našem tržištu možete dobiti gaming laptop s dediciranom grafičkom karticom i ekranom sa 144 Hz.

Laptop ima aluminijski poklopac ekrana i plastično kućište sa zanimljivom prozirno crnom bojom

Laptop je sličnih dimenzija kao prethodna generacija, no malo je uži i deblji na stražnjem kraju gdje su smješteni ventilacijski otvori. MSI Cyborg 15 dolazi s aluminijskim crnim poklopcem ekrana na kojemu se nalazi logo proizvođača, dok je ostatak kućišta plastičan i ima zanimljivi dizajn prozirno crne boje, pa na odmorištu za dlanove imate dosta ukrasnih prozirnih elemenata. Ispod ekrana je neobično debeo okvir s MSI logom. Rubovi oko panela sa strana su relativno tanki, a iznad je dodatni prostor za smještaj skromne 720p web kamere.

MSI Cyborg 15 ima skroman IPS (level) ekran Full HD rezolucije sa 144 Hz i skromnom svjetlinom ispod 300 cd/m2

Ekran dolazi u jednoj IPS varijanti rezolucije 1920 x 1080 piksela s vrlo solidnim kontrastom, ali i svjetlinom ispod 300 cd/m2. Boje vas neće izuti iz cipela, ali će igrače razveseliti stopa osvježavanja panela od 144 Hz.

Za performanse se brine Intel-Nvidia kombinacija. MSI se odlučio za Raptor Lake procesore predstavljene pred kraj 2024. godine. Naša konkretna konfiguracija ima Core 5 210H (najjači u ponudi je Core 7 240H) koji ima 8 jezgri od čega su 4 jače performance s maksimalnim radnim taktom od 4,8 GHz. Tri su moguće opcije za grafičke kartice, a ova najjeftinija uključuje Nvidia RTX 5050 koja će na Full HD rezoluciji laptopa omogućiti relativno ugodno igranje, iako su mogućnosti donekle neiskorištene zbog ograničenja na 45 W potrošnje, što je dosta ispod maksimalne iskoristivosti. Uz solidnu kombinaciju procesora i grafičke kartice, laptop ima 16 GB radne memeorije (maksimalno moguće do 96 GB u dva slota) te SSD od 512 GB.

Tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm, dodan numerički dio i izdvojene WASD tipke uz RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone

Tipkovnica ima i numerički dio te RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone, istaknute WASD tipke te hod tipki od 1,7 mm. Tu je i relativno prostrani touchpad. Od konektora su tu HDMI 2.1, USB C, dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio priključak za slušalice.