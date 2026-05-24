OLED zasloni za novi MacBook Pro spremni za masovnu proizvodnju

Proizvodnja OLED zaslona za laptope znatno je složenija nego za mobitele, ponajviše zbog većih dimenzija i viših zahtjeva za kvalitetom prikaza

Samsung Display navodno je spreman za početak masovne proizvodnje OLED zaslona za novu generaciju MacBooka Pro. Prema informacijama iz Južne Koreje, proizvodni prinos premašio je 90 posto, dok su pojedini procesi dosegnuli i 95 posto učinkovitosti, što se smatra vrlo dobrim rezultatom za OLED zaslone većih dimenzija.

Naime, navodi se da bi proizvodnja trebala krenuti već tijekom lipnja, nakon čega bi paneli bili isporučeni Appleovim partnerima zaduženima za sklapanje uređaja. Procjenjuje se da bi ukupna količina panela mogla dosegnuti čak oko dva milijuna jedinica.

Osim toga, sve su učestalije glasine da Apple priprema i novi MacBook Ultra s OLED zaslonom osjetljivim na dodir, koji bi mogao biti predstavljen ove ili sljedeće godine. Nova generacija MacBooka Pro također bi trebala prijeći na OLED tehnologiju, no zasad bez podrške za touch funkcionalnost.