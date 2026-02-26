Ponovno se spominje MacBook Pro sa zaslonom na dodir
Iako je Steve Jobs nekada jasno dao do znanja da laptopi ne bi trebali imati zaslon na dodir, čini se da će Apple ove godine promijeniti to mišljenje s novim modelima MacBooka Pro
Apple bi već sljedećeg tjedna trebao predstaviti novu generaciju svojih laptopa, uključujući početni MacBook model oznake J700, MacBook Air s M5 SoC-om te osvježene modele najjačeg MacBooka Pro s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima. No, prema novom izvješću Bloomberga, to nije sve što Apple planira za ovu godinu.
Kako navodi analitičar i novinar Mark Gurman, Apple bi krajem 2026. napokon mogao predstaviti dugo spominjani MacBook Pro sa zaslonom na dodir. Time bi Apple napravio značajan zaokret u svojoj dosadašnjoj filozofiji, budući da je još Steve Jobs svojedobno isticao kako “dodirne površine ne žele biti vertikalne”, dajući tako jasno do znanja da Appleu takva vrsta laptopa nije u planu.
U svakom slučaju, „dodirni“ modeli MacBooka Pro trebali bi imati posebne profile rada, jedan optimiziran za dodir, a drugi za klasično upravljanje mišem. U dodirnom načinu rada, macOS bi trebao prikazivati dodatne izbornike i kontekstualne opcije oko mjesta dodira na zaslonu za lakše korištenje.
Osim podrške za dodir, nadolazeći modeli MacBooka Pro navodno će dobiti i OLED zaslone, o kojima se već dulje vrijeme nagađa. Novost je i implementacija Dynamic Islanda, koji bi se nalazio u gornjem središnjem dijelu zaslona, u manjem, punch-hole obliku u odnosu na aktualne iPhone modele.
Ako se ove informacije pokažu točnima, Apple bi do kraja godine mogao napraviti jednu od najvećih promjena u dizajnu i funkcionalnosti MacBooka Pro u posljednjih nekoliko godina.