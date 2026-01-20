Poslovni laptop Dell Pro 14 Plus PB14250 ima aluminijsko kućište i stiže s Intel Core Ultra CPU-om

Druga u hijerarhiji Dell serija laptopa iza Premium modela je Pro Plus i to se očituje u kvalitetnom aluminijskom kućištu, bogatoj opremi i vrlo solidnim specifikacijama te u ovom slučaju dugoj autonomiji baterije

SPECIFIKACIJE – Dell Pro 14 Plus PB14250 Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 268V (4 P, 4 LP / 8 Threads) Grafička kartica Intel Arc 140V Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

2 x Thunderbolt 4

2 x USB A

3,5 mm

Ethernet Masa 1,4 kg Dimenzije 313,5 × 224 × 19,95 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 1 godinu Cijena 1.949,00 eura

CES 2026. godine donio je povratak legendarne Dell XPS serije laptopa. Na taj način je američki proizvođač nagovijestio da je nova nomenklatura koja je umjesto dugovječnih imena XPS i Latitude uvela Premium i Pro Plus. Naš Dell Pro 14 Plus PB14250 zamijenio je Dell Latitude, a u ovoj bi godini mogli vidjeti i povratak na staro ime, no o tome kad se dogodi. Bez obzira na ime, radi se i dalje o laptopu namijenjenom poslovnim korisnicima za koje donosi kvalitetnu izradu, vrlo solidne komponente, bogatu opremljenost, ali i relativno visoku ciijenu.

Minimalizam i sivo aluminijsko kućište kompaktnih dimenzija

Dell je s Pro 14 Plus serijom ponudio laptop srebrne boje i aluminijskog kućišta s kompaktnim dimenzijama i minimalističkim dizajnom gdje se jedino na poklopcu ekrana ističe Dell logo. Taj se ekran može otvoriti do 180 stupnjeva, a sa strana ekran ima vrlo tanke rubove, dok je na vrhu smještena Full HD web kamera s IR senzorom za lakši login u sustav. Na odmorištu za dlanove je tipkovnica s popriličnim prostorom među tipkama. Osim bijelog pozadinskog osvjetljenja, ističe se otpornošću na prolijevanje.

Dell Pro 14 Plus PB14250 ima IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetline od 300 cd/m2

Sam ekran ima IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetline oko 300 cd/m2 te standardne stope osvježavanja od 60 Hz. Unutar ljepuškastog kućišta, Dell Pro 14 Plus se oslanja na Lunar Lake seriju Intelovih procesora koja je predstavljena prije nešto više od godine dana i izdvaja se s nešto jačim integriranim grafičkim karticama. Moguće je pronaći ovu seriju sa sedam različitih procesora, pri čemu je Core Ultra 5 226 najslabiji, a ovaj Core Ultra 7 268V najjači u ponudi. Procesor ima osam jezgri od čega su četiri jače performance. Zanimljiv je po tome što dolazi s vrlo jakom integriranom grafičkom karticom Intel Arc 140V koja će ponuditi i dovoljno snage za solidni gaming u manje zahtjevnim igrama i ponekoj zahtjevnijoj. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 512 GB. Cijena ove konfiguracije na našem je tržištu 1949 eura, no uzmete li slabiji procesor moći ćete nabaviti Dell Pro 14 Plus i za ispod 1500 eura.

Velike tipke i razmaci na udobnoj pozadinski osvjetljenoj tipkovnici te vrlo prostrani touchapad čine periferiju Pro 14 Plus modela

Dell je ponudio najnovije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetoothj 5.4, a i u području konektora se ističe vrlo raskošnim odabirom. Dell Pro 14 Plus PB14250 ima HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 i dva USB A te 3,5 mm audio konektor, a tu je još i Ethreanet utor. Ovaj model ističe se i po vrlo dugom trajanju baterije od preko 16 sati na jednom punjenju.