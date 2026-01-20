Poslovni laptop Dell Pro 14 Plus PB14250 ima aluminijsko kućište i stiže s Intel Core Ultra CPU-om
Druga u hijerarhiji Dell serija laptopa iza Premium modela je Pro Plus i to se očituje u kvalitetnom aluminijskom kućištu, bogatoj opremi i vrlo solidnim specifikacijama te u ovom slučaju dugoj autonomiji baterije
|SPECIFIKACIJE – Dell Pro 14 Plus PB14250
|Ekran
|16 ” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 7 268V (4 P, 4 LP / 8 Threads)
|Grafička kartica
|Intel Arc 140V
|Memorija
|32 GB LPDDR5
|Disk
|512 GB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Konektori
|HDMI 2.1
2 x Thunderbolt 4
2 x USB A
3,5 mm
Ethernet
|Masa
|1,4 kg
|Dimenzije
|313,5 × 224 × 19,95 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|1 godinu
|Cijena
|1.949,00 eura
CES 2026. godine donio je povratak legendarne Dell XPS serije laptopa. Na taj način je američki proizvođač nagovijestio da je nova nomenklatura koja je umjesto dugovječnih imena XPS i Latitude uvela Premium i Pro Plus. Naš Dell Pro 14 Plus PB14250 zamijenio je Dell Latitude, a u ovoj bi godini mogli vidjeti i povratak na staro ime, no o tome kad se dogodi. Bez obzira na ime, radi se i dalje o laptopu namijenjenom poslovnim korisnicima za koje donosi kvalitetnu izradu, vrlo solidne komponente, bogatu opremljenost, ali i relativno visoku ciijenu.
Dell je s Pro 14 Plus serijom ponudio laptop srebrne boje i aluminijskog kućišta s kompaktnim dimenzijama i minimalističkim dizajnom gdje se jedino na poklopcu ekrana ističe Dell logo. Taj se ekran može otvoriti do 180 stupnjeva, a sa strana ekran ima vrlo tanke rubove, dok je na vrhu smještena Full HD web kamera s IR senzorom za lakši login u sustav. Na odmorištu za dlanove je tipkovnica s popriličnim prostorom među tipkama. Osim bijelog pozadinskog osvjetljenja, ističe se otpornošću na prolijevanje.
Sam ekran ima IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetline oko 300 cd/m2 te standardne stope osvježavanja od 60 Hz. Unutar ljepuškastog kućišta, Dell Pro 14 Plus se oslanja na Lunar Lake seriju Intelovih procesora koja je predstavljena prije nešto više od godine dana i izdvaja se s nešto jačim integriranim grafičkim karticama. Moguće je pronaći ovu seriju sa sedam različitih procesora, pri čemu je Core Ultra 5 226 najslabiji, a ovaj Core Ultra 7 268V najjači u ponudi. Procesor ima osam jezgri od čega su četiri jače performance. Zanimljiv je po tome što dolazi s vrlo jakom integriranom grafičkom karticom Intel Arc 140V koja će ponuditi i dovoljno snage za solidni gaming u manje zahtjevnim igrama i ponekoj zahtjevnijoj. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 512 GB. Cijena ove konfiguracije na našem je tržištu 1949 eura, no uzmete li slabiji procesor moći ćete nabaviti Dell Pro 14 Plus i za ispod 1500 eura.
Dell je ponudio najnovije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetoothj 5.4, a i u području konektora se ističe vrlo raskošnim odabirom. Dell Pro 14 Plus PB14250 ima HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4 i dva USB A te 3,5 mm audio konektor, a tu je još i Ethreanet utor. Ovaj model ističe se i po vrlo dugom trajanju baterije od preko 16 sati na jednom punjenju.