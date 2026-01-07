Qualcomm proširuje ponudu SoC-ova za laptope s modelom Snapdragon X2 Plus

U usporedbi s prethodnikom, Snapdragon X2 Plus nudi do 35 posto bolje jednojezgrene CPU performanse uz 43 posto manju potrošnju energije

Qualcomm je još protekle jeseni predstavio Snapdragon X2 Elite i Snapdragon X2 Elite Extreme za laptope, a sada u svoju ponudu uvodi i nešto povoljniju opciju, model Snapdragon X2 Plus. Kao što se može zaključiti odmah iz naziva, riječ je o nasljedniku Snapdragona X Plus koji je na tržište stigao u rujnu 2024. godine.

Naime, Snapdragon X2 Plus temelji se na trećoj generaciji Oryon CPU-a te je izrađen na 3-nanometarskom proizvodnom procesu. Dostupan je u dvije konfiguracije, sa šest i s 10 jezgri. Verzija s 10 jezgri ima ukupno 34 MB cachea i maksimalnu frekvenciju od 4 GHz, dok šestjezgrena inačica ima 22 MB cachea uz istu maksimalnu frekvenciju.

Foto: Qualcomm

Grafički dio čini X2-45 GPU, koji u desetjezgrenoj varijanti radi na taktu do 1,7 GHz, dok je kod slabije verzije ograničen na 900 MHz. Obje konfiguracije dijele isti NPU snage 80 TOPS-a, za kojeg Qualcomm kaže da je najbrži u prijenosnim računalima, s fokusom na lokalno izvođenje AI zadataka.

Qualcomm također tvrdi da Snapdragon X2 Plus ne donosi pad performansi pri radu na bateriji te obećava višednevnu autonomiju, iako će stvarni rezultati ovisiti o kapacitetu baterija koje odaberu proizvođači laptopa.

Od dodatnih značajki ističu se podrška za Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, opcionalni 5G te mogućnost ugradnje do 128 GB LPDDR5X RAM-a. Prvi laptopi sa Snapdragon X2 Plusom očekuju se na tržištu do kraja lipnja.