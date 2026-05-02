Samsung navodno donosi One UI na laptope

Samsung bi do kraja godine trebao predstaviti novu liniju Galaxy Bookova koja će umjesto Windowsa imati Android i One UI 9

Matej Markovinović subota, 2. svibnja 2026. u 12:38
Galaxy Book 📷 Foto: Samsung
Prema novim glasinama, Samsung bi uskoro mogao značajno proširiti svoju ponudu laptopa uvođenjem modela koji će umjesto Windowsa koristiti Android 17 s One UI-om 9.

Naime, Samsung navodno razvija čitavu liniju Galaxy Bookova koje pokreće Android, a koji će obuhvaćati modele nižeg, srednjeg i visokog ranga. Očekuje se snažna integracija Galaxy AI značajka te se pretpostavlja da bi One UI 9 za prijenosnike mogao nalikovati unaprijeđenoj verziji Sasmungovog DeX-a. 

Točan datum predstavljanja ovih laptopa još nije poznat, no prema dostupnim informacijama, prvi modeli mogli bi stići već do kraja godine.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi