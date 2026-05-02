Samsung navodno donosi One UI na laptope

Samsung bi do kraja godine trebao predstaviti novu liniju Galaxy Bookova koja će umjesto Windowsa imati Android i One UI 9

Prema novim glasinama, Samsung bi uskoro mogao značajno proširiti svoju ponudu laptopa uvođenjem modela koji će umjesto Windowsa koristiti Android 17 s One UI-om 9.

Naime, Samsung navodno razvija čitavu liniju Galaxy Bookova koje pokreće Android, a koji će obuhvaćati modele nižeg, srednjeg i visokog ranga. Očekuje se snažna integracija Galaxy AI značajka te se pretpostavlja da bi One UI 9 za prijenosnike mogao nalikovati unaprijeđenoj verziji Sasmungovog DeX-a.

Točan datum predstavljanja ovih laptopa još nije poznat, no prema dostupnim informacijama, prvi modeli mogli bi stići već do kraja godine.