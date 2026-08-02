Samsung navodno postaje ekskluzivni dobavljač OLED zaslona za MacBook Pro

Novi MacBook Pro modeli s OLED zaslonima trebali bi donijeti značajno poboljšanje kvalitete prikaza i energetske učinkovitosti, a zaslone će navodno proizvoditi Samsung

Appleovi MacBook Pro modeli s OLED zaslonima sve su bliže predstavljanju, a najnovije neslužbene informacije navode da će Samsung Display imati ključnu ulogu u njihovoj proizvodnji. Naime, prema izvješću južnokorejskog portala The Elec, Apple je odabrao Samsung za ekskluzivnog dobavljača OLED zaslona za nadolazeće laptope.

Riječ je o 14-inčnim i 16-inčnim MacBook Pro modelima s OLED zaslonima osjetljivima na dodir, čije se predstavljanje očekuje krajem 2026. ili početkom 2027. godine. Apple zasad nije službeno potvrdio njihove specifikacije ni datum izlaska, no glasine o prelasku na OLED tehnologiju kruže već godinama, što znači da će se prije ili kasnije to i ostvariti.

Prema navodima izvješća, u "utrci" za ovaj posao sudjelovao je i LG Display, koji je Appleu ponudio proizvodnju OLED panela na svojoj proizvodnoj liniji šeste generacije. Samsung Display, s druge strane, navodno je ponudio napredniju i učinkovitiju proizvodnu liniju 8.6. generacije, što je bilo dovoljno da osigura status jedinog dobavljača.

The Elec navodi da će Samsung za nove MacBook Pro modele isporučiti približno 2,5 milijuna OLED panela. Takav potez dodatno učvršćuje dugogodišnje partnerstvo između Applea i Samsunga, unatoč činjenici da su dvije tvrtke istodobno među najvećim konkurentima na tržištu potrošačke elektronike.

U istom se izvješću navodi i da bi Samsung Display trebao postati ekskluzivni dobavljač OLED zaslona za budući iPhone Ultra, što upućuje na to da će Apple i u svojim najskupljim uređajima sve više ovisiti o Samsungovoj tehnologiji zaslona.

Ako se ove informacije pokažu točnima, Appleovi prvi MacBook Pro modeli s OLED zaslonima predstavljat će jednu od najvećih promjena u liniji prijenosnika posljednjih godina. OLED tehnologija trebala bi donijeti veći kontrast, dublju crnu boju, živopisnije prikaze i nižu potrošnju energije u odnosu na postojeće mini-LED zaslone.