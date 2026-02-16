Samsungova tehnologija zaslona za privatnost mogla bi stići i na MacBook

Tehnologija za privatnost zaslona koja će krajem mjeseca debitirati na Galaxy S26 Ultri, mogla bi se u sljedećih nekoliko godina proširiti i na Appleove prijenosnike

Samsung će 25. veljače predstaviti svoje nove flagship mobitele, a najskuplji model u cijeloj seriji, Galaxy S26 Ultra, imat će novu tehnologiju nazvanu Privacy Display. Radi se, naime, o tehnologiji koja ograničava kut gledanja zaslona kako bi sadržaj bio vidljiv isključivo osobi ispred uređaja. Slično kao što to rade takozvana privacy zaštitna stakla.

Iako još nismo vidjeli uživo kako ta tehnologija točno funkcionira, poznati kineski leaker, Ice Universe, objavio je da bi ju Apple mogao implementirati na pojedine modele MacBooka do 2029. godine.

Navodi se da bi, zahvaljujući Samsungovoj tehnologiji, korisnici MacBooka mogli selektivno aktivirati zaštitu za određene dijelove zaslona ili je u potpunosti isključiti, ovisno o potrebi. Takvo rješenje moglo bi biti posebno korisno za one koji puno koriste svoj laptop na javnim mjestima, poput kafića i slično.

Za sada nema službene potvrde za ovu informaciju ni iz Samsunga ni iz Applea.