U nešto tanjem MSI Stealth 18 HX AI gaming laptopu nova Nvidia RTX 5090 koštat će vas 5800 eura
Stealth je jedan od nekoliko MSI gaming laptopa koji nude 18'' veličinu ekrana, a ističe se po nešto tanjem profilu koji je na najdebljem dijelu oko 24 mm. Osim toga donosi snažni Core Ultra 9 procesor, najjaču grafiku trenutačno te mini LED ekran
|SPECIFIKACIJE – MSI Stealth 18 HX AI
|Ekran
|18” / 3840x2400 / mini LED/ 120 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 9 275HX (8 P, 16 E/ 24 Threads)
|Grafička kartica
|Nvidia GeForce RTX 5090
|Memorija
|64 GB LPDDR5
|Disk
|2 TB NVMe PCIe
|Mreža
|802.11 be Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI 2.1
2x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)
2 × USB A
3,5 mm audio
Čitač SD kartica
|Masa
|2,89 kg
|Dimenzije
|399,99 × 289,67 × 23,99 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Home
|Cijena
|5.800,90 eura
MSI Stealth 18 HX AI je laptop namijenjen za borbu s Razer Bladeom i uz snažan hardver nudi nešto tanju izvedbu, koliko je to moguće kod 18'' modela i s obzirom na komponente koje ima. Cijena nije nešto čime se opterećuju potencijalni kupci ovog uređaja i ona je strašno visoka, a ponajviše zbog trenutačno najjače grafičke kartice u vidu Nvidia RTX 5090. Cijena ove konfiguracije na našem je tržištu 5800 eura, a laptop iste generacije sa slabijom RTX 5070 Ti može se naći za 4150 eura, što je ogromna razlika.
Laptop je za pojmove velikog gaming modela relativno tanak i najtanji je pri vrhu s 19 mm dok je nešto deblji straga gdje se nalaze prostrani ventilacijski otvori s 24 mm. Kućište je napravljeno od magnezija i aluminija, a svjetleći logo na poklopcu ekrana jedini je takav element. Zato na odmorištu za dlanove uz tipkovnicu s numeričkim dijelom i prostrani touchpad stoje i rešetke iza kojih se krije audio sustav od šest zvučnika te čitač otiska prsta nesvrstano izdvojen kraj touchpada.
Stealth dolazi u dvije varijante ekrana, pa je moguće dobiti mini LED verziju koju imamo u ovoj konfiguraciji s visokom rezolucijom od 3840 x 2400 piksela i sa 120 Hz. Ekran ima lokalno zatamnjenje i visoku svjetlinu od 1000 cd/m2 te podršku za HDR i pokriva 100% DCI-P3 spektra. Ono što nedostaje za ovako izrazito gaming model je G-Sync podrška. Druga varijanta ekrana je IPS niže rezolucije od 2560 x 1600 piksela i stopom osvježavanja od 240 Hz.
Unutar otmjenog metalnog kućišta nalazi se izrazito snažni Intel Core ultra 9 275HX procesor s 24 jezgre koji će bez problema pogurati Nvidia RTX 5090, trenutačno najjaču grafičku karticu na tržištu. Tu su još 64 GB radne memorije i SSD od 2 terabajta. Iako je MSI dizajnirao napredni sustav hlađenja, zbog tankog profila, ovi bi ventilatori mogli biti glasni. Tipkovnica dolazi u izvedbi SteelSeries branda i omogućuje namještanje pozadinskog RGB osvjetljenja za svaku tipku pojedinačno, pri čemu su vizualno izdvojene WAD i tipke za smjer, a tu je i numerički dio. Laptop očekivano ima veliku bateriju od 99 Wh, no upali li se Nvidia RTX 5090, nema smisla koristiti računalo bez utičnice.