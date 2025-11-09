U nešto tanjem MSI Stealth 18 HX AI gaming laptopu nova Nvidia RTX 5090 koštat će vas 5800 eura

Stealth je jedan od nekoliko MSI gaming laptopa koji nude 18'' veličinu ekrana, a ističe se po nešto tanjem profilu koji je na najdebljem dijelu oko 24 mm. Osim toga donosi snažni Core Ultra 9 procesor, najjaču grafiku trenutačno te mini LED ekran

Bug.hr nedjelja, 9. studenog 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – MSI Stealth 18 HX AI
Ekran 18” / 3840x2400 / mini LED/ 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8 P, 16 E/ 24 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5090
Memorija 64 GB LPDDR5
Disk 2 TB NVMe PCIe
Mreža 802.11 be Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2x USB  C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)
2 × USB A
3,5 mm audio
Čitač SD kartica
Masa 2,89 kg
Dimenzije 399,99 × 289,67 × 23,99 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Cijena 5.800,90 eura

MSI Stealth 18 HX AI je laptop namijenjen za borbu s Razer Bladeom i uz snažan hardver nudi nešto tanju izvedbu, koliko je to moguće kod 18'' modela i s obzirom na komponente koje ima. Cijena nije nešto čime se opterećuju potencijalni kupci ovog uređaja i ona je strašno visoka, a ponajviše zbog trenutačno najjače grafičke kartice u vidu Nvidia RTX 5090. Cijena ove konfiguracije na našem je tržištu 5800 eura, a laptop iste generacije sa slabijom RTX 5070 Ti može se naći za 4150 eura, što je ogromna razlika.

MSI Stealth 18 HX AI ima atraktivan dizajn s kućištem od magnezija i aluminija, a posebno se ističe tanjim profilom u odnosu na neke druge velike gaming laptope
MSI Stealth 18 HX AI ima atraktivan dizajn s kućištem od magnezija i aluminija, a posebno se ističe tanjim profilom u odnosu na neke druge velike gaming laptope

Laptop je za pojmove velikog gaming modela relativno tanak i najtanji je pri vrhu s 19 mm dok je nešto deblji straga gdje se nalaze prostrani ventilacijski otvori s 24 mm. Kućište je napravljeno od magnezija i aluminija, a svjetleći logo na poklopcu ekrana jedini je takav element. Zato na odmorištu za dlanove uz tipkovnicu s numeričkim dijelom i prostrani touchpad stoje i rešetke iza kojih se krije audio sustav od šest zvučnika te čitač otiska prsta nesvrstano izdvojen kraj touchpada.

Laptop stiže s mini LED ekranom koji ima i tehnologiju lokalnog zatamnjenja, visoku svjetlinu i HDR podršku, ali uz 120 Hz refresh ratea nije navedena kompatibilnost s G-Sync tehnologijom
Laptop stiže s mini LED ekranom koji ima i tehnologiju lokalnog zatamnjenja, visoku svjetlinu i HDR podršku, ali uz 120 Hz refresh ratea nije navedena kompatibilnost s G-Sync tehnologijom

Stealth dolazi u dvije varijante ekrana, pa je moguće dobiti mini LED verziju koju imamo u ovoj konfiguraciji s visokom rezolucijom od 3840 x 2400 piksela i sa 120 Hz. Ekran ima lokalno zatamnjenje i visoku svjetlinu od 1000 cd/m2 te podršku za HDR i pokriva 100% DCI-P3 spektra. Ono što nedostaje za ovako izrazito gaming model je G-Sync podrška. Druga varijanta ekrana je IPS niže rezolucije od 2560 x 1600 piksela i stopom osvježavanja od 240 Hz.

Unutar otmjenog metalnog kućišta nalazi se izrazito snažni Intel Core ultra 9 275HX procesor s 24 jezgre koji će bez problema pogurati Nvidia RTX 5090, trenutačno najjaču grafičku karticu na tržištu. Tu su još 64 GB radne memorije i SSD od 2 terabajta. Iako je MSI dizajnirao napredni sustav hlađenja, zbog tankog profila, ovi bi ventilatori mogli biti glasni. Tipkovnica dolazi u izvedbi SteelSeries branda i omogućuje namještanje pozadinskog RGB osvjetljenja za svaku tipku pojedinačno, pri čemu su vizualno izdvojene WAD i tipke za smjer, a tu je i numerički dio. Laptop očekivano ima veliku bateriju od 99 Wh, no upali li se Nvidia RTX 5090, nema smisla koristiti računalo bez utičnice.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija