Ultralagani Lenovo ThinkPad X13 ima masu ispod kilograma, AMD Ryzen AI Pro procesor i bogatu opremu

Ako trebate ultraprijenosno računalo koje ima dovoljno snage, ThinkPad X13 u svojoj šestoj generaciji nastavlja tradiciju kvalitetnih materijala u izradi, kompaktnih dimenzija i mase te se oslanja na AMD Ryzen AI Pro procesor za performanse

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (AMD) Ekran 13,3” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 Pro 350 (8 / 16T) Grafička kartica AMD Radeon 860M Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, BT 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 2.1)

1 × USB A

3,5-mm audio Masa 988 g Dimenzije 299,3 x 207 x 12,95 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine

U širokoj ponudi različitih serija ThinkPad brenda, modeli s imenom X13 koji su sada stigli do šeste generacije označavaju viši spektar ponude, no on je i dalje ispod premium Carbon uređaja. Prenosivost je glavna mantra u dizajnu i proizvodnji ovog modela, pa je ovaj laptop izuzetno kompaktan i lagan s masom ispod kilograma. Kao i mnoge druge serije laptopa, Lenovo je ThinkPad X13 ponudio u Intel i AMD varijantama, pri čemu kod potonjeg glavnu riječ vodi AMD Ryzen AI 7 Pro 350 (u ponudi i AI 5 Pro 340).

Uz malu masu i kompaktne dimenzije, ThinkPad X13 ima mat crno kućište izrađeno od aluminija i magnezija

Na prvi pogled jasno je da se radi o ThinkPad seriji po dizajnu. Mat crna boja kućišta s kontrastnim crvenim detaljima i prepoznatljiv izgled periferije odaju podrijetlo i inspiraciju. Kućište je napravljeno od aluminija i magnezija i uz vrlo tanak profil od ispod 13 mm, mala masa pridonosi izuzetno prenosivom uređaju. Iznad ekrana je smještena 5 megapikselna web kamera, a sa strana ThinkPad tipkovnice koja ima TrackPoint nalaze se stereo zvučnici. Osim pozadinski osvjetljenje prepoznatljive tipkovnice s hodom tipki od 1,5 mm i otpornosti na prolijevanje, tu je i touchpad s tri fizičke tipke na vrhu.

IPS ekran ima rezoluciju od 1920 x 1200 točaka, 60 Hz te pokriva 100% sRGB spektra uz svjetlinu od 400 cd/m2

Da se ne radi o samom vrhu ponude u ThinkPad sustavu otkrivaju dostupni ekrani, pa tako nema OLED-a u ponudi. Laptop dolazi s IPS panelom svjetline 400 cd/m2 i standardnom stopom osvježavanja od 60 Hz. Ekran pokriva 100% sRGB spektra i ima nešto viši kontrast u odnosu na IPS konkurente.

Za performanse sustava brinu se AMD procesori Krackan Point serije predstavljeni u 2025. godini. Jači model prisutan u ovoj konfiguraciji AMD Ryzen AI 7 Pro 350 ima osam jezgri s maksimalnim radnim taktom od 5 GHz. Procesor inače ima četiri Zen 5 i četiri Zen 5c jezgri koje imaju nešto niži radni takt. Integrirana grafička kartica AMD Radeon 860M bit će dovoljna za sve uredske, multimedijske i pokoji zahtjevniji zadatak (može i lagano igranje), ali zaostaje za novijim Intelovim integriranim GPU-ovima. Sustav ima 32 GB radne memorije koja je zalemljena na matičnu ploču i nema mogućnosti nadogradnje, a tu je i SSD od terabajta.

Uz fleksibilne šarke koje omogućuju otvaranje do 180 stupnjeva, ThinkPad je naoružan prepoznatljivom periferijom koja uključuje TrackPoint i touchpad s tri fizičke tipke na svom vrhu

Mali kompaktni poslovni laptop opremljen je najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 standarda, a među konektorima nalazimo HDMI 2.1, dva USB C (Thunderbolt 4) i USB A te 3,5 mm audio priključak. Laptop se već našao kod poduzetnijih web trgovina koje djeluju na domaćem tržištu i ima cijenu od 2.177 eura.