Ultralagani Lenovo ThinkPad X13 ima masu ispod kilograma, AMD Ryzen AI Pro procesor i bogatu opremu

Ako trebate ultraprijenosno računalo koje ima dovoljno snage, ThinkPad X13 u svojoj šestoj generaciji nastavlja tradiciju kvalitetnih materijala u izradi, kompaktnih dimenzija i mase te se oslanja na AMD Ryzen AI Pro procesor za performanse

Bug.hr ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 09:12
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 (AMD)
Ekran 13,3” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
Procesor AMD Ryzen AI 7 Pro 350 (8 / 16T)
Grafička kartica AMD Radeon 860M     
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, BT 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DP 2.1)
1 × USB A
3,5-mm audio
Masa 988 g
Dimenzije 299,3 x 207 x 12,95 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 2 godine

U širokoj ponudi različitih serija ThinkPad brenda, modeli s imenom X13 koji su sada stigli do šeste generacije označavaju viši spektar ponude, no on je i dalje ispod premium Carbon uređaja. Prenosivost je glavna mantra u dizajnu i proizvodnji ovog modela, pa je ovaj laptop izuzetno kompaktan i lagan s masom ispod kilograma. Kao i mnoge druge serije laptopa, Lenovo je ThinkPad X13 ponudio u Intel i AMD varijantama, pri čemu kod potonjeg glavnu riječ vodi AMD Ryzen AI 7 Pro 350 (u ponudi i AI 5 Pro 340).

Uz malu masu i kompaktne dimenzije, ThinkPad X13 ima mat crno kućište izrađeno od aluminija i magnezija
Uz malu masu i kompaktne dimenzije, ThinkPad X13 ima mat crno kućište izrađeno od aluminija i magnezija

Na prvi pogled jasno je da se radi o ThinkPad seriji po dizajnu. Mat crna boja kućišta s kontrastnim crvenim detaljima i prepoznatljiv izgled periferije odaju podrijetlo i inspiraciju. Kućište je napravljeno od aluminija i magnezija i uz vrlo tanak profil od ispod 13 mm, mala masa pridonosi izuzetno prenosivom uređaju. Iznad ekrana je smještena 5 megapikselna web kamera, a sa strana ThinkPad tipkovnice koja ima TrackPoint nalaze se stereo zvučnici. Osim pozadinski osvjetljenje prepoznatljive tipkovnice s hodom tipki od 1,5 mm i otpornosti na prolijevanje, tu je i touchpad s tri fizičke tipke na vrhu.

IPS ekran ima rezoluciju od 1920 x 1200 točaka, 60 Hz te pokriva 100% sRGB spektra uz svjetlinu od 400 cd/m2
IPS ekran ima rezoluciju od 1920 x 1200 točaka, 60 Hz te pokriva 100% sRGB spektra uz svjetlinu od 400 cd/m2

Da se ne radi o samom vrhu ponude u ThinkPad sustavu otkrivaju dostupni ekrani, pa tako nema OLED-a u ponudi. Laptop dolazi s IPS panelom svjetline 400 cd/m2 i standardnom stopom osvježavanja od 60 Hz. Ekran pokriva 100% sRGB spektra i ima nešto viši kontrast u odnosu na IPS konkurente.

Za performanse sustava brinu se AMD procesori Krackan Point serije predstavljeni u 2025. godini. Jači model prisutan u ovoj konfiguraciji AMD Ryzen AI 7 Pro 350 ima osam jezgri s maksimalnim radnim taktom od 5 GHz. Procesor inače ima četiri Zen 5 i četiri Zen 5c jezgri koje imaju nešto niži radni takt. Integrirana grafička kartica AMD Radeon 860M bit će dovoljna za sve uredske, multimedijske i pokoji zahtjevniji zadatak (može i lagano igranje), ali zaostaje za novijim Intelovim integriranim GPU-ovima. Sustav ima 32 GB radne memorije koja je zalemljena na matičnu ploču i nema mogućnosti nadogradnje, a tu je i SSD od terabajta.

Uz fleksibilne šarke koje omogućuju otvaranje do 180 stupnjeva, ThinkPad je naoružan prepoznatljivom periferijom koja uključuje TrackPoint i touchpad s tri fizičke tipke na svom vrhu
Uz fleksibilne šarke koje omogućuju otvaranje do 180 stupnjeva, ThinkPad je naoružan prepoznatljivom periferijom koja uključuje TrackPoint i touchpad s tri fizičke tipke na svom vrhu

Mali kompaktni poslovni laptop opremljen je najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 standarda, a među konektorima nalazimo HDMI 2.1, dva USB C (Thunderbolt 4) i USB A te 3,5 mm audio priključak. Laptop se već našao kod poduzetnijih web trgovina koje djeluju na domaćem tržištu i ima cijenu od 2.177 eura.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi