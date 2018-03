Xiaomi kreće i sa laptopima za gamere

Xiaomi u svojoj ponudi ima široku lepezu proizvoda, reklo bi se od igle do lokomotive. No, to ne znači da nema mjesta za još jedan – laptop za igrače naziva Mi Gaming Laptop.

Ovo neće biti tvrtkin prvi laptop, ali hoće u području gaminga. Podsjetimo, do sada se Xiaomi fokusirao isključivo na laptope za kuću i posao. Prema poznatim specifikacijama za početak će Xiaomi nuditi dvije konfiguracije – obje imaju Intelove procesore sedme generacije i 15,6-inčni FHD zaslon.

Kupci mogu birati između Core i5 i Core i7 procesora te između Nvidijinih grafičkih kartica GTX 1060 i GTX 1050 Ti. Model sa jačim procesorom i grafičkom karticom dolazit će po defaultu sa 16 GB RAM-a, 256-gigabajtnim SSD-om i terabajtnim HDD-om, a slabiji sa 8 GB RAM-a, 128-gigabajtnim SSD-om i terabajtnim HDD-om.

Što se sustava hlađenja tiče, Xiaomi za sada ne otkriva previše već samo navodi kako će biti najbolje na tržištu. Štoviše, laptopi imaju i posebnu tipku za takozvano Turbo hlađenje. Zbog naprednog sustava hlađenja težina Mi Gaminga je oko 2,7 kilograma.

Kako to obično biva u gamerskom svijetu – tipkovnica ima RGB osvjetljenje sa četiri različite zone. Kad smo kod osvjetljenja, na renderima se vidi kako je i donja strana prijenosnika osvjetljenja. Xiaomi je dodao i pet programbilnih (macro) tipki.

Na renderima se vidi kako Mi Gaming Laptop ima po četiri USB 3.0 porta (Type-A), dva USB-C porta, čitač memorijskih kartica, HDMI port te dva 3,5-milimetarska audio porta (za slušalice i mikrofon) te po tri otvora za hlađenje s lijeve i desne strane kućišta.

Mi Gaming će najprije biti dostupan na kineskom tržištu od 13. travnja po cijenama od oko 960 USD i 1.440 USD, ovisno o modelu.