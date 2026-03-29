Youtuber modificirao MacBook Neo i dobio osjetno veće performanse

Appleov nedavno predstavljeni MacBook Neo, koji s početnom cijenom od 700 eura u Europi cilja studente i korisnike koji prvi put ulaze u macOS ekosustav, ne može se pohvaliti naprednim termalnim dizajnom. Iako se već pokazalo da laptop nudi solidne performanse za osnovne zadatke, čak i bolje nego što se možda može očekivati prema specifikacijama, pokazalo se da pasivno hlađenje može predstavljati ograničenje pri većem opterećenju.

Naime, prijenosnik pokreće A18 Pro SoC, isti onaj koji se koristi u iPhoneu 16 Pro i 16 Pro Max, a hladi se pomoću grafenske ploče i termalne paste. Takvo rješenje dovoljno je za svakodnevne zadatke, no pri zahtjevnijem radu temperature mogu prijeći 100°C, što dovodi do smanjenja performansi zbog thermal throttlinga.

Upravo je taj problem demonstrirao youtuber ETA Prime, koji je u testu pokrenuo igru No Man’s Sky na MacBook Neu. Rezultat je bio oko 30 FPS-a pri neuobičajenoj rezoluciji 1.408 x 881, uz temperature koje su dosezale i 105°C.

Kako bi to poboljšao, ETA Prime je napravio dvije relativno jednostane modifikacije. Prva uključuje ugradnju bakrenog hladnjaka i termalnog jastučića preko matične ploče, čime se toplina učinkovitije prenosi na aluminijski donji poklopac. Nakon ove preinake temperature su pale za više od 20°C, dok su performanse u igri porasle na oko 58 FPS-a. Istodobno su zabilježena i poboljšanja u benchmark testovima, do 9,7 posto u višejezgrenim i 15,2 posto u jednojezgrenim rezultatima na Geekbenchu 6.

Drugi korak uključivao je korištenje termoelektričnog tekućeg hladnjaka s Peltierovom pločom, koji se magnetski pričvršćuje na donju stranu kućišta. Time su temperature u mirovanju pale na oko 23°C, dok su se pod opterećenjem stabilizirale na oko 74°C, uz gotovo 60 FPS-a u igri. Uz to, porasli su i benchmark rezultati s poboljšanjima od 18,6 posto u višejezgrenim i 17,5 posto u jednojezgrenim testovima.

Kako takav modificirani MacBook Neo izgleda u praksi, pogledajte u nastavku.