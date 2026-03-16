Zašto Apple više ne koristi svjetleći logo na MacBooku?

Svjetleći Appleov logo nekoć je bio jedan od najprepoznatljivijih detalja MacBooka, no iz Appleovih je prijenosnika nestao još 2015. godine

Predstavljanjem MacBook Nea, na društvenim se mrežama opet naveliko počelo govoriti o Appleovim laptopima. Stariji korisnici MacBooka tako su se nostalgično prisjetili da je nekada Appleove laptope krasio svjetleći logo zagrižene jabuke na poklopcu zaslona, po čemu su na kraju krajeva i bili prepoznatljivi.

No, Apple je posljednji put koristio svjetleći logo na modelima MacBook Aira i Pro do 2015. godine. Tada su predstavili 12-inčni MacBook koji je prešao na novi dizajn s metalnim, nesvjetlećim logom, što æse kasnije prenijelo i na ostatak linije i tako ostalo do dana današnjeg.

12-inčni MacBook iz 2015. Foto: Apple

Glavni razlog uklanjanja svjetlećeg logotipa je promjena konstrukcije zaslona. Kod starijih MacBookova, logo je zapravo bio prozirni izrez u kućištu, a osvjetljenje je dolazilo iz pozadinskog osvjetljenja zaslona. Dakle, kada bi zaslon bio uključen, svjetlo bi prolazilo kroz taj otvor i stvarao bi se efekt svjetleće jabuke.

Budući da je Apple išao na sve tanje i tanje zaslone, takvo rješenje više nije bilo praktično. Apple je morao dodati dodatne slojeve i ojačanje iza zaslona, što je svjetleći logo učinilo tehnički složenijim i potencijalno slabijom točkom konstrukcije. Osim toga, Apple je uklanjanjem prozirnog dijela za logo dobio i čvršći poklopac zaslona.

Još jedan razlog je i kontrola svjetla. Naime, svjetleći logo ovisio je o pozadinskom osvjetljenju zaslona pa bi u nekim situacijama mogao propuštati svjetlo ili stvarati neujednačenost u osvjetljenju zaslona.

No, kako to i inače biva s nostalgičnim korisnicima, na društvenim se mrežama i forumima mogu pronaći brojni DIY projekti za vraćanje svjetlećeg logotipa na novijim modelima MacBooka. Takav zahvat svakako nije jednostavan, ali ako vas iz nekog razloga zanima kako izgleda, prilažemo jedan video u nastavku.