Lenovo: Generacija Z sve se više oslanja na tablete i pretvara ih u ključni alat za učenje
Novo istraživanje koje je Lenovo proveo među više od osam tisuća studenata u dobi od 18 do 25 godina otkriva da su tableti postali ključan alat u svakodnevnom studentskom životu
Novo istraživanje tvrtke Lenovo provedeno među studentima Generacije Z pokazuje da tableti postaju jedan od najvažnijih uređaja u njihovom svakodnevnom životu. Promjene u načinu studiranja, utjecaj umjetne inteligencije i potreba za fleksibilnim učenjem doveli su do toga da studenti sve češće biraju mobilne uređaje koji mogu pratiti njihov ritam - od predavanja do kasnovečernjih priprema za ispite.
Tableti kao odgovor na nove studentske navike
Sveučilišni život mijenja se pod utjecajem hibridnih rasporeda, multitaskinga i sve većeg oslanjanja na digitalne alate. Tableti se u tom kontekstu nameću kao uređaji koji mogu kombinirati mobilnost, rad u stvarnom vremenu i podršku za kreativne procese. Napredni mobilni procesori, alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji i lagani dizajn omogućuju studentima da uče i rade gdje god se nalazili.
AI kao dio svakodnevnog rada
Nova generacija tableta uključuje sustave ambijentalne inteligencije koji rade na više uređaja, prepoznaju kontekst i pružaju podršku bez ručnog prebacivanja između aplikacija. Takav pristup označava pomak od povremenog korištenja AI‑a prema stalnoj suradnji između korisnika i uređaja. Sustavi poput Lenovo Qire povezuju informacije i zadatke kroz različite platforme, čime studentima omogućuju kontinuitet rada i lakše upravljanje obavezama, kreativnim projektima i komunikacijom.
Kreativnost tijekom cijelog dana
Kreativni rad više nije ograničen na određene termine.
Podaci pokazuju da:
- 99 % studenata smatra da tehnologija ima važnu ulogu u njihovoj kreativnosti
- 75 % korisnika tableta koristi ga barem jednom tjedno
- 73 % onih koji crtaju ili skiciraju to čine redovito
Studenti cijene alate koji ne ometaju tijek rada. Preciznost digitalne olovke važna je za 92 % ispitanika, dok 88 % navodi da im je kvalitetna tipkovnica bitna za kreativne zadatke. AI alati dodatno podupiru kreativni proces, 83 % studenata smatra da im generiranje ideja pomoću AI‑a pomaže u produktivnosti, ali ne zamjenjuje originalnost.
Uređaji kao dio identiteta
Generacija Z tehnologiju doživljava osobno. Velik udio studenata prilagođava svoje uređaje:
- 91 % personalizira izgled uređaja
- 94 % prilagođava raspored aplikacija
- 92 % prilagođava digitalne alate poput olovki i kistova
Dizajn uređaja ima važnu ulogu u samopouzdanju i kreativnosti, 81 % ispitanika smatra da izgled i ergonomija utječu na njihov rad.
Učenje izvan radnog stola
Učenje se odvija u knjižnicama, kafićima, studentskim sobama i tijekom putovanja. Čak 94 % studenata smatra da je tablet koristan ili bi bio koristan za studentski život. Najčešće istaknuti razlozi su prenosivost i jednostavnost korištenja, dok gotovo trećina studenata navodi da su lagani uređaji važan dio idealnog radnog okruženja. Modeli poput Idea Tab Pro Gen 2 nude zaslon visoke rezolucije i bateriju kapaciteta 10.200 mAh, što omogućuje cjelodnevni rad bez prekida.
Fokus u digitalnom okruženju
Digitalni podražaji i multitasking otežavaju koncentraciju, pa studenti posebno cijene elemente koji im pomažu ostati fokusirani:
- 44 % navodi da im kvalitetan zaslon olakšava koncentraciju
- 35 % ističe važnost brzog multitaskinga
- 31 % oslanja se na digitalnu olovku za brzo bilježenje
Tehnologija kao podrška dobrobiti
Zbog visokog akademskog pritiska studenti očekuju da im tehnologija pomaže održati osjećaj kontrole. Čak 89 % ispitanika navodi da im digitalni alati pružaju podršku tijekom zahtjevnih razdoblja učenja. Posebno se cijene rješenja koja pomažu u upravljanju stresom i održavanju ravnoteže između učenja, zabave i odmora.
Zabava i AI u svakodnevnim navikama
Gotovo dvije trećine studenata radije bi gledalo sadržaj na tabletu nego na televizoru, pod uvjetom da je kvaliteta slike i zvuka usporediva.
Za zabavu su najvažniji:
- dugo trajanje baterije (33 %)
- zaslon visoke rezolucije (33 %)
AI alati postali su dio svakodnevnog ritma:
- 98 % studenata koristi AI u nekom obliku
- oko 70 % koristi AI barem jednom tjedno
- najčešće za bilješke (73 %), sažimanje sadržaja (73 %) i generiranje ideja (72 %)
Održivost i sigurnost kao standard
Održivost je važna gotovo svim ispitanicima, 99 % studenata navodi da im je taj aspekt bitan pri odabiru tehnologije. Najviše se cijene izdržljivi materijali (36 %), mogućnost popravka i dugoročna podrška (33%), reciklirani ili ekološki prihvatljivi materijali (32 %), potpuno reciklabilna ambalaža (30 %) te odgovorna proizvodnja (29 %). Sigurnost je također visoko na listi prioriteta: 96 % studenata želi uređaje koji pružaju osjećaj zaštite i kontrole na internetu, što je posebno važno jer se akademski rad, kreativni projekti i osobna komunikacija sve više odvijaju na istom uređaju.
Predstavljen na MWC-u 2026., Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 namijenjen je novoj generaciji učenika. Dizajniran kako bi studentima omogućio pametnije učenje, brži rad i bolju koncentraciju, uređaj kombinira Lenovo AI alate, podršku za Tab Pen Plus, ekosustav Smart Connect i snažne performanse platforme Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform u tankom i laganom kućištu.