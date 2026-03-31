Uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u Lenovo dogovorio partnerstvo s Davidom Beckhamom

Lenovo, globalna tehnološka tvrtka, koja se nalazi na 196. mjestu na globalnoj Fortune 500 listi te posluje na 180 tržišta diljem svijeta, danas je potvrdilo globalno partnerstvo s Davidom Beckhamom, povezujući jednu od najpoznatijih osoba na svijetu i jednu od vodećih svjetskih tehnoloških tvrtki

PR utorak, 31. ožujka 2026. u 15:53

Lenovo je danas potvrdilo globalno partnerstvo s Davidom Beckhamom, povezujući jednu od najpoznatijih osoba na svijetu i jednu od vodećih svjetskih tehnoloških tvrtki. Ova suradnja se nadovezuje na sve veću ulogu Lenova u globalnom nogometu, uključujući njegovu poziciju službenog tehnološkog partnera FIFA World Cup 2026 i FIFA Women’s World Cup 2027. Ovo jedinstveno partnerstvo Lenova uključivat će sudjelovanje Davida Beckhama u razvoju AI rješenja usmjerenih na sport, koja transformiraju igru za klubove, igrače, suce i navijače, a s posebnim naglaskom na unapređenje performansi timova, stvaranje boljeg iskustva za navijače, omogućavanje učinkovitijeg poslovanja te razvoj novih izvora prihoda kroz inovacije temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Kao netko tko uspješno vodi vlastiti posao, David Beckham donosi perspektivu koja odjekuje daleko izvan terena. Bilo da se radi o profesionalcu koji upravlja svojim danom s jednog uređaja, vlasniku male tvrtke koji pokušava učiniti više s manje ili korporacijama koje preispituje način rada cijelih timova, David Beckham će pomoći u ostvarenju ideje koja je u središtu suradnje - prava tehnologija, pokretana umjetnom inteligencijom može pomoći svima da rade najbolje što mogu.

David Beckham će ujedno biti dio nadolazeće globalne marketinške kampanje tvrtke Lenovo koja bi trebala početi u svibnju, mjesec dana prije početka ovogodišnjeg FIFA Svjetskog prvenstva u nogometu.

Komentirajući partnerstvo, David Beckham je rekao:

„Lenovo je globalni lider s dokazanim uspjehom na najvećim svjetskim pozornicama. Ponosan sam na partnerstvo s Lenovom tijekom FIFA Svjetskog prvenstva i šire. Nogomet će uvijek definirati talent, instinkt, naporan rad i nezaboravni trenuci koji ovu igru čine posebnom. Danas umjetna inteligencija i podaci pomažu da dublje razumijemo sportoblikujući način na koji se igrači i treneri pripremaju te kako se navijači povezuju s igrom. Veselim se što ću saznati više o naprednim rješenjima Lenova koja otvaraju nove mogućnosti i proširuju pristup nogometu.“

Izvršni direktor i predsjednik uprave Lenova, Yuanqing Yang, dodao je:

„David nije samo globalna ikona u nogometu, poslovnom svijetu i kulturi, već je i netko tko razumije moć inovacije koja transformira svijet, što ga čini savršenim partnerom koji će nam pomoći pokazati kako pametnija umjetna inteligencija može dovesti do boljeg života i učinkovitijeg rada za sve.“

