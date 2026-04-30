Ubuntu dobiva AI, a korisnici traže 'prekidač za isključivanje'

Canonical planira integrirati AI značajke u Ubuntu, što je izazvalo raspravu u Linux zajednici. Iako neće biti globalnog 'kill switcha', tvrtka obećava da će korisnici imati potpunu kontrolu i moći ukloniti sve AI komponente koje ne žele

Plan tvrtke Canonical da doda značajke umjetne inteligencije u Ubuntu potaknuo je burnu raspravu u Linux zajednici. Prema pisanju The Vergea dio korisnika odmah je zatražio "verziju Ubuntua koja ne uključuje te značajke", dok su drugi najavili da će ostati na starijim verzijama distribucije ili čak prijeći na neku drugu. Nakon što je Canonical objavio svoje namjere, reakcije su uključivale zahtjeve za "prekidačem za isključivanje" umjetne inteligencije i usporedbe s Microsoftovim pristupom integracije AI-ja u Windows 11.

Jon Seager, potpredsjednik inženjeringa u Canonicalu, brzo je odgovorio na zabrinutost zajednice. Pojasnio je kako tvrtka ne planira dodati globalni "prekidač za isključivanje", ali je naglasio da će korisnici moći jednostavno ukloniti bilo koju AI značajku koju ne žele koristiti. Time je pokušao umiriti strasti i predstaviti strategiju koja balansira između inovacije i poštivanja temeljnih vrijednosti otvorenog koda - kontrole i izbora korisnika.

Promišljen pristup umjesto nametanja

Seager je detaljno objasnio kako će se AI značajke uvoditi. Prvi korak bit će u verziji Ubuntu 26.10, gdje će se AI alati pojaviti kao "pregled" na strogo opcionalnoj osnovi. To znači da ih korisnici moraju svjesno i aktivno uključiti ako ih žele isprobati. U kasnijim izdanjima, planira se uvođenje koraka u čarobnjaku za početno postavljanje sustava koji će korisniku ponuditi jasan izbor želi li omogućiti nativne AI mogućnosti ili ne.

Ključni dio Canonicalove strategije leži u načinu isporuke ovih alata. Sve AI mogućnosti bit će isporučene kao Snap paketi, slojevito postavljeni na postojeći Ubuntu sustav. To u praksi znači da će uvijek postojati opcija jednostavnog uklanjanja tih paketa, baš kao što se uklanja bilo koja druga aplikacija. Canonical razlikuje dvije vrste AI značajki. "Implicitne" će raditi u pozadini kako bi poboljšale postojeće funkcije, poput alata za pristupačnost koji pretvaraju govor u tekst i obrnuto. "Eksplicitne" značajke bit će jasno označene kao nove AI mogućnosti, poput takozvanih "agentskih tijekova rada" namijenjenih automatizaciji i rješavanju problema. Tvrtka je također naglasila svoju predanost lokalnom izvođenju AI modela kao zadanoj opciji, čime se štiti privatnost korisnika jer se podaci ne šalju u oblak. Korištenje vanjskih AI servisa zahtijevat će eksplicitnu dozvolu i konfiguraciju od strane korisnika, što je pristup koji su neki članovi zajednice opisali kao "promišljen" i "razuman".

Reakcije i budućnost alternativnih distribucija

Iako mogućnost uklanjanja AI komponenti može umiriti dio korisnika, oni koji u potpunosti žele izbjeći umjetnu inteligenciju mogli bi se okrenuti drugim distribucijama. Mnoge od njih, poput Linux Minta, Pop!_OS-a ili Zorin OS-a, temelje se na Ubuntuu, ali ne moraju nužno usvojiti sve promjene koje Canonical uvodi.

Artyom Zorin, izvršni direktor i glavni programer Zorin OS-a, izjavio je za The Verge da je njegova distribucija "AI agnostična". Naglasio je da sve potencijalne AI značajke "moraju biti u skladu s našim vrijednostima očuvanja sigurnosti, privatnosti i performansi Zorin OS-a". Dodao je da neke od najavljenih Ubuntuovih značajki, poput lokalnog pretvaranja govora u tekst, "na papiru izgledaju kao da ispunjavaju te zahtjeve". Ipak, poručio je: "Pregledat ćemo njihove stvarne implementacije kada budu dostupne kako bismo osigurali da zadovoljavaju naše standarde prije nego što ih razmotrimo za zadano uključivanje u Zorin OS."

Canonicalova odluka dolazi u vrijeme kada je umjetna inteligencija postala dominantan trend u tehnološkoj industriji. Statistike pokazuju da 84 posto profesionalaca već koristi ili planira koristiti AI alate u razvoju softvera. Unatoč tome, Canonicalov oprezan pristup, s naglaskom na lokalnoj obradi i izboru korisnika, predstavlja alternativu "cloud-first" strategijama koje forsiraju tvrtke poput Microsofta.