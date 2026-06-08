Gigabyte ima nove matične ploče za AMD-ov Ryzen 9950X3D

Iz Gigabytea poručuju da njihova nova serija predstavlja nastavak usmjerenosti na visoke performanse, napredna rješenja hlađenja i overclocking mogućnosti za entuzijaste i zahtjevnije korisnike

Matej Markovinović ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 18:00
📷 Foto: Gigabyte
Foto: Gigabyte

Povodom obilježavanja 40. godišnjice poslovanja, Gigabyte je na Computexu predstavio novu seriju matičnih ploča X870E i X870 Aorus Infinity namijenjenu najnovijim AMD-ovim Ryzen 9950X3D procesorima. Tvrtka ističe podršku za memoriju brzine do 11.400 MT/s te novu AI tehnologiju za automatsko overclockiranje X3D Turbo Mode 2.0.

Prema navodima proizvođača, X3D Turbo Mode 2.0 koristi zaseban hardverski čip koji u stvarnom vremenu prati uvjete rada sustava i opterećenje procesora te uz pomoć AI algoritama automatski prilagođava postavke za postizanje viših performansi u igrama, stvaranju sadržaja i zahtjevnijim računalnim zadacima.

Seriju trenutno predvode modeli X870E Aorus Infinity Next  i X870 Aorus Infinity. Ovaj prvi, X870E Aorus Infinity Next, donosi nešto veći naglasak na hlađenje i napajanje. Gigabyte navodi da koristi termalne materijale inspirirane svemirskom industrijom te 3D ispisane metalne komponente, uključujući AI Gyroid M.2 hladnjak koji, prema tvrdnjama tvrtke, nudi do 44 posto veću površinu za odvođenje topline u odnosu na klasična rješenja. Ploča je opremljena i sustavom napajanja sa 64 faze, koji može isporučiti do 5.120 ampera struje.

S druge strane, X870 Aorus Infinity fokusiran je na smanjenje latencije memorije. Tvrtka navodi podršku za CL24 memorijske timinge, što bi trebalo omogućiti do 20 posto bolje performanse i nižu latenciju memorije u odnosu na standardne postavke na AMD-ovoj X870 platformi.

 

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