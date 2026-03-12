Gigabyte predstavio matične ploče za Intelove procesore Core Ultra 200S Plus

Iz Gigabytea ističu kako je cilj nove serije matičnih ploča ponuditi visoke performanse memorije i stabilnost sustava na mainstream PC platformama

Matej Markovinović četvrtak, 12. ožujka 2026. u 15:50
Gigabyte je predstavio novu seriju matičnih ploča, Z890 Plus, posebno razvijenu za računala koja koriste najnovije Intelove procesore iz Core Ultra 200S serije. Riječ je o matičnim pločama koje donose podršku za novu CQDIMM memorijsku tehnologiju te niz funkcija usmjerenih na povećanje performansi i jednostavnije sastavljanje računala.

Među istaknutim modelima nalaze se Aorus Elite Duo X i Z890M Force Duo X WiFi7, koji koriste dizajn s dva DIMM utora. Takva konfiguracija, prema navodima proizvođača, omogućuje visoke frekvencije i stabilnost memorije uz smanjeno opterećenje memorijskih kanala. Ploče podržavaju do 128 GB memorije po DIMM utoru putem Quad-Rank modula, što znači da je moguće koristiti do 256 GB memorije s dva modula.

Gigabyte također navodi da optimizirani dizajn električnih sklopova na ploči poboljšava integritet signala i omogućuje rad memorije na visokim frekvencijama, čak i pri većim opterećenjima. Uz to, BIOS tehnologija D5 DUO X automatski optimizira vremenske parametre, sinkronizaciju signala i naponske postavke memorije.

Serija matičnih ploča Z890 Plus donosi i Ultra Turbo Mode, funkciju dostupnu u BIOS-u koja jednim klikom optimizira postavke procesora i radne memorije. Zadržana je i tehnologija D5 Bionic Corsa iz prethodne generacije, koja kombinira softver Aorus AI Snatch, napredni hardverski dizajn i HyperTune BIOS firmver kako bi omogućila jednostavno overclockanje DDR5 memorije.

Nove ploče donose i funkciju DriverBIOS s unaprijed instaliranim Wi-Fi upravljačkim programom za brže povezivanje pri prvom pokretanju sustava, dok Rear EZ-Button omogućuje lakše sastavljanje i dijagnostiku računala.

Osim modela Duo X, u seriju Z890 Plus ulaze i varijante Aorus Elite, Gigabyte Eagle i Force. Proizvođač navodi kako su kod njih uvedena dodatna poboljšanja u izdržljivosti i praktičnosti, poput ojačane UD bazne ploče koja povećava čvrstoću konstrukcije i štiti ploču tijekom instalacije.

Detalji o dostupnosti i cijenama za sada nisu objavljeni.

 

