Gigabyte predstavio matične ploče za Intelove procesore Core Ultra 200S Plus

Iz Gigabytea ističu kako je cilj nove serije matičnih ploča ponuditi visoke performanse memorije i stabilnost sustava na mainstream PC platformama

Gigabyte je predstavio novu seriju matičnih ploča, Z890 Plus, posebno razvijenu za računala koja koriste najnovije Intelove procesore iz Core Ultra 200S serije. Riječ je o matičnim pločama koje donose podršku za novu CQDIMM memorijsku tehnologiju te niz funkcija usmjerenih na povećanje performansi i jednostavnije sastavljanje računala.

Među istaknutim modelima nalaze se Aorus Elite Duo X i Z890M Force Duo X WiFi7, koji koriste dizajn s dva DIMM utora. Takva konfiguracija, prema navodima proizvođača, omogućuje visoke frekvencije i stabilnost memorije uz smanjeno opterećenje memorijskih kanala. Ploče podržavaju do 128 GB memorije po DIMM utoru putem Quad-Rank modula, što znači da je moguće koristiti do 256 GB memorije s dva modula.

Gigabyte također navodi da optimizirani dizajn električnih sklopova na ploči poboljšava integritet signala i omogućuje rad memorije na visokim frekvencijama, čak i pri većim opterećenjima. Uz to, BIOS tehnologija D5 DUO X automatski optimizira vremenske parametre, sinkronizaciju signala i naponske postavke memorije.

Serija matičnih ploča Z890 Plus donosi i Ultra Turbo Mode, funkciju dostupnu u BIOS-u koja jednim klikom optimizira postavke procesora i radne memorije. Zadržana je i tehnologija D5 Bionic Corsa iz prethodne generacije, koja kombinira softver Aorus AI Snatch, napredni hardverski dizajn i HyperTune BIOS firmver kako bi omogućila jednostavno overclockanje DDR5 memorije.

Nove ploče donose i funkciju DriverBIOS s unaprijed instaliranim Wi-Fi upravljačkim programom za brže povezivanje pri prvom pokretanju sustava, dok Rear EZ-Button omogućuje lakše sastavljanje i dijagnostiku računala.

Osim modela Duo X, u seriju Z890 Plus ulaze i varijante Aorus Elite, Gigabyte Eagle i Force. Proizvođač navodi kako su kod njih uvedena dodatna poboljšanja u izdržljivosti i praktičnosti, poput ojačane UD bazne ploče koja povećava čvrstoću konstrukcije i štiti ploču tijekom instalacije.

Detalji o dostupnosti i cijenama za sada nisu objavljeni.