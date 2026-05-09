Alzheimer između šećera, masti i moždanih smetlara

Alzheimerova bolest dugo je u popularnoj, pa i stručnoj predodžbi, živjela kao bolest moždanog nereda koji se više ne uspijeva pospremiti: u njemu se nakupljaju amiloidne ploče, zatim se zapliću tau-proteinski čvorovi, neuroni polako gube funkciju, sinapse se raspadaju, sjećanja blijede, a osoba se – na najokrutniji mogući način – počinje udaljavati od same sebe.

Ta slika nije pogrešna, ali je nepotpuna, jer mozak nije izolirani akvarij u lubanji s vlastitom kemijom i vlastitim pravilima, uredno odvojen od ostatka tijela. Mozak je metabolički najproždrljiviji organ u tijelu, imunološki vrlo aktivan prostor, endokrino osjetljiv sustav i energetski ovisnik kojemu smetaju isti oni poremećaji koji razaraju krvne žile, gušteraču, jetru, masno tkivo i srce. Zato se Alzheimerova bolest sve manje promatra samo kao bolest amiloida i tau-proteina, a sve više kao jedan od čvorova u gusto prepletenoj mreži starenja, upale, inzulinske rezistencije, poremećaja lipidnog metabolizma, vaskularnog oštećenja, mitohondrijske disfunkcije i poremećenog čišćenja staničnog otpada.

U taj se širi okvir dobro uklapa novo istraživanje nedavno objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, u kojemu su Yuxin Cen i suradnici pokazali da se u mišjem modelu Alzheimerove bolesti blokiranjem enzima PTP1B može poboljšati funkcija mikroglije – moždanih imunosnih stanica koje, među ostalim, čiste višak amiloida beta. U toj studiji genetsko uklanjanje ili farmakološka inhibicija PTP1B poboljšali su kognitivno ponašanje životinja i smanjili amiloidni teret u mozgu. Ključni mehanizam vodi preko pojačanog signaliziranja proteina SYK, važnog za fagocitozu – stanično „proždiranje” otpada [1].

To ne znači da je pronađen lijek za Alzheimerovu bolest, jer zasad je tek riječ o pretkliničkom radu na modelima bolesti. No znači da je naciljana vrlo zanimljiva meta: molekularni prekidač koji se nalazi na sjecištu neuroimunologije, metabolizma i čišćenja amiloida [2]. A takvi dobro definirani ciljevi su u terapijskom smislu daleko korisniji od dosadašnjih pristupa koji su pokušavali čistiti otpad koji se masivno nakuplja u moždanim neuronima, umjesto da se usmjere na popravak sustav koji taj otpad uništava i eliminira.

Alzheimer je prometna nesreća s mnogo krivaca

Klasično neuropatološko trojstvo Alzheimerove bolesti su amiloid beta koji se nakuplja izvan neurona, tau-proteinski spletovi unutar neurona i postupno propadanje stanica (neurodegeneracija). No, suvremeni prikaz etiologije bolesti znatno je širi. Uz amiloidnu i tau-hipotezu, u obzir ulaze kolinergički deficit, neuroinflamacija, oksidativni stres, poremećaji glutamata, mitohondrijska i bioenergetska disfunkcija, vaskularna oštećenja, poremećaj autofagije, promjene crijevno-moždane osi, poremećaji metabolizma kolesterola i inzulinska rezistencija [3]. Ukratko, nije riječ o građevini s jednom propalom ciglom u zidu, nego o zgradi kojoj istodobno popuštaju temelji, instalacije, ventilacija, a i stanari.

Postoje i nasljedni, rani oblici Alzheimerove bolesti (povezani s mutacijama u genima APP, PSEN1 i PSEN2), no oni čine manjinu slučajeva. Velika većina je sporadična, kasna Alzheimerova bolest, u kojoj se genetska osjetljivost prepliće s dobi, vaskularnim rizicima, metaboličkim stanjem, okolišem i životnim navikama. Upravo zato Alzheimer nije bolest koja se može elegantno objasniti jednom strelicom od „uzroka” prema „posljedici”.

Tu se pojavljuje i neugodan, ali važan epidemiološki podatak: dijabetes tipa 2, pretilost, hipertenzija, tjelesna neaktivnost, pušenje, depresija, socijalna izolacija, oštećenje sluha, zagađenje zraka i visoki LDL-kolesterol ubrajaju se među promjenjive čimbenike rizika za Alzheimerovu demenciju. U izvješću iz 2024. navodi se 14 takvih čimbenika i procjenjuje da bi se približno 45% slučajeva demencije globalno moglo spriječiti ili odgoditi njihovim boljim nadzorom [4]. To nije poziv na naivni optimizam, nego vrlo hladna javnozdravstvena računica: velik dio rizika nije sudbina genetski zapisana u neuronima, nego posljedica dugotrajno neispravnog, loše usklađenog metabolizma.

Dijabetes povećava rizik za mozak Dijabetes tipa 2 nije samo bolest povišenog šećera u krvi. U njegovoj pozadini nalaze se inzulinska rezistencija, kronična niskogradusna upala, oksidativni stres, poremećaj lipida i oštećenje krvnih žila. Svi ti procesi mogu utjecati na mozak: smanjiti energetsku učinkovitost neurona, pojačati neuroinflamaciju, pogoršati vaskularnu opskrbu i promijeniti uklanjanje amiloida beta. Zbog toga se dijabetes tipa 2 ubraja među važne promjenjive čimbenike rizika za demenciju.

Dijabetes mozga? Oprezno s etiketama!

Veza Alzheimerove bolesti i dijabetesa tipa 2 toliko je jaka da se u popularnijoj literaturi povremeno pojavljuje izraz „dijabetes tipa 3”. Taj izraz zvuči zgodno, novinski zahvalno i dovoljno provokativno da odmah uđe u uho čitatelja, ali ipak nije službena dijagnoza. Koristan je samo ako se shvati kao metafora: mozak u Alzheimerovoj bolesti često pokazuje znakove poremećene inzulinske signalizacije, energetskog metabolizma i iskorištavanja glukoze.

Inzulin u mozgu nije samo „hormon šećera”. On sudjeluje u regulaciji sinaptičke plastičnosti, pamćenja, apetita, neuroinflamacije, preživljavanja neurona i metabolizma lipida. Kada se razvije inzulinska rezistencija, stanice slabije odgovaraju na inzulin, a posljedice nisu ograničene na glukometar i mjerenje razine HbA1c. U mozgu to može značiti slabiju energetsku opskrbu neurona, više oksidativnog stresa, promijenjenu fosforilaciju tau-proteina, slabije uklanjanje amiloida i kroničnu aktivaciju upalnih mehanizama. Pregledi literature iz posljednjih godina dosljedno povezuju dijabetes tipa 2 i inzulinsku rezistenciju s većim rizikom kognitivnog pada i Alzheimerove patologije, premda uzročno-posljedični odnosi nisu jednostavni ni jednosmjerni [3,4].

Sliku dodatno komplicira i pretilost. Masno tkivo nije pasivno skladište suvišnih kalorija, nego velik i snažan endokrini i imunosni organ. Ono izlučuje adipokine, citokine i druge signalne molekule koje utječu na osjetljivost na inzulin, vaskularnu funkciju, sustavnu upalu i moždanu homeostazu. Kronična spora i nezamjetna, tiha upala koja traje u pretilosti može pridonijeti neuroinflamaciji; poremećaji lipida mogu utjecati na membrane, mijelinizaciju i amiloidni metabolizam; oštećenja krvnih žila smanjuju protok krvi (moždanu perfuziju) i remete krvno-moždanu barijeru. Alzheimerova bolest ovdje nije izolirana neurološka katastrofa, nego predstavlja završni moždani izraz kroničnog višedesetljetnog metaboličko-vaskularnog trošenja.

Naravno, nije svaka osoba s dijabetesom i adipozitetom osuđena na demenciju, niti je svaka osoba s Alzheimerovom bolešću prethodno imala dijabetes ili pretilost. Biologija ne radi kao računovodstveni softver: unese se faktor rizika, izbaci se dijagnoza. Ali rizici se zbrajaju, preklapaju i pojačavaju.

Mikroglija: umorni čistači mozga

U središtu novog rada o PTP1B nalazi se mikroglija. To su imunosne stanice središnjeg živčanog sustava, često opisivane kao moždani čistači, nadzornici i interventna služba. U zdravom mozgu mikroglija nadzire okoliš, uklanja stanični otpad, sudjeluje u oblikovanju sinapsi i reagira na oštećenje i upalu. U Alzheimerovoj bolesti njezina je uloga ambivalentna: može pomagati uklanjanjem amiloida, ali može i pogoršavati stanje održavanjem kronične upale.

U ranim fazama bolesti mikroglija pokušava pošteno i dosljedno obavljati svoj posao: prepoznati amiloidne nakupine, okružiti ih, progutati i razgraditi. No kako bolest napreduje, glija-stanice postaju disfunkcionalne, iscrpljene ili pretjerano upalno aktivirane. Sustav čišćenja tada nalikuje gradskoj komunalnoj službi koja je opterećena sa sve više otpada, a ima sve manje radnika i sve lošiju opremu, dok građani sve više žive u gradu zagušenom otpadom i smradom.

Na ovom mjestu u tu komunalnu priču ulazi PTP1B, protein-tirozin-fosfataza 1B. Riječ je o enzimu koji uklanja fosfatne skupine s drugih proteina i tako regulira signalne putove u stanici. PTP1B otkriven još 1988., i već je dugo zanimljiv u kontekstu metaboličkih bolesti jer sudjeluje u regulaciji inzulinske i leptinske signalizacije. Drugim riječima, PTP1B nije izronio niotkuda kao još jedan egzotični laboratorijska izmišljogtina: on već ima podužu i dobro poznatu biografiju u staničnom metabolizmu.

Što je PTP1B? PTP1B, punim nazivom protein-tirozin-fosfataza 1B, enzim je koji uklanja fosfatne skupine s drugih proteina i tako regulira stanične signalne putove. Već je dugo poznat kao važan regulator inzulinske i leptinske signalizacije, zbog čega se istražuje u kontekstu dijabetesa tipa 2 i pretilosti. Novo istraživanje pokazuje da PTP1B u mikrogliji može kočiti signalni put SYK, važan za fagocitozu i uklanjanje amiloida beta. Blokiranjem PTP1B mikroglija u mišjem modelu Alzheimerove bolesti učinkovitije čisti amiloidne naslage.

Novo istraživanje pokazuje da PTP1B izravno utječe i na signalizaciju proteina SYK koji se nalazi u malim stanicama glije (mikrogliji) u mozgu. SYK je važan za aktivaciju fagocitoze, procesa kojim stanica obuhvaća i probavlja ono što treba ukloniti. Kada je u eksperimentalnim modelima PTP1B bio genetski uklonjen ili farmakološki inhibiran, SYK-signalizacija se pojačala, mikroglija je bolje gutala amiloid beta, a životinje u Alzheimerovu modelu pokazale su bolje rezultate u učenju i pamćenju. Drugim riječima, terapijska ideja nije samo „rastopiti ploče”, nego „popraviti moždane čistače smeća”.

Realnost višesmjerne terapije

Neke od novih terapija koje ciljaju amiloid beta – primjerice monoklonska protutijela (lekanemab i donanemab) – predstavljaju važan pomak jer prvi put izravno mijenjaju jedan dio bolesti, a ne samo ublažavaju simptome. No njihov je učinak u prosjeku skroman, primjena zahtjevna, cijena visoka, a sigurnosni profil traži oprez, osobito zbog komplikacija u vidu edema i krvarenja.

Zato sve više istraživanja ide prema kombiniranim pristupima. Alzheimerova bolest vjerojatno se neće liječiti jednim lijekom, kao što se ni ateroskleroza ne rješava jednom tabletom koja magično „odčepi krvnu žilu”. Realniji scenarij je višesmjerna terapija: jedan lijek cilja amiloid, drugi tau-proteine ili neuroinflamaciju, treći metaboličku disfunkciju, četvrti vaskularne rizike, a sve zajedno ima smisla samo ako se primijeni dovoljno rano, i to u pravom biološkom podtipu bolesti.

PTP1B je zanimljiv upravo zato što djeluje na više takvih razina: u mikrogliji pojačava čišćenje amiloida, a u metabolizmu je povezan s inzulinskom i leptinskom signalizacijom. U širem kontekstu dijabetesa i pretilosti, gdje su inzulinska rezistencija, kronična upala i poremećaj energetskog metabolizma stalni suputnici, takav cilj djeluje logično. Ne zato što „jedan enzim liječi sve”, nego zato što se nalazi na raskrižju više procesa koji se u Alzheimerovoj bolesti ionako međusobno prepliću.

To je međutim i razlog za oprez. Molekula koja dira više putova može biti terapijski korisna, ali i neželjeno preširoka u svojem učinku. PTP1B sudjeluje u mnogim signalnim mrežama, pa eventualni lijek mora biti dovoljno selektivan, dovoljno siguran, dobro distribuiran u tkivima i – kod Alzheimerove bolesti posebno važno – sposoban djelovati u mozgu, odnosno prijeći ili zaobići krvno-moždanu barijeru. Mišji mozak nije ljudski mozak, mišji Alzheimer nije ljudski Alzheimer, pa je povijest neurologije puna lijekova koji su u miševa izgledali kao Nobelova nagrada u kapsuli, a u kliničkim ispitivanjima na ljudima završili kao skupi fijasko.

GLP-1 agonisti: metabolički lijekovi na vratima neurologije

U istu širu priču pripadaju i GLP-1 agonisti, lijekovi koji su iz dijabetologije i liječenja pretilosti ušli u javni prostor pod komercijalno poznatim imenima poput Ozempica i Wegovyja (semaglutid), Mounjara i Zepbounda (tirzepatid) te Saxende i Victoze (liraglutid). GLP-1 agonisti oponašaju djelovanje hormona GLP-1, potiču lučenje inzulina, smanjuju lučenje glukagona, usporavaju pražnjenje želuca, smanjuju apetit i dovode do gubitka tjelesne mase. No njihovi učinci nisu ograničeni na uzak struk i regulaciju razine šećera u krvi.

Pretklinički i epidemiološki podaci već godinama sugeriraju da bi GLP-1 signalizacija mogla imati dobre neuroprotektivne učinke: smanjenje neuroinflamacije, bolju energetsku regulaciju, povoljan utjecaj na vaskularni rizik, a možda i učinke na amiloidnu i tau-patologiju. Zato su velika ispitivanja semaglutida u ranoj Alzheimerovoj bolesti, poznata pod kraticama EVOKE i EVOKE+, privukla mnogo pozornosti [5].

No, rezultati tih ispitivanja, objavljeni krajem 2025., ohladili su dio entuzijazma: semaglutid je pokazao povoljan sigurnosni profil i poboljšanje nekih Alzheimerovih biomarkera, ali nije bio bolji od placeba u usporavanju kliničke progresije bolesti. U ispitivanja je bilo uključeno 3.800 osoba s blagim kognitivnim oštećenjem ili blagom demencijom zbog Alzheimerove bolesti, uz potvrđenu amiloidnu pozitivnost [5].

To nije dokaz da metabolički pristup Alzheimerovoj bolesti nema smisla. Ali jest važan podsjetnik da poboljšanje biomarkera nije isto što i očuvanje pamćenja, funkcije i svakodnevnog života. Biologija može pokazivati diskretne znakove pomaka, a da pritom pacijent i obitelj ne moraju osjetiti kliničku korist. U medicini je to razlika između „laboratorijski zanimljivo” i „životno važno”.

GLP-1 agonisti ipak ostaju važni u ovoj raspravi jer potvrđuju promjenu smjera: Alzheimer se više ne napada samo kao bolest taloženja proteina, nego i kao bolest metaboličke mreže. Ako dijabetes, pretilost, vaskularni rizici i kronična upala povećavaju rizik demencije, onda terapije koje popravljaju metabolizam možda neće biti dovoljne za liječenje razvijene Alzheimerove bolesti, ali bi mogle imati mjesto u prevenciji, usporavanju rizika ili kombiniranim strategijama kod određenih podskupina bolesnika.

GLP-1 agonisti i Alzheimerova bolest GLP-1 agonisti su lijekovi razvijeni za liječenje dijabetesa tipa 2, a danas se široko koriste i u liječenju pretilosti (Ozempic, Mounjaro. Wegovy, Zepbound...) Potiču lučenje inzulina ovisno o glukozi, smanjuju apetit i dovode do gubitka tjelesne mase. Zbog mogućih protuupalnih, metaboličkih i neuroprotektivnih učinaka istraživani su i u Alzheimerovoj bolesti.

Od amiloida prema metaboličkoj mreži

Najvažnija poruka novog rada o PTP1B nije da je „blokiran jedan protein i vraćeno pamćenje”, iako takvi naslovi uredno iskaču jer zvuče kao da je netko pronašao prekidač za svjetlo u Alzheimerovu mraku. Stvarna poruka suptilnija je i zanimljivija: mikroglija, metabolizam i amiloidna patologija nisu odvojeni odjeli u bolničkoj administraciji, nego dijelovi istog poremećenog sustava.

Ako se PTP1B inhibicijom može obnoviti sposobnost mikroglije da uklanja amiloid, tada se otvara mogućnost da se postojeće anti-amiloidne terapije jednog dana pojačaju lijekovima koji ne ciljaju izravno na naslage, nego na stanice zadužene za njihovo čišćenje. Ako je isti enzim već važan u metaboličkim poremećajima, tada se još jasnije vidi zašto dijabetes i pretilost nisu samo „komorbiditeti” navedeni sitnim slovima u anamnezi, nego aktivni sudionici neurodegenerativnog procesa.

Alzheimerova bolest time postaje manje nalik jednoj molekularnoj zavjeri, a više nalik sistemskom kvaru koji se desetljećima priprema i podmuklo raste u tišini. Amiloid i tau-proteinska patologija ostaju važni, ali osim njih se tu nalaze i inzulin, leptin, mikroglija, lipidi, krvne žile, mitohondriji, upalni citokini, krvno-moždana barijera i životne navike. Dakle, stvar nije ni jednostavna ni elegantno rješiva. Ali biologija rijetko jest elegantna. Elegantne su obično samo prezentacije za kongres i objave rezultata istraživanja pripremljene za objavu u medijima.

Terapijska budućnost Alzheimerove bolesti vjerojatno neće biti jedan čudesni lijek, nego složena kombinacija ranije dijagnostike, biomarkera, metaboličke prevencije, vaskularne zaštite, ciljane imunomodulacije i lijekova koji čiste ili smanjuju patološke proteine. PTP1B inhibitori u toj priči zasad stoje na početku puta: obećavajući su, biološki smisleni, no ipak još vrlo daleko od podizanje na recept u ljekarni.

Njihova vrijednost je u tome što dobro ilustriraju promjenu paradigme: Alzheimerova demencija više nije samo bolest pamćenja; ona sve više izgleda kao bolest energetskog računovodstva cijelog organizma, u kojoj mozak na kraju plaća račune koje su godinama ispisivali šećer, mast, upala, krvne žile i starenje. A kad računi stignu u hipokampus, kamate su obično nemilosrdne.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.