Hormonalni rebalans koljena: može li nam Ozempic podmladiti zglobove?

Semaglutid je postao sinonim za brzo mršavljenje i kontrolu dijabetesa, ali novi radovi sugeriraju nešto još ambicioznije: GLP–1 agonisti mogu izravno utjecati na vitalnost stanica hrskavice i tijek osteoartritisa

Kad pacijent u pedesetima uđe u ordinaciju štedeći nogu pri hodu, a sjedanje u stolicu poprati tihim stenjanjem, dijagnoza je skoro neprogrešivo predvidljiva: osteoartritis – progresivno propadanje hrskavice – koji nekada dobro „amortizirane” zglobove malo po malo pretvara u zonu bolnog trenja kosti o kost.

Desetljećima je klinička medicina na to odgovarala automehaničarskom logikom: ako se guma istrošila, treba smanjiti teret u prtljažniku (smršaviti) i nastaviti voziti dok felga ne počne iskriti. A onda mijenjamo i gumu i felgu i poluosovinu: ugrađujemo umjetno koljeno ili kuk. Do tada uzimati analgetike i tiho psovati sudbinu.

U toj priči nema baš puno romantike, ali je istinita: hrskavica je tkivo s vrlo ograničenom sposobnošću obnove, a osteoartritis nije samo jedna bolest nego cijeli spektar problema – od biomehaničkih do metaboličkih, upalnih i genetskih. Ipak, čini se da je odnedavno u tu „automehaničarsku” paradigmu ušetao novi serviser s posve drukčijim pristupom problemu: semaglutid (Ozempic®, Wegovy®), molekula poznata kao zvijezda terapije pretilosti i dijabetesa tipa 2, dobio je neočekivanu sporednu ulogu: smanjenje boli i poboljšanje funkcije u osteoartritisu koljena kod osoba s pretilošću.

Zadnjih nekoliko mjeseci su se pojavili istraživački radovi koji sugeriraju nešto još provokativnije: taj učinak poboljšanja možda nije samo posljedica manjeg opterećenja zgloba uslijed mršavljenja, nego i izravnog pozitivnog biološkog efekta na obnavljanje stanica hrskavice.[1][3]

Od vage do mikroskopa

Do sada je najprirodnije objašnjenje bilo ono najbanalnije: mršavljenje smanjuje mehaničko opterećenje, pa bol popušta a pokretljivost raste, osoba se više kreće... i svi su sretni, osim proizvođača titanskih endoproteza kukova i koljena.

Dodatni plus kod mršavljenja je činjenica da masno tkivo nije samo skladište kalorija nego i endokrini organ koji proizvodi cijeli arsenal molekula koje su upalni medijatori (adipokini), pa gubitak masnog tkiva smanjuje i sistemsku niskogradijentnu (tihu, ali dugotrajnu i upornu) upalu. Već samo ta dva poboljšanja (manje pritiska i manje upale na hrskavicama) su sasvim dovoljna da se semaglutid shvati kao ozbiljna priča u poboljšanju kvalitete života oboljelih od osteoartritisa.

Međutim, znanstvenike je kopkalo i još nešto: jedan dio pretilih osteoartritičkih bolesnika koji su primali injekcije semaglutida opisivao je subjektivno olakšanje (manje boli i bolju pokretljivost) relativno rano, znatno prije nego što je vaga počela pokazivati „velike” brojke? To je potaklo istraživače na postavljanje znanstveno-hipotetsko pitanja: može li se razdvojiti učinak mršavljenja od mogućeg izravnog biološkog učinka semaglutida na osteoartritični zglob?

U novom radu u časopisu Cell Metabolism (objavljenom 9. veljače 2026.) autori su pokušali upravo to: u mišjem modelu osteoartritisa postavili su strogo kontrolirane uvjete prehrane kako bi iz jednadžbe „eliminirali” smanjeni unos kalorija i posljedični gubitak težine. A u tako dizajniranom istraživanju semaglutid je i dalje pokazivao hondroprotektivni efekt (zaštitni učinak na hrskavicu), što je istraživače potaklo na pomisao da postoji mehanizam hondroprotekcije posve neovisan o mršavljenju.[3]

Pri takvom promišljanju ključna je bila jedna skoro sporedna biološka činjenica, koja je međutim otvorila vrata u posve nov prostor za terapijske opcije: naime, pokazalo se da stanice hrskavice na sebi posjeduju receptore za GLP–1, hormon koji je inače presudna karika u lancu biološke učinkovitosti semaglutida na osjećaj gladi i endogenu kontrolu izlučivanja inzulina.

Drugim riječima: semaglutid ne mora biti „hormonalni posrednik” koji putem osjeta gladi i regulacije razine inzulina pomaže tijelu da smanji težinu; on može biti i direktni „terapijski sugovornik” u komunikaciji sa stanicama hrskavice.

Energetski šok za umorne hondrocite

Zglobna hrskavica nije neživi, biološki inertan amortizacijski sloj; ona je tkivo građeno od živih stanica (hondrocita), koji su međutim vrlo škrto opskrbljeni krvlju i živcima. Hondrociti su jedini živući stanični korisnici tog „zglobnog stambenog bloka”, a uloga im je da proizvode i održavaju one nežive dijelove: hrskavični matriks, biološki materijal koji gradi hrskavicu - kolagen, proteoglikane i ostale sastojke koji hrskavici i cijelom zglobu daju elastičnost i otpornost.

Osteoartritis kao zdravstvena tegoba sa sobom donosi dvostruki problem: strukturni i metabolički. U strukturnom pogledu, matriks se u osteoartritisu počinje razgrađivati brže nego što se obnavlja, a zbog upalnog stresa i loših lokalnih uvjeta hondrociti mijenjaju svoj metabolički način proizvodnje energije: umjesto oksidativne fosforilacije (učinkovitog korištenja kisika), pomiču se prema glikolizi, koja je brz ali siromašan način dobivanja glavne energetske valute, ATP-a. Slikovitije rečeno, kao da je u tvornici amortizacijskih materijala isključena normalna opskrba električnom energijom uz poruku od distributera: „Dalje se snalazite na baterije i ručne generatore”.

U navedenom radu iz Cell Metabolism preispituje se koncept po kojem semaglutid preko osi GLP–1R–AMPK–PFKFB3 reprogramira metabolizam hondrocita i usmjerava ih natrag prema učinkovitijoj oksidativnoj fosforilaciji, što bi trebalo povećati energetski kapacitet stanice i smanjiti sklonost odumiranju.

Što je GLP–1R–AMPK–PFKFB3? GLP–1R (receptor za GLP–1, „antena” na stanici) : proteinski receptor na površini stanice na koji se veže semaglutid i time pokreće signal u unutrašnjosti stanice.

: proteinski receptor na površini stanice na koji se veže semaglutid i time pokreće signal u unutrašnjosti stanice. AMPK (stanični „mjerač goriva” / senzor energije) : enzim koji se uključuje kad stanica „osjeti” da joj treba učinkovitija proizvodnja energije; često prebacuje metabolizam prema štedljivijim i održivijim putevima.

: enzim koji se uključuje kad stanica „osjeti” da joj treba učinkovitija proizvodnja energije; često prebacuje metabolizam prema štedljivijim i održivijim putevima. PFKFB3 (enzimski „regulator protoka” kroz glikolizu): protein koji upravlja jednim od ključnih koraka u razgradnji glukoze; u ovom kontekstu služi kao dio prekidača koji mijenja kako stanica troši šećer i proizvodi ATP.

U jednoj rečenici: semaglutid se veže na staničnu „antenu” (receptor), pali „energetski termostat” i preusmjerava način na koji hondrocit dobiva energiju – s idejom da tako lakše preživi stres i nastavi održavati hrskavicu. U mišjem modelu autori izvještavaju i o „restauraciji” hrskavice, što je riječ koja odmah izaziva dodatnu pozornost – i to s razlogom. Naime, kod ljudi je dokazivanje stvarne obnove hrskavice notorno teško: potrebno je dugotrajno praćenje, uz korištenje skupih i nedostupnih standardiziranih MRI protokole, kao i kvantitativna analiza debljine i kvalitete hrskavice, a sve to uz vrlo pažljivo razdvajanje uzročno-posljedičnih odnosa između promjene simptoma od promjene hrskavične strukture.

No, kao mehanistički koncept, „metaboličko spašavanje hondrocita” zvuči kao ideja koja hipotetski zaista ima smisla – i, još važnije, uklapa se u sve popularniji pogled na osteoartritis kao bolest koja nije samo „istrošenost”, nego i metabolički poremećaj u kojem upalni i energetski signali imaju važnu ulogu.

Osteoartritis kao metabolička priča

Klasična slika osteoartritisa je slika hrskavice koja se „pohabala”, istrošila poput kočionih pločica. To i nije sasvim pogrešna metafora, ali jest nepotpuna. Istina je da se kod osoba s pretilošću, metaboličkim sindromom i dijabetesom osteoartritis pojavljuje češće i simptomi su izraženiji, no to nije samo zato što „više kilograma više pritišće”, nego i zato što masno tkivo šalje biokemijske poruke: TNF-α, IL-6, leptin, rezistin i ostala hormonsko-metabolička ekipa. Ti signali mogu pojačati upalne procese u zglobnoj ovojnici, izmijeniti lokalni mikrookoliš i dodatno destabilizirati ionako osjetljivu ravnotežu stvaranja i razgradnje matriksa.

Ako se taj metabolički sloj priče ozbiljno shvati, onda GLP–1 agonisti postaju zanimljivi iz dva razloga istodobno: oni smanjuju masno tkivo (i tako smanjuju opterećenje i upalne signale), ali i izravno utječu na oporavak metabolizma u stanicama unutar zgloba.[4]

OK, miševi... ali što kaže klinička praksa na ljudima?

Istraživanja na mišjim modelima i teorijska objašnjenja eksperimentalnih mehanizama oporavka hrskavice su odličan temelj za znanstvenu znatiželju i rasprave, ali pacijentu s bolnim koljenom je sve to samo akademsko naklapanje od kojega nema konkretne koristi -- sve dok se ne dođe do pravih kliničkih istraživanja na ljudima.

A jedno takvo – veliko i ozbiljno – kliničko istraživanje je nazvano STEP 9.[2] Bilo je to randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje u trajanju 68 tjedana, na 61 lokaciji u 11 zemalja, s ukupno 407 sudionika (provedeno od listopada 2021. do srpnja 2023.). U njega su bili uključeni pacijenti s pretilošću (BMI ≥30) i s klinički i radiološki potvrđenim umjerenim osteoartritisom koljena uz umjerenu do jaku bol. Sudionici su dobivali ili placebo ili injekcije semaglutida jednom tjedno, uz savjetovanje o tjelovježbi i redukcijskoj prehrani.

Rezultat je bio „čist” i statistički dovoljno težak da bi ga se moglo ignorirati: prosječna promjena boli (na tzv. WOMAC skali 0–100) je u 68. tjednu iznosila 41,7 bodova manje od početne u skupini ispitanika na semaglutidu, naspram 27,5 bodova manje u skupini onih koji su primali injekcije placeba. Uz to je zabilježeno i bolje poboljšanje fizičke funkcije (prema SF-36 Physical Function Scale) u skupini semaglutida. Povrh toga, u prosjeku su sudionici na semaglutidu izgubili 13,7% tjelesne mase, a placebo skupina 3,2%.

Zaključak STEP 9-studije bi se najkraće mogao sažeti na dvije vijesti: dobra vijest glasi da su se bol i funkcija zglobova poboljšale, a loša (ili barem „ne tako dobra”) vijest je da iz ovakvog dizajna nije moguće nedvojbeno zaključiti koliko je toga došlo od mršavljenja, a koliko od izravnog učinka na zglob. Treba biti pošten pa priznati da je STEP 9 je prije svega pokazao učinkovitost semaglutida u smanjenju simptoma kod vrlo specifične populacije. Jer nije niti bio dizajniran da dokaže regeneraciju hrskavice, niti da razriješi mehanizam analgezije (smanjenja bolnosti).

Direktna dostava: maštanje o injekciji u zglob

Sistemski GLP–1 agonisti imaju dobro poznate nuspojave koje su dominantno gastrointestinalne: mučnina, povraćanje, proljev ili zatvor. Kod dijela bolesnika to je dovoljno neugodno da se terapija mora prekinuti. U STEP 9 se trajno prekidanje liječenja zbog nuspojava dogodilo u 6,7% sudionika na semaglutidu i 3,0% na placebu, a želučano-crijevne smetnje su očekivano bile najčešći razlog.[2][5]

Ako cilj terapije nije usmjeren na cijeli organizam, nego je precizan i dobro definiran (npr. osteoartritis točno određenog zgloba), razumljivo je da istraživači razmišljaju o „lokalnoj isporuci terapije”: intraartikularna primjena (injekcija u zglob) i to u farmakološkom obliku koji polako otpušta lijek, npr. hidrogel. Ideja je logična i elegantna: primjenom izravno u zglob dobije se visoka lokalna koncentracija, dok je sistemska izloženost lijeku minimalna (a time je znatno smanjena i mogućnost izazivanja sistemskih nuspojava).

Problem je (naravno da postoji problem!) što elegantne ideje redovito nalete na tvrdoglavu fiziologiju. Zglob nije hermetička kutija izolirana od ostatka tijela; postoji stalna cirkulacija zglobne (sinovijalne) tekućine, postoji limfna drenaža, a kod bilo koje intraartikularne procedure uvijek postoji i realan rizik infekcije. Povrh toga tu su i pitanja doziranja, trajanja terapijskog učinka, potencijalnih lokalnih nuspojava i – nimalo trivijalno – dugačkog i mukotrpnog regulatornog puta do dobivanja administrativnog odobrenja za posve nov način primjene ljekovitog pripravka.

Rizici i ograničenja

Kada se sve svede i pokuša realno sagledati, cijela priča o potencijalu kojeg semaglutid pokazuje kao opcija za liječenje osteoartritisa pokazuje da postoje barem tri praktične kočnice zbog kojih se ovaj koncept još uvijek ne smije pretvoriti u medijski razvikani marketinški slogan.

Prvo, osteoartritis nije homogena bolest. U nekih pacijenata je dominantno mehaničko oštećenje i poremećaj opteretne osovine noge, u drugih je primarna upalna komponenta i sinovitis, dok je u trećih prisutna kombinacija svega navedenog s dodatnim metaboličkim sindromom. GLP–1 agonisti će najlogičnije imati najveći učinak u onim slučajevima gdje pretilost i upala imaju veliku ulogu.

Drugo, mršavljenje nije uvijek „čista dobit”. Naime, uz gubitak težine se kao realan problem pojavljuje i gubitak mišićne mase (sarkopenija), osobito ako se mršavi brzo i bez treninga. Primjerice, prirodni stabilizator koljena je prednji mišić natkoljenice, kvadriceps. Ako kvadriceps nema dovoljno snage i mišićne mase, to predstavlja značajan funkcionalni hendikep, bez obzira na to što kaže skala boli.

Ako semaglutid smanjuje bol, pa osoba zbog toga počne više hodati – to je dobro. No, ako semaglutid smanjuje apetit, radi čega osoba smanji unos proteina i ne vježba, pa joj mišići oslabe – to je loše. „Bolje koljeno” na slabijem sustavu ovjesa nije realno poboljšanje, nego labavi kompromis.

Treće, dugoročna priča je tek otvorena i nalazi se na samim počecima. Iz iskustva s drugim bolestima kod koji se primjenjuje semaglutid zna se da prestanak GLP–1 terapije često vodi povratu težine. Ako je simptomatski benefit u osteoartritisu u velikoj mjeri posredovan težinom, onda se postavlja pitanje: znači li to da je terapija potencijalno dugotrajna? A dugotrajna terapija znači dugotrajne troškove, nuspojave i ono što je nekada najteže: dugotrajno održavanje motivacije.

Off–label magla i realnost novčanika

U hrvatskom sustavu, semaglutid je registriran za dijabetes (pod jednim trgovačkim imenom) i za pretilost (pod drugim), ali primjena u osteoartritisu zasad je izvan odobrenih indikacija. To obično znači dvije stvari: nema standardiziranih smjernica, a pokrivenost troškova je ograničena... ili nepostojeća.

Povrh toga se otvara i etičko pitanje koje je već godinama prisutno u priči o GLP–1 agonistima: kada potražnja eksplodira (svi koji bi željeli mršavljenje i „biohacking” metabolizma šećera , a sada još i podmlađivanje bolnih koljena), a odjednom zapne opskrba toliko traženim lijekom kojega se mora uzimati redovito, tko će ostati kratkih rukava? Pacijent s dijabetesom koji lijek koristi za kontrolu šećera u krvi ili osoba koja ga želi zbog bolje pokretljivosti i kvalitete života bez boli?

U medicini pitanja vole jednostavne i izravne odgovore, ali ovo je tip pitanja gdje jednostavan odgovor uglavnom znači – loš odgovor.

Što je realno očekivati

Za sada je najpoštenije reći ovako: postoji solidan klinički dokaz da semaglutid smanjuje bol i poboljšava funkciju kod osoba s pretilošću i osteoartritisom koljena. Postoji i zanimljiv preklinički rad koji sugerira mehanizam izravnog učinka na hondrocite preko metaboličkog reprogramiranja, u uvjetima koji pokušavaju kontrolirati utjecaj gubitka težine.

No „sveti gral” osteoartritisa nije samo smanjenje boli. Pravi cilj bi bio pronaći čvrste dokaze da se tijek bolesti mijenja (naravno – na bolje), da se struktura zgloba dugoročno čuva, te da se odgađa ili izbjegava kirurško rješenje: endoproteza. Takvi dokazi traže godine praćenja, jasne objektivne biomarkere i, vjerojatno, kombinaciju nekoliko istovremenih i koordiniranih pristupa: lijek + strukturirana fizioterapija + ciljano mršavljenje + korekcija biomehanike.

Ako se u sljedećim godinama pokaže da GLP–1 agonisti spadaju u ono što se u osteoartritisu zove DMOAD (disease-modifying osteoarthritis drug, lijek koji realno mijenja tijek bolesti), onda neće biti riječ o „čarobnoj injekciji”, nego o pomaku paradigme od simptomatske medicine prema metaboličkom i biološkom upravljanju tkivom.

Do tada, semaglutid je vrlo zanimljiv kandidat – ali još uvijek samo kandidat. U medicini, to je razlika kao između privlačnog filmskog teasera na mobitelu i doživljaja gledanja uncut-verzije cjelovečernjeg filma na širokom ekranu.

Literatura

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.