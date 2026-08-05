Kako bez recepta postati dr. House (ovisnik o lijekovima)?

Kodein protiv boli, dekstrometorfan protiv kašlja, sprejevi koji još jače začepe nos i opioid protiv proljeva: oznaka „bez recepta” ne znači da je lijek bezazlen

Gregory House, MD dobro je znao što opioidi čine ljudskom tijelu. To ga ipak nije spriječilo da od lijeka protiv kronične boli prijeđe do tolerancije, ovisnosti, ustezanja i dnevnog ritma života organiziranog oko sljedeće tablete. Takva priča ne postoji samo u američkim serijama. U hrvatskim se ljekarnama bez recepta mogu dobiti lijekovi koji sadrže kodein ili druge tvari sposobne stvoriti vrlo stvarne probleme.

Vrlo dobar liječnik, vrlo loš pacijent

Dr. Gregory House nije uzimao Vicodin zato što je jednoga jutra odlučio postati ovisnik o kome će se snimati TV-uspješnica od osam sezona. Sve je počelo kao ozbiljna kronična bol nakon oštećenja mišića natkoljenice. Prvi Vicodin prepisala mu je kolegica koja je vodila njegov slučaj nakon teške ozljede. Vicodin je kombinacija opioida (hidrokodon) i paracetamola. A problem je nastao kada lijek više nije služio samo ublažavanju boli, nego je postao životni stil: sredstvo i način održavanja raspoloženja, funkcioniranja na poslu, izbjegavanja simptoma ustezanja (ovisničke krize) i uvjeravanja samoga sebe da je sve još pod kontrolom.

Houseova bol nije bila izmišljena. No, koliko god bila stvarna, bol sama po sebi nije zaštita od ovisnosti: opravdan razlog za početak terapije može postojati istodobno s poremećajem uporabe lijeka. Granica se prelazi kada tableta počne rješavati i probleme za koje nikada nije bila namijenjena.

Vicodin se u Hrvatskoj ne prodaje na način prikazan u seriji. Ipak, u našim ljekarnama postoji poznata kutijica koja pruža sasvim dobar lokalni ulaz u istu priču. Zove se Caffetin.

Mali kućni Vicodin

Caffetin nije hrvatski Vicodin. Kodein iz Caffetina i hidrokodon iz Vicodina nisu jednako snažni opioidi, pa doze nisu tako jednostavno usporedive, a ni regulatorni status nije isti. No narativna je sličnost neugodna: unutar kombinirane tablete koja uz sadrži i druge analgetike, oba lijeka skrivaju opioid.

Jedna tableta Caffetina sadrži 250 mg paracetamola, 210 mg propifenazona, 50 mg kofeina i 10 mg kodeinfosfata. Kodein pritom nije tek „neki derivat sličan opioidu”, nego pravi opioidni lijek. U jetri se dio kodeina pretvara u morfin, a brzina te pretvorbe razlikuje se među ljudima. Netko će osjetiti slab učinak, a netko uz istu dozu može stvoriti znatno više morfina i razviti izraženiju pospanost, zbunjenost ili usporeno disanje.

HALMED-ova aktualna uputa vrlo je jasna. Caffetin je namijenjen samo odraslima, i to za kratkotrajno liječenje akutne umjerene boli koja nije dovoljno ublažena samim paracetamolom, ibuprofenom ili acetilsalicilatnom kiselinom. Smije se uzimati najviše tri dana. U istoj se uputi otvoreno govori o toleranciji, ovisnosti, zlouporabi, simptomima ustezanja i mogućem predoziranju opasnom za život. Caffetin se izdaje bez recepta, ali samo u ljekarni, u malim pakiranjima, a njegovo oglašavanje stanovništvu nije dopušteno. [1]

Tko piše pravila igre (i upute u kutiji)? HALMED (Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode) krovna je nacionalna institucija zadužena za odobravanje, praćenje i kontrolu svih lijekova na hrvatskom tržištu. Niti jedna tableta ili sirup ne mogu se legalno prodavati dok Agencija ne potvrdi njihovu kakvoću, sigurnost i djelotvornost. Osim odobravanja lijekova, HALMED kontinuirano prikuplja podatke o nuspojavama i izravno je odgovoran za provjeru i odobravanje onog sitno tipkanog papira u svakoj kutijici – službene Upute o lijeku.

„Bez recepta” zato ne znači „bez rizika”, nego da se lijek u ograničenom pakiranju i uz savjet ljekarnika može upotrijebiti za jasno definiranu tegobu i kratko vrijeme. Kutija time nije dobila farmakološku svetačku aureolu.

Četiri sastojka, četiri računa

Najveća dopuštena dnevna doza Caffetina iznosi šest tableta. Time se u organizam unosi ukupno 60 mg kodeinfosfata, ali i 1500 mg paracetamola, 1260 mg propifenazona te 300 mg kofeina. Te količine uzete kratkotrajno prema uputi nisu predoziranje. Problem nastaje kada se doza povećava radi opioidnog učinka ili Caffetin kombinira s lijekovima sličnog sastava.

Tko pokušava „uhvatiti” više kodeina, ne može ostale sastojke ostaviti na tanjuriću. Istodobno rastu doze paracetamola, propifenazona i kofeina. Posljedice mogu uključivati oštećenje jetre, nemir, nesanicu, ubrzan rad srca te rijetke, ali ozbiljne poremećaje krvnih stanica.

Posebna je zamka istodobno uzimanje više preparata. Osoba može popiti Caffetin zbog glavobolje, zatim kombinirani prašak ili tabletu protiv prehlade, a navečer još „obični” paracetamol zbog temperature. Pakiranja izgledaju različito, trgovački nazivi nemaju mnogo zajedničkog, ali jetra zbraja miligrame mnogo pedantnije od farmaceuta.

Navika, tolerancija i ovisnost nisu isto

U svakodnevnom govoru sve se često sažme u rečenicu da se netko „navukao na tablete”. Medicinski je korisno razdvojiti nekoliko pojava koje se mogu preklapati, ali nisu iste.

Tolerancija znači da ista doza s vremenom djeluje slabije, pa se javlja potreba za većom količinom. To je prilagodba organizma i sama po sebi ne dokazuje ovisničko ponašanje.

Fizička ovisnost znači da se tijelo prilagodilo prisutnosti lijeka. Nakon naglog prekida mogu se pojaviti nemir, znojenje, nesanica, bolovi, mučnina, proljev i drugi simptomi ustezanja. Može se pojaviti i bez gubitka kontrole nad uzimanjem.

Poremećaj uporabe lijeka uključuje nešto više: stalnu žudnju, uzimanje većih količina ili dulje nego što je planirano, neuspješne pokušaje prestanka, korištenje lijeka radi smirenja ili spavanja te nastavak unatoč očitoj šteti. Uputa Caffetina kao znak upozorenja navodi upravo osjećaj da se lijek mora nastaviti uzimati čak i kada više ne pomaže protiv boli.

Houseov problem nije bio samo u tome što mu je organizam „tražio” opioid. Lijek je zauzeo mjesto u radu, odnosima i podnošenju neugodnih emocija. Kad tableta postane univerzalni alat, odavno je prerasla svoju indikaciju.

Glavobolja koju hrani lijek Analgetici mogu izazvati glavobolju zbog prekomjerne uporabe. Tableta u početku pomaže, ali učestalo uzimanje s vremenom može održavati ili pogoršavati glavobolju. Nastaje začarani krug: bol vodi prema lijeku, kratko olakšanje prema novoj dozi, a sve češće doze prema sve češćoj boli. HALMED-ova uputa za Caffetin zato upozorava da uzimanje zbog glavobolje dulje od tri dana može glavobolju pogoršati.

Hladna glava, ubrzano srce

Caffetin nije jedini zanimljiv stanovnik kućne ljekarne. Njegov rođak Caffetin Cold ne sadrži kodein, ali u jednoj tableti kombinira paracetamol, pseudoefedrin, dekstrometorfan i vitamin C.

Pseudoefedrin sužava krvne žile u nosnoj sluznici i olakšava disanje, ali ne zna da mu je radno mjesto samo u nosu. Može povisiti krvni tlak, ubrzati puls, izazvati nemir i nesanicu. Poseban je oprez potreban kod osoba s hipertenzijom, srčanom bolešću, glaukomom, povećanom prostatom ili pojačanim radom štitnjače. U europska upozorenja posljednjih su godina dodani i rijetki, ali ozbiljni poremećaji moždane cirkulacije poznati kao PRES i RCVS.

Dekstrometorfan smiruje suhi kašalj, ali pri zlouporabi u većim dozama može izazivati promjene percepcije, uznemirenost, zbunjenost i druge psihoaktivne učinke. Zlouporaba se osobito opisuje među adolescentima i mlađim odraslim osobama. U kombinaciji s nekim antidepresivima može pridonijeti serotoninskom sindromu, potencijalno životno ugrožavajućem stanju s vrućicom, ubrzanim pulsom, promjenama svijesti, ukočenošću mišića i poremećajem koordinacije. I ovaj je lijek namijenjen samo kratkotrajnoj primjeni. [2]

Što su PRES i RCVS? Lijekovi koji smanjuju otok nosne sluznice (dekongestivi) djeluju tako što lokalno sužavaju krvne žile. Taj mehanizam, iako iznimno koristan u nosu, u rijetkim slučajevima može utjecati na krvne žile u mozgu i izazvati dva specifična neurološka sindroma: PRES (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije): Stanje u kojem dolazi do oticanja (edema) moždanog tkiva. Manifestira se ozbiljnim simptomima poput snažne glavobolje, smetenosti, smetnji vida, pa čak i epileptičkih napadaja.

Stanje u kojem dolazi do oticanja (edema) moždanog tkiva. Manifestira se ozbiljnim simptomima poput snažne glavobolje, smetenosti, smetnji vida, pa čak i epileptičkih napadaja. RCVS (sindrom reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije): Označava naglo i snažno sužavanje krvnih žila na površini mozga. Njegov je glavni zaštitni znak takozvana „gromkovita glavobolja” – iznenadna, eksplozivna bol koja doseže svoj vrhunac u svega nekoliko sekundi. Srećom, u oba se naziva nalazi riječ „reverzibilno”. To znači da se promjene u mozgu najčešće potpuno povlače nakon ukidanja lijeka i primjene odgovarajuće terapije, no zbog dramatičnosti simptoma uvijek zahtijevaju hitnu medicinsku obradu.

Sprej koji začepljuje nos

Sprejevi s ksilometazolinom među najbrže su djelujućim lijekovima u kućnoj ljekarni. Nekoliko minuta nakon primjene nos se otvara i vraća se zaboravljeni luksuz disanja kroz obje nosnice. Upravo zato uporaba lako potraje dulje od preporučenoga.

Problem nije klasična ovisnost s euforijom, nego povratno oticanje sluznice. Kada učinak spreja popusti, nos može biti još začepljeniji (pojava koju farmakolozi nazivaju rebound fenomen). Slijedi novi potisak, zatim još jedan, pa bočica završava uz krevet, u torbi i u ladici radnog stola. Dugotrajna uporaba može dovesti do kroničnog oticanja i stanjivanja nosne sluznice. Aktualna uputa za Olynth HA zato ograničava samostalnu uporabu na pet dana, nakon čega je potrebna stanka ili liječnički savjet. [3]

To nije ovisnost u istom smislu kao kod kodeina, ali ta razlika malo znači usred noći, dok se traži bočica bez koje nos više ne radi.

Opioid protiv proljeva

Loperamid, poznat iz pripravaka poput Lopediuma akut, djeluje na opioidne receptore u crijevu i usporava njegov rad. U preporučenim dozama uglavnom ostaje izvan mozga i ne ponaša se kao uobičajeni opioidni analgetik. Upravo zato je učinkovit lijek protiv akutnog proljeva i može se kupiti bez recepta.

No „uglavnom” i „u preporučenim dozama” najvažnije su riječi u toj rečenici. Uzimanje vrlo velikih količina može dovesti do poremećaja svijesti i disanja te opasnih poremećaja srčanog ritma. Lijek također ne treba uzimati u stanjima u kojima se rad crijeva ne smije usporavati, primjerice kod nekih invazivnih bakterijskih infekcija, krvavog proljeva s temperaturom ili proljeva povezanog s antibioticima. Bez liječničkog nadzora primjenjuje se najdulje dva dana. [4]

Generička skupina ili djelatna tvar Primjer trgovačkog naziva u Hrvatskoj Aktivne tvari Što može poći loše Kombinirani analgetik s kodeinom Caffetin paracetamol + propifenazon + kofein + kodein tolerancija, ovisnost i ustezanje; pospanost i usporeno disanje; glavobolja zbog prekomjerne uporabe; oštećenje jetre pri predoziranju Kombinirani lijek protiv prehlade Caffetin Cold paracetamol + pseudoefedrin + dekstrometorfan + vitamin C zlouporaba dekstrometorfana; serotoninski sindrom; povišen tlak, ubrzan puls i nesanica; slučajno udvostručavanje paracetamola Nosni dekongestiv Olynth, Olynth HA, Olynth Combo ksilometazolin; Olynth Combo sadrži i dekspantenol povratna začepljenost nosa, kronično oticanje i stanjivanje sluznice; ubrzan puls i povišen tlak Lijek protiv proljeva Lopedium akut; drugi pripravci loperamida loperamid zastoj crijeva u pogrešnoj indikaciji; pri velikim dozama poremećaji svijesti, disanja i opasne srčane aritmije

Trgovački nazivi u tablici navedeni su kao primjeri, a ne kao potpuni popis pripravaka na hrvatskom tržištu.

Bez recepta nije isto što i bez nadzora OTC lijek može biti dostupan samo u ljekarni ili, kod nekih pripravaka, i u specijaliziranoj prodavaonici. Ljekarnik pritom nije blagajnik koji kutiju samo provuče kroz skener. Trebao bi provjeriti kome je lijek namijenjen, koliko dugo tegobe traju, postoje li druge bolesti i lijekovi te kupuje li se preparat koji nepotrebno udvostručuje isti sastojak.

Ovisnost nije jedini način da lijek napravi štetu

Usred priče o kodeinu lako je zaboraviti da lijek ne mora stvarati žudnju ili ustezanje kako bi bio opasan. Paracetamol može teško oštetiti jetru, osobito pri predoziranju i kombiniranju više preparata. Nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena mogu izazvati krvarenje iz probavnog sustava, oštetiti bubrege, povisiti tlak i pogoršati neke srčane bolesti. Antihistaminici mogu uspavati vozača, a kombinirani pripravci protiv prehlade često sadrže sastojke koji nisu potrebni za simptome koje osoba zapravo ima.

To ne znači da su bezreceptni lijekovi loši. Naprotiv, pravilno odabrani i kratkotrajno korišteni štede vrijeme, ublažavaju tegobe i smanjuju nepotrebne posjete liječniku. Problem nastaje kada dostupnost postane zamjena za razmišljanje, a nestanak simptoma zamjena za liječenje uzroka.

Ideja da se lijek koji je jednom pomogao može uzimati svaki put i u bilo kojoj kombinaciji pretvara kućnu ljekarnu u farmakološki švedski stol. Organizam, nažalost, ne priznaje popust na količinu.

Recept za nepostajanje dr. Housea

House nije postao ovisan zato što je bio neobrazovan, naivan ili nesposoban pročitati uputu. Bio je liječnik koji je imao stvarnu bol, brz pristup lijeku i vrlo uvjerljive razloge da svaki sljedeći put uzme još jednu tabletu. Upravo je zato koristan kao upozorenje.

Caffetin, Caffetin Cold, ksilometazolin i loperamid nisu zli lijekovi. Korisni su u pravoj dozi, za pravu tegobu i kratko vrijeme. Oznaka „bez recepta” nije potvrda bezopasnosti, nego dozvola za odgovornu samostalnu uporabu.

Najjednostavniji način da se ne postane dr. House jest dosadno jednostavan: pročitati sastav, ne udvostručavati djelatne tvari, poštovati najveću dozu i trajanje primjene te potražiti savjet kada lijek počne služiti nečemu drugom osim tegobi zbog koje je kupljen. Televizijska dijagnostika tada možda postaje manje dramatična, ali barem sezona završava bez rehabilitacije.

Literatura

[1] HALMED. Caffetin tablete – Uputa o lijeku. Revizija: svibanj 2026.

[2] HALMED. Caffetin Cold filmom obložene tablete – Uputa o lijeku. Revizija: ožujak 2025.

[3] HALMED. Olynth HA 1 mg/ml sprej za nos, otopina – Uputa o lijeku. Revizija: travanj 2026.

[4] HALMED. Lopedium akut 2 mg tvrde kapsule – Uputa o lijeku. Revizija: ožujak 2026.