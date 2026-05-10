Od miša do slona: kako je hantavirus s kruzera postao medijska zvijer

Izbijanje Andes hantavirusa na kruzeru MV Hondius pokrenulo je globalnu medijsku nervozu, ali zasad ne i novu pandemiju: stvarni događaj ozbiljan je, ograničen i upravo zato epidemiološki zanimljiv

Kad se u istoj vijesti nađu transkontinentalni kruzer, virus s tri smrtna ishoda, međunarodna evakuacija, karantena i naziv bolesti koji zvuči kao iz teaser trailera nekog filma katastrofe, urednici medijskih portala počinju zadovoljno trljati ruke. Dovoljno je nekoliko kadrova plutajućeg broda, poneki čovjek u zaštitnoj opremi i riječ „hantavirus“ da se u kolektivnom sjećanju odmah upali stari pandemijski refleks: evo ga opet, samo je ovaj put scenarist prizemljio životinju: nije šišmiš s kineske tržnice nego miš s kruzera.

No, kao i obično u epidemiologiji, stvarnost je manje spektakularna, a time i zanimljivija. Paralelno sa spektakularnim vatrometom apokaliptičnih naslova u medijima, u svibnju 2026. je Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila o klasteru infekcija povezanih s brodom MV Hondius, nizozemskim kruzerom koji je plovio iz Argentine kroz južni Atlantik.

Prema najnovijem izvješću WHO-a, do 8. svibnja prijavljeno je osam slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda; šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao hantavirusna infekcija, a svi potvrđeni uzročnici identificirani su kao Andes virus [1]. Premda to jest ozbiljna javnozdravstvena vijest, ipak nije ni blizu dokazu da je svijet ušao u novu sezonu globalnog TV-serijala s pandemijskim hantavirusom u glavnoj ulozi i Mickeyem & Jerryem Mouseom u režiserskom stolcu.

Mišja groznica, samo s paničnim marketingom

Naime, hantavirusi uopće nisu nova pojava, niti su egzotična laboratorijska novotarija. Riječ je o skupini virusa koje u prirodi održavaju glodavci, a čovjek se najčešće zarazi udisanjem virusa putem aerosola iz prašine kontaminirane urinom, fecesom ili slinom zaraženih životinja. Tipična epidemiološka scena nije terminal međunarodne zračne luke, nego šupa, vikendica, podrum, drvarnica, skladište ili kamperski prostor u kojem se prašina i glodavci već neko vrijeme ponašaju kao suvlasnici nekretnine.

U europskom kontekstu hantavirusne infekcije uglavnom se povezuju s onim što se u nas kolokvijalno zove „mišja groznica“. Taj domaći naziv, koliko god klinički neprecizan bio, ima zanimljiv psihološki učinak. „Mišja groznica“ zvuči neugodno, ali nekako poznato, kućno, gotovo folklorno: nešto što se može dobiti nakon nesretnog susreta s prašnjavom vikendicom i glodavačkom ostavštinom. „Hantavirus“, s druge strane, zvuči kao lozinka za ulazak u tajni laboratorij ispod planine. Biologija je ista velika obitelj; javni doživljaj bolesti potpuno je druga priča.

U Europi se najčešće susreću orto-hantavirusi poput Puumala i Dobrava virusa (imena dobiju po gradovima u kojima su prvi put definirani), a koji mogu izazvati hemoragijsku groznicu s bubrežnim sindromom, što u prijevodu na ljudski jezik znači bolest s kliničkom slikom od blažih stanja s povišenom temperaturom do ozbiljnog bubrežnog zatajenja. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) navodi da se u EU godišnje prijavljuju tisuće slučajeva hantavirusnih infekcija, pri čemu je Puumala virus najčešći prijavljeni uzročnik [2]. Drugim riječima, hantavirusi nisu došli s kruzera kao novi mikrobiološki turist. Oni su već dugo tu, samo obično nemaju ovako dobru PR-promociju.

Andes virus: iznimka koja kvari epidemiološku jednostavnost

Ipak, kod ovog kruzerskog soja postoji jedna specifičnost. Većina hantavirusa ne prenosi se učinkovito s čovjeka na čovjeka. To je jedna od najvažnijih razlika prema virusima poput gripe, ospica ili SARS-CoV-2, koji su majstori respiratornog društvenog života. Hantavirus, u svojoj uobičajenoj epidemiološkoj logici, ne kruži uredima, tramvajima i obiteljskim ručkovima zato što je nekome nije bilo zgodno kihnuti u pregib lakta ili maramicu, već je to učinio u smjeru ostatka ekipe.

Ilustrativni prikaz Andes virusa Doc/AI

Međutim, Andes virus nije baš isti kao navedena većina hantavirusa, što malo komplicira prethodni uredno formulirani odlomak. Andes može biti uzrok takozvanom hantavirusnom plućnom sindromu, bolesti koja može imati tešku kliničku sliku i visoku smrtnost. A ono što u javnozdravstvenom smislu Andes virus čini posebnim jest činjenica da se kod njega može dogoditi inače ekstremno rijetka stvar za hantaviruse: izravan prijenos s čovjeka na čovjeka, najčešće u bliskom i produljenom kontaktu. To ga (budimo realni) ipak ne čini „novim COVID-om“, ali ga ipak (opet budimo realni) čini virusom prema kojem se javnozdravstvene službe ne smiju odnositi ležerno kao prema pomalo neugodnom suveniru s putovanja.

Zato je reakcija ECDC-a na događaj s MV Hondiusom bila tako stroga. U najnovijim preporukama za upravljanje putnicima i posadom, svi koji su bili na brodu operativno se tretiraju kao visokorizični kontakti, uz kontrolirano iskrcavanje, izbjegavanje komercijalnih letova, organiziranu repatrijaciju, praćenje simptoma i testiranje ako se simptomi pojave [3]. To naravno ne znači da su svi zaraženi, a još manje znači da će se razboljeti, nego znači da javno zdravstvo radi ono što treba raditi: tretira kruzersku epizodu kao problem koji je rano opažen i koji se stručno i smireno nadzire, a ne kao bezbrižno odmahivanje rukom koje otvara jamu u koju će se kasnije ubacivati isprike i opravdanja zbog epidemioloških propusta i nemara.

Kako jedan kruzer postane „širenje po svijetu“

Medijski nesporazum (da ne napišemo "napumpana panika") je započeo kada se zemljopisna karta svijeta na uredničkim stolovima počela koristiti kao epidemiološki dokaz. Putnici s kruzera MV Hondius svoja državljanstva, adrese, bolnice, presjedanja, repatrijacijske letove i kontakte imaju u više država. U novinskom naslovu to se lako pretvori u dojam da se hantavirus pojavio u Nizozemskoj, Španjolskoj, SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i tko zna gdje sve ne. Epidemiološki, međutim, to je još uvijek samo očekivana disperzija jednog povezanog događaja, jer svi oni dijele isti zajednički nazivnik: isti brod, isto izlaganje, isti lanac praćenja.

RIVM, nizozemski javnozdravstveni institut, naveo je da je rizik širenja u Nizozemskoj vrlo malen, a osobe koje su u Nizozemskoj testirane nakon mogućeg kontakta u zrakoplovu imale su negativne nalaze na Andes virus [4]. Američki CDC također procjenjuje rizik za opću američku javnost kao ekstremno nizak, premda se američki putnici iz opreza prevoze posebnim medicinskim letom i stavljaju pod nadzor [5]. U prijevodu s epidemiološkog na medijski jezik: virus jeste nađen na kruzeru, ali time nije dobio InterRail kartu za cijelu Europu.

U medijima se vrlo lako od miša napravi slon., što je ovom slučaju gotovo doslovno: iz jedne ozbiljne, ali jasno ograničene mikroepidemije virusom iz roda mišje groznice stvoren je dojam da je po planetu krenuo novi panični stampedo podivljalih slonova. Treba pritom biti jasan: nije problem u tome što se o takvim događajima piše; naprotiv, treba pisati. Problem počinje kada se svaka međunarodna intervencija tumači kao dokaz da je katastrofa već počela, a ne kao dokaz da sustav pokušava katastrofu spriječiti dok je još dovoljno mala da stane u epidemiološku tablicu na pola papira A4 formata.

Post-COVID refleks

COVID-19 je iza sebe ostavio mnogo lošega: višak samouvjerenih epidemiologa iz komentara na društvenim mrežama, kroničnu alergiju na izraz „epidemiološke mjere“, opću iscrpljenost i kolektivno sjećanje na vrijeme kada je svatko imao mišljenje o R-broju, iako do tada većina za taj pojam nikada nije ni čula. Ali, uza sve te loše stvari ostavio je i nešto korisno: brže javnozdravstvene reflekse.

Što znači „visokorizični kontakt“? Visokorizični kontakt nije dijagnoza, ne znači da je osoba bolesna, niti da je sigurno zaražena. Znači da je imala okolnosti izlaganja koje opravdavaju pojačani nadzor: praćenje simptoma, testiranje ako se simptomi pojave, izbjegavanje nepotrebnih kontakata i organizirani prijevoz umjesto komercijalnog putovanja. Cilj je jednostavan: uhvatiti problem dok je još mali.

Danas se sumnjivi klaster teške bolesti ne promatra samo kao lokalna neugodnost. Sada se znatno ranije uključuju međunarodni kanali prijavljivanja, aktiviraju nacionalne kontaktne točke, brže se uvode mjere kao što su laboratorijska potvrda, sekvenciranje, procjena rizika, praćenje kontakata, kontrola prijevoza i javna komunikacija.

WHO navodi da se komunikacija o ovom događaju odvija kroz mehanizme Međunarodnih zdravstvenih propisa, uz obavještavanje nacionalnih kontaktnih točaka i međunarodno praćenje kontakata [1]. ECDC svakodnevno ažurira procjenu događaja i objavljuje operativne preporuke za europske javnozdravstvene službe [3]. To možda izgleda dramatično, ali svrha takve drame upravo je da se izbjegne veća, a ne da se mediji hrane eksplozivnim materijalom za spektakularna pretjerivanja u naslovima.

U idealnom svijetu javno zdravstvo je dosadna, skoro bezlična služba koja se sastoji od obrazaca, smjerova komunikacije, telefonskih poziva, laboratorijskih nalaza, papirnih protokola, popisa putnika, karantenskih pravila i ljudi koji u Excelu rade važan, ali prilično dosadan posao kojega bi u filmu katastrofe nervozno radio akcijski glumac s napetom glazbom u pozadini. Nasuprot toj smirenoj neprimjetnosti, kada se mehanizam nadzora nad potencijalnom epidemijom aktivira, javnost iz svega vidi samo stroge mjere i pomisli: „Ovo mora biti jako opasno.“ A daleko je preciznije reći: „Ovo bi moglo postati opasno ako se ne odradi dosadni dio posla.“

Mišja groznica kod nas Hrvatska ima prirodna žarišta hantavirusnih infekcija, a bolest se javlja sporadično ili u manjim epidemijskim valovima. Prevencija je uglavnom prizemna: prozračiti zatvoreni prostor, ne dizati prašinu suhim metenjem, koristiti rukavice i masku kod rizičnog čišćenja, dezinficirati površine i smanjiti pristup glodavaca hrani i otpadu. Najlošija metoda zaštite je energično metenje stare vikendice uz duboko disanje i vjeru da „neće valjda baš mene“.

Panika nije epidemiološka mjera

Ono što se dogodilo na MV Hondiusu nije bezazleno: tri smrti nisu i ne smiju nikada biti samo fusnota u izvješću. Isto tako, Andes virus nije mikroorganizam kojega treba gurati pod tepih, osobito zato što se, za razliku od većine ostalih hantavirusa, ponekad može prenijeti među ljudima koji duže vrijeme borave u bliskom kontaktu.

Ali ipak, na drugoj strani priče mora biti jasno istaknuta smirena, argumentirana i racionalna procjena situacije: trenutačni podaci ne podupiru zaključak da se hantavirus nekontrolirano širi svijetom. Za sada govorimo o povezanoj skupini slučajeva (klasteru), strogom praćenju izloženih osoba i javnozdravstvenom odgovoru koji izgleda ozbiljno zato što ozbiljno i treba izgledati.

Najbolja poruka za javnost zato nije „Ajmo razlaz, šta ste se okupili, nema tu ništa, spavajte mirno!“, jer to previše zvuči kao rečenica iz onih filmova u kojima se u sljedećoj sceni netko počne gušiti s pjenom na ustima, modrog lica i izbuljenih očiju. Bolja je poruka: „Postoji ograničen i ozbiljan događaj; uzročnik je poznat; rizične osobe se prate; međunarodne službe komuniciraju; opća populacija ima vrlo nizak rizik“. To je manje uzbudljivo od apokalipse, ali je mnogo korisnije.

Hantavirus s MV Hondius nije najava nove pandemijske sezone, nego podsjetnik da priroda još uvijek ima vlastiti katalog mikrobioloških iznenađenja. Dobra vijest je da ga javno zdravstvo danas čita brže nego prije nekoliko godina. Loša vijest je da ga mediji često čitaju naglas, dramatičnim glasom i uz glazbu iz trailera za katastrofični film.

Izvori

[1] World Health Organization. Hantavirus cluster linked to cruise ship travel, Multi-country. Disease Outbreak News, 8. svibnja 2026.

[2] European Centre for Disease Prevention and Control. Ortho-hantavirus infections – factsheet / surveillance context.

[3] European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid Scientific Advice on the management of passengers – Andes virus outbreak on M/V Hondius. 9. svibnja 2026.

[4] RIVM. Current information about hantavirus. Ažurirano u svibnju 2026.

[5] Centers for Disease Control and Prevention. CDC Provides Update on Hantavirus Outbreak Linked to M/V Hondius Cruise Ship. 8. svibnja 2026.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.