Ova trava više nije ona trava

Novi val istraživanja o kanabisu i mozgu pokazuje da se stara rasprava o „bezopasnoj biljci“ sve teže može voditi kao da su današnji proizvodi, današnje doze i današnji korisnici isti kao prije pola stoljeća

Kanabis je jedna od tema oko kojih se već desetljećima uporno proizvodi više topline nego svjetla. S jedne strane stoji moralna panika, politička histerija, zakonodavni i policijski refleksi i stare priče u kojima jedan džoint za petnaest minuta pretvara poštenog i urednog mladića u neurokemijski otpad; s druge strane stoji jednako naporna romantizirana protupropaganda: biljni lijek, prirodnost, smirenje, kreativnost, Bob Marley i Willie Nelson, malo dobrog raspoloženja, malo čipsa i sve će biti u redu.

Od hipijevskog dima do neurofarmakološkog proizvoda

Kao i obično, stvarnost se ne uklapa uredno ni u jedan od ta dva propagandna postera: kanabis nije ni demonska biljka iz moralističkih pamfleta ni wellness-čaj za dušu i hipokampus. Nije ni heroin u osušenim cvatovima, a ni kamilica koja ima razrađen marketing i uličnu distribuciju. Kanabis je skup biološki aktivnih spojeva koji djeluju na jedan od najrasprostranjenijih signalnih sustava u mozgu, endokanabinoidni sustav, s posljedičnim učincima koji izrazito ovise o dobi, učestalosti uporabe, dozi, sastavu proizvoda, načinu uzimanja, omjeru THC-a i CBD-a, psihičkoj ranjivosti konzumenta i, nimalo nevažno, o tome govori li se o povremenom korisniku ili o nekome tko svoj mozak svakodnevno drži pod kemijskom izmaglicom.

Utoliko je zanimljivije opaziti pojavu novijih novinarsko-znanstvenih tekstova i istraživanja u kojima se sve manje traži izravan odgovor na staro, politički zapaljivo pitanje je li kanabis dobar ili loš, a sve više postavljaju dosadnija, ali medicinski korisnija pitanja: tko ga koristi, kada ga koristi, koliko često, u kojoj dobi, u kojoj potentnosti i s kakvim posljedicama. Washington Post je nedavno tu temu sažeo kroz pregled novih istraživanja o učincima kanabisa na mozak, s naglaskom na nekoliko neugodnih pomaka u razumijevanju rizika, osobito kod proizvoda s visokim udjelom THC-a, mladih korisnika i psihijatrijski ranjivih osoba [1].

Drugim riječima: rasprava o kanabisu ulazi u fazu u kojoj više nije dovoljno reći „trava“. Jer ova današnja trava više nije ona nekadašnja.

THC, CBD i prometnik u moždanoj raskrsnici

Znamo svi, ali ipak ponovimo: najpoznatiji spoj u kanabisu je THC, odnosno tetrahidrokanabinol. On je glavni psihoaktivni sastojak, onaj zbog kojega dolazi do euforije, promijenjene percepcije, smanjene koordinacije, promjena u pamćenju, osjećaja opuštenosti, ali – kod dijela korisnika – i paranoje, panike i psihotičnih simptoma.

THC se veže za receptore CB1, kojih ima mnogo u dijelovima mozga uključenima u pamćenje, emocije, nagradu, pažnju i izvršne funkcije. Ukratko, djeluje upravo na sustave koji imaju važnu ulogu u tome kako mislimo, pamtimo, procjenjujemo situacije i donosimo odluke.

Drugi najčešće spominjani spoj, CBD, odnosno kanabidiol, drukčiji je spoj. Nije klasično opojan, ne proizvodi isti „high“ i često se reklamira kao mirnija, medicinskija, manje problematična strana kanabisa. To nije sasvim bez temelja, ali nije odmah ni čarobna potvrda neškodljivosti.

Endokanabinoidni sustav nije prekidač s jednostavnim položajima „dobro“ i „loše“, nego golema mreža složene modulacije finih moždanih i tjelesnih funkcija. U toj mreži izrazito su važni doza, kontekst i omjeri među spojevima.

Kava i joint nisu kao nekad

U tome se i nalazi jedan od ključnih problema moderne ere kanabisa: današnji proizvodi često sadrže znatno veće koncentracije THC-a nego ono što se prije nekoliko desetljeća podrazumijevalo pod marihuanom. Uz klasične cvatove postoje koncentrati, vape ulošci, dab proizvodi, ulja, jestivi pripravci i razni ekstrakti. Tome je pridonio i dugogodišnji selektivni uzgoj kanabisa, pri čemu su razvijeni brojni kultivari, u svakodnevnom govoru često nazivani „sortama“ ili „hibridima“, s bitno višim udjelom THC-a ili drukčijim omjerima THC-a i CBD-a nego što je bilo uobičajeno kod većine proizvoda dostupnih prije nekoliko desetljeća.

Mnogi od tih proizvoda i hibrida nisu samo „malo jači“ u kvantitativnom smislu, nego su i farmakološki, kvalitativno drukčije snažni. Razlika je otprilike kao kad se nakon jutarnjih dječjih kava s malo kofeina (kave s dodatkom ječmene kavovine), naleti na prvi koncentrirani espresso-shot iz aparata; premda je riječ o varijacijama istog napitka, definitivno nije isti učinak ni po snazi ni po kvaliteti. Isto vrijedi i ovdje: rukom smotani joint iz sedamdesetih i današnji koncentrati s vrlo visokim udjelom THC-a jednostavno više nisu ista biološka i neurokemijska priča.

Upravo se na toj razini može bolje razumjeti jedan od mehanizama koji istraživače posebno zanima: takozvani salience processing, odnosno moždana sposobnost procjene što je od percipiranih okolišnih podražaja važno, a što nije.

Salience processing („obrada istaknutosti“) fina je, stalno uključena mentalna nadzorna služba koja odlučuje je li noćni zvuk u sobi samo klokotanje cijevi u zidu, je li pogled prolaznika samo neutralno prelijetanje očima, a slučajna podudarnost nekog događaja zaista samo slučajnost. Visoke koncentracije THC-a mogu remetiti upravo taj osjećaj važnosti i značenja. A kad mozak počne pogrešno lijepiti etikete važnosti na neutralne stvari, otvaraju se vrata paranoji, panici, sumanutim interpretacijama i psihotičnim doživljajima. Ne kod svih, ne uvijek, ne jednako, ali dovoljno često da se o tome više ne može govoriti kao o nevažnoj iznimci.

Radno pamćenje – mentalni radni stol

Jedan od najdosljednijih nalaza u novijim istraživanjima odnosi se na radno pamćenje. To nije nostalgično pamćenje vožnje prvog bicikla ili okusa prvog poljupca. Radno pamćenje je mentalni radni stol na kojem mozak privremeno drži informacije dok računa, planira, razgovara, čita složeniju rečenicu, vozi automobil, prati upute ili pokušava ne zaboraviti zašto je ušao u kuhinju.

U velikoj studiji objavljenoj u JAMA Network Open istraživači su analizirali podatke 1003 mlade odrasle osobe iz Human Connectome Projecta. Sudionici su tijekom funkcijske magnetske rezonancije (fMRI) rješavali sedam kognitivnih zadataka, uključujući radno pamćenje, obradu nagrade, emocije, jezik, motoriku i socijalno-kognitivne zadatke.

Najjasniji signal pojavio se upravo kod radnog pamćenja: osobe s dugotrajnom i visokom konzumacijom kanabisa, definiranom kao više od 1000 uporaba tijekom života, imale su mjerljivo nižu moždanu aktivaciju tijekom zadatka radnog pamćenja, a taj nalaz ostao je prisutan i nakon isključivanja ispitanika koji su imali znakove nedavne, recentne uporabe [2]. To je važan nalaz jer se često čuje tvrdnja da konzumacija kanabisa i njegovih proizvoda ima učinke samo tijekom akutne opijenosti i da u stanju „napušenosti“ mozak radi sporije, i pomalo veselije, ali se sve vraća na „tvorničke postavke“ nakon što prođe učinak THC-a. Studija, međutim, pokazuje da stvar nije tako jednostavna.

Treba naglasiti kako ova studija nije automatski dokazala da kanabis sam, bez drugih čimbenika, uzrokuje trajno oštećenje radnog pamćenja: tako osmišljena, tzv. cross-sectional, odnosno presječna studija, ne može lako odvojiti uzrok od posljedice, životne navike od biološke ranjivosti i društveni kontekst od farmakologije. Ali pokazuje da povezanost nije ograničena samo na trenutak akutne intoksikacije i da kod težih korisnika postoji znatno trajniji signal koji se na funkcionalnim MRI mjerenjima vidi izvan same epizode uporabe.

A nije nevažno ni to što su nižom moždanom aktivacijom zahvaćene regije poput prefrontalnog korteksa i inzule, jer su to područja uključena u planiranje, pažnju, kontrolu ponašanja, procjenu unutarnjih stanja i kognitivnu fleksibilnost. Dakle, nije riječ o laboratorijskoj sitnici koja zanima samo ljude s bijelim kutama napaljenim na statističke modele, nego o važnim mentalnim funkcijama koje svakodnevno određuju kako netko uči, radi, vozi, komunicira, donosi odluke i čuva svoje misli na okupu.

Adolescencija – najgore vrijeme za prčkanje po instalacijama

Ako postoji dob u kojoj je mozak osobito nezahvalan za (polu)ilegalne kemijske eksperimente, onda je to adolescencija. Ne zato što su tinejdžeri „nezreli“ u građanskom i etičkom smislu, nego zato što je njihov mozak u toj dobi stvarno u intenzivnoj fazi neurorazvojnog preslagivanja. Prefrontalni korteks, sustavi nagrade, emocionalna regulacija i socijalna procjena još uvijek prolaze kroz razvojne radove. Tabla „Oprez, radovi u tijeku“ kod adolescenata ne bi bila loša medicinska metafora, samo što bi je prosječni adolescent vjerojatno zalijepio na vrata svoje sobe kao baš cool foru i potom ignorirao značenje i važnost koji stoje iza te poruke.

Velika kohortna studija objavljena 2026. u JAMA Health Forum uključila je 463.396 adolescenata u dobi od 13 do 17 godina, praćenih u zdravstvenom sustavu Kaiser Permanente Northern California. Istraživači su pratili povezanost uporabe kanabisa u prethodnoj godini s kasnijim dijagnozama psihotičnih, bipolarnih, depresivnih i anksioznih poremećaja, sve do mlade odrasle dobi. Rezultati su pokazali da je uporaba kanabisa bila povezana s povećanim rizikom svih tih ishoda, osobito psihotičnih i bipolarnih poremećaja; za psihotične poremećaje hazard ratio iznosio je 2,19, a za bipolarne 2,01 [3]. Za one koji se ne kuže u statističke nazive i pokazatelje, brojka znači da je u skupini adolescenata koji su konzumirali pripravke kanabisa tijekom razdoblja praćenja opažen oko 2,19 puta veći rizik pojave psihotičnih poremećaja nego u skupini adolescenata koji nisu konzumirali pripravke kanabisa.

Naravno, takvi nalazi ne znače da takvih poremećaja uopće nije bilo u skupini „nenapušenih“ adolescenata, naravno da ih je bilo – ali oko dva puta manje – niti znači da će svaki adolescent koji proba kanabis razviti psihotični poremećaj. To bi bilo netočno i nepotrebno histerično. Većina neće. Ali javnozdravstvena medicina ne bavi se samo sudbinom većine, nego i pomakom rizika u populaciji. Ako neka izloženost kod velike skupine mladih ljudi povećava vjerojatnost rijetkog, ali teškog ishoda, to postaje relevantno i onda kada apsolutni rizik za pojedinca ostaje relativno malen.

Posebno je osjetljivo pitanje predispozicije. Psihotični poremećaji ne nastaju jednostavno zato što je netko nešto zapalio, udahnuo ili pojeo. U njihovu nastanku sudjeluju genetika, razvoj mozga, stres, trauma, socijalno okruženje, druge droge i čitav niz ostalih faktora. Ali THC može biti okidač ili akcelerator kod osoba koje već imaju ranjiviji sustav. Kao što šibica neće zapaliti betonski pod, ali hoće suho sijeno. Problem je što mladi korisnik najčešće ne zna je li njegov mozak beton, sijeno ili nešto vrlo skupo, tapecirano i lako zapaljivo.

Samoliječenje nije isto što i liječenje

Jedna od najprivlačnijih i najprisutnijih suvremenih priča o kanabisu jest ona o samoliječenju. Netko ga koristi za nesanicu, netko za anksioznost, netko za bol, netko za posttraumatski stres, netko za depresivno raspoloženje, netko za „smirivanje glave“. U tome ima razumljive ljudske logike. Ako nešto subjektivno ublaži nelagodu, teško je uvjeriti osobu da to možda dugoročno nije dobra terapijska strategija. Čovjek o svojem zdravlju ne razmišlja argumentirano i racionalno kao što to čini randomizirano kliničko ispitivanje. Nažalost, ni randomizirana klinička ispitivanja ne razmišljaju uvijek kao mozak, ali to je druga kronična bolest znanosti.

Sustavni pregled i metaanaliza objavljeni u časopisu The Lancet Psychiatry 2026. analizirali su učinkovitost i sigurnost kanabinoida u liječenju mentalnih poremećaja i liječenju ovisnosti. Zaključak je bio hladan i jasan: za većinu psihijatrijskih indikacija dokazi o učinkovitosti kanabisa nisu dovoljno uvjerljivi, a koristi su ograničene, nesigurne ili niske kvalitete; istodobno su nuspojave bile češće kod osoba koje su primale kanabinoide [4].

To ne znači da svi kanabinoidi u svim indikacijama nemaju medicinski smisao. Neki pripravci imaju jasnu ulogu u određenim kliničkim situacijama, primjerice kod nekih oblika epilepsije, spasticiteta ili mučnine u onkološkom liječenju. Ali to nije isto što i tvrdnja da je kanabis univerzalni psihijatrijski regulator, biljni benzodiazepin, prirodni antidepresiv, noćni čuvar sna i vikend-terapeut za traumu.

U psihijatriji je osobito opasna zamka kratkoročnog olakšanja. Tvar koja trenutačno smanji napetost može dugoročno pogoršati anksioznost. Ono što navečer uspava može sutra narušiti san. Ono što privremeno utiša neugodne misli može s vremenom povećati potrebu za ponavljanjem, toleranciju i ovisnički obrazac. Samoliječenje često ne izgleda dramatično i ne počinje popraćeno jezivom pozadinskom glazbom i mračnim kadrovima. Počinje rečenicom: „Meni to pomaže.“

Ponekad stvarno pomaže. Ponekad samo dovoljno dobro laže.

Stariji korisnici – nova publika u staroj priči

Posebno je zanimljiv sve veći broj korisnika u starijoj životnoj dobi. Stariji ljudi ne koriste kanabis nužno zbog rekreacijskog buntovništva, nego često zbog kronične boli, nesanice, tjeskobe, artritisa, neuropatskih tegoba ili opće potrage za nečim što bi pomoglo kad standardna terapija pomaže nedovoljno ili nosi vlastite nuspojave. To je sasvim druga slika od stereotipa o napušenim klincima izvaljenim na kauču s izrazom zadovoljstva na licu, i zato je treba promatrati i analizirati odvojeno, iz sasvim drugih kutova.

Kao prvo, kod starijih osoba pitanje rizika nije isto kao kod adolescenata. Njihov mozak više nije u fazi istog razvojnog preslagivanja, no osjetljiv je na druge probleme: smetenost, interakcije s lijekovima, poremećaje ravnoteže i padove, kardiovaskularne učinke, usporene reflekse i već postojeće kognitivne smetnje. U starijoj dobi i mala promjena pažnje ili koordinacije može imati veće posljedice. Dvadesetogodišnjak se spotakne i opsuje. Sedamdesetpetogodišnjak se spotakne, slomi kuk i odjednom se kratka priča pretvori u medicinsku epopeju.

Postoje i zanimljivi preklinički podaci o nekim kanabinoidima, osobito o CBN-u, i neuroprotekciji, ali iz toga ne treba skakati do zaključka da konzumiranje kanabisa štiti od Alzheimerove bolesti ili popravlja starenje mozga. Miš u pokusu nije umirovljenik s hipertenzijom, artrozom, slabijim vidom, gomilom lijekova i navikom da ustaje noću do zahoda. Medicina je puna stvari koje su na stanicama izgledale obećavajuće, na životinjama impresivno, a u ljudima se pokazale kao potpun promašaj.

Komercijalizacija – kad tržište otkrije receptor

Najvažnija društvena promjena nije samo legalizacija, nego komercijalizacija. To su dvije različite stvari, a tu je i treća – dekriminalizacija, koja znači da se korisnike ne tretira primarno kao kriminalce.

Strogo regulirana legalizacija znači da država pokušava nadzirati dostupnost, sastav, dobna ograničenja i javnozdravstvene rizike. Komercijalizacija znači da tržište dobiva poticaj prodavati više, jače, atraktivnije i češće. A tržište, poznato po iskrenoj brizi za prefrontalni korteks kupaca, obično ne razmišlja u smjeru da bi bilo dobro smanjiti dozu.

Pregled međunarodnih politika objavljen u časopisu The Lancet Psychiatry 2026. razmatrao je razlike između prohibicije, dekriminalizacije, stroge regulacije i komercijalizirane legalizacije u razdoblju od 2000. do 2025. Ključna poruka bila je da se učinci politika ne mogu svesti na jednostavno „zabraniti ili legalizirati“: modeli s otvorenim komercijalnim tržištem povezani su s porastom uporabe, potentnosti i dijela štetnih ishoda, dok dekriminalizacija ili strogo regulirani modeli ne pokazuju isti obrazac [5].

To je možda i najvažnija lekcija za javnu raspravu. Kanabis ne treba promatrati samo kao biljku, lijek, drogu ili kulturni simbol, nego i kao proizvod. A kad proizvod uđe u ekonomiju ambalaže, okusa, popusta, aplikacija, dostave i influencera, neurobiologija dobiva marketinškog partnera. Duhan i alkohol već su pokazali kako to izgleda i treba se upitati je li to ispravan smjer. Jer nema razloga vjerovati da će industrija kanabisa, jednom kad dovoljno naraste, spontano razviti svetost koju nisu razvile druge industrije psihoaktivnih ugoda.

Što se zapravo može zaključiti?

Najpošteniji zaključak glasi: kanabis nije bezazlen, ali nije ni jednak rizik za sve. Povremena uporaba kod odrasle osobe nije isto što i svakodnevna uporaba visokopotentnog THC-a kod adolescenta. Medicinski propisan pripravak poznatog sastava nije isto što i koncentrat kupljen kao rekreacijski proizvod. CBD-dominantni preparat nije isto što i THC-dominantni jestivi proizvod koji počne djelovati kasno, pa korisnik uzme još, a zatim ga svemir pozdravi iznutra.

Znanost se polako odmiče od karikaturalnih i ukalupljenih shema. Više nije dovoljno pitati samo: „Je li kanabis dobar ili loš?“; takvo pitanje zvuči jednostavno, ali pokazuje biološku nepismenost onoga tko ga je postavio. Ispravnije pitanje glasilo bi: „Koji kanabis, u kojoj dozi, kojom učestalošću, u kojoj dobi, kod koje osobe, s kojom psihijatrijskom poviješću, u kojem društvenom i tržišnom modelu?“ A to je za mnoge sudionike ove priče predugačka i previše složena upitna rečenica.

Na takva pitanja za adolescente i mlade odrasle osobe odgovor je najoprezniji. Mozak u razvoju ne treba dodatne kemijske komplikacije, osobito ne čestu izloženost visokopotentnom THC-u. Kod osoba s obiteljskom ili osobnom sklonošću psihotičnim ili bipolarnim poremećajima procjena rizika zaslužuje još ozbiljniji pristup. Za starije i medicinske korisnike nije razumno ni paničariti ni romantizirati, nego tražiti poznat sastav, niske početne doze, liječnički nadzor i jasnu procjenu koristi i štete.

Kanabis je, na kraju, ušao u zrelu fazu znanstvene rasprave. To znači manje slogana, manje dima i više tablica s upisanim brojkama i činjenicama. U toj fazi više nije dovoljno mahati listom biljke kao dokazom nevinosti, kao što nije dovoljno mahati policijskom palicom kao dokazom brige za zdravlje. Mozak ne voli ideologiju. On voli stabilnu kemiju, dovoljno sna, dobru cirkulaciju, razumnu količinu podražaja i što manje proizvoda koji mu pod krinkom prirodnosti ulaze u komandnu sobu i diraju prekidače.

Kanabis neće nestati niti će nestati ljudi koji ga koriste. Zato bi bilo pametnije prestati voditi raspravu kao da se bira između zabrane i obožavanja. Prava tema nije „trava da ili ne“, nego znanje, regulacija, dobna zaštita, realna procjena rizika i iskreno priznanje da današnji kanabis nije uvijek onaj stari, ležerni, filmski smotuljak iz kolektivne pop-memorije. Ponekad zaista jest. Ponekad je mnogo jači, komercijalno uglađeniji, kemijski koncentriraniji proizvod koji u mozgu radi više toga kroz dulje vrijeme nego što korisnik osjeti u prvih pet minuta.

A mozak obično pamti račun. I plaća ga.

Literatura

[1] The Washington Post: „7 unexpected takeaways from the newest research on cannabis and brain effects“, 18. lipnja 2026.

[2] Gowin JL i sur. „Brain Function Outcomes of Recent and Lifetime Cannabis Use“, JAMA Network Open, 2025.

[3] Young-Wolff KC i sur. „Adolescent Cannabis Use and Risk of Psychotic, Bipolar, Depressive, and Anxiety Disorders“, JAMA Health Forum, 2026.

[4] Wilson J i sur. „The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders: a systematic review and meta-analysis“, The Lancet Psychiatry, 2026.

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