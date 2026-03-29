Što je, zaboga, taj kolesterol?

Kolesterol je riječ koja je u svakodnevnom govoru već odavno stekla reputaciju sveobuhvatno prijetećeg zla, po život opasnog nutritiva i simbola nedostatka osobne samokontrole u prehrani koji se čvrsto etablirao kao jedan od četiri strašna kardiovaskularna jahača apokalipse – uz cigarete, povišeni tlak i šećer.

Netko pojede tanku šnitu kulena s dubokim osjećajem krivnje što će mu „skočiti kolesterol”, drugi s ponosom naglašava kako mu je „onaj dobri kolesterol uredan”, a treći vjeruje da je problem svojih skoro začepljenih koronarnih žila riješio prelaskom s masti i maslaca na nešto jako skupo i bezukusno što se međutim reklamira kao „bio-”, zeleno i zdravo... A onda dođe vijest da je u velikom ispitivanju provedenom kod osoba s aterosklerotskom bolešću i povišenim rizikom lijek enlicitid u obliku tablete uspio sniziti LDL („onaj zli” kolesterol) za nekih 60%, što je snaga učinka kakva se do sada vezivala samo uz injekcijske lijekove[1],[2]... i priča o zdravom i nezdravom kolesterolu je iznova završila na naslovnicama i web-portalima s naglaskom na medijski privlačnoj formulaciji: „Evo konačno tablete koja liječi od lošeg kolesterola”, u kojoj samo nedostaje pridjev „brutalno”.

Ali s kolesterolom problem nikada nije bio u tome što je ta tema medijski neinteresantna (takve se priče pričaju same od sebe), nego u tome što je prejednostavno prepričana. U najčešće korištenoj verziji imamo „dobri” i „loši” kolesterol, što se onda razvija kao neka TV-sapunica u kojoj onaj good guy spašava naše srce, dok ga bad guy pokušava začepiti iz čiste pakosti. No, stvarnost je, kao i obično, daleko manje crno-bijela, a iz biokemijskog kuta čak i znatno zanimljivija.

Kolesterol nije neprijatelj nego nužna sirovina

Za početak – kolesterol nije otrov. Bez njega nema normalnih staničnih membrana, nema steroidnih hormona, nema žučnih kiselina, nema normalne fiziologije. Tijelo ga zato ne samo koristi nego ga i aktivno proizvodi, uglavnom u jetri[3].

Od čega nastaje kolesterol i u što se može pretvoriti? Polazište – naše tijelo kolesterol najvećim dijelom proizvodi iz acetil–CoA, male metaboličke molekule koja nastaje razgradnjom ugljikohidrata, masti i bjelančevina; dakle, ne samo iz masnoća! Biokemijski slijed = acetil–CoA → mevalonat → skvalen → lanosterol → kolesterol. Iz kolesterola se mogu stvarati steroidni hormoni (kortizol, aldosteron, estrogeni, progesteron, testosteron), žučne kiseline važne za probavu i vitamin D. Ukratko: kolesterol nije samo problem na nalazu, nego i sirovina iz koje tijelo gradi pola svoje biokemijske logistike.

Drugim riječima, organizam se ne ponaša kao da je kolesterol zabranjena roba koju valja uloviti na carinskoj kontroli, nego kao da je riječ o važnoj građevnoj i metaboličkoj sirovini bez koje ne stojimo stabilno i dugovječno. A tu valja spomenuti i prvi veliki nesporazum: kad u laboratorijskom nalazu piše „ukupni kolesterol”, to ne znači da je u epruveti izmjeren jedan jedinstveni zlikovac. Mjeri se ukupna količina kolesterola koji u krvi putuje zapakiran u različite lipoproteinske čestice. Naime, kolesterol je molekula koje se fizikalno ponaša kao mast, dakle ne može biti otopljena u vodenom mediju i u njemu plivati samostalno, pa za prijenos putem krvotoka treba svojevrsna transportna vozila. Ta vozila zovemo lipoproteini.

Najpoznatiji među lipoproteinima su LDL i HDL. Low-density lipoprotein (LDL) prenosi kolesterol prema tkivima i, kad ga je previše, snažno je povezan s nakupljanjem i taloženjem u stijenkama arterija. Onaj drugi, high-density lipoprotein (HDL), sudjeluje u obrnutom transportu kolesterola, dakle vraća višak prema jetri. Otud je nastala poznata školska podjela na „loši” i „dobri” kolesterol[3],[4]. Ona nije sasvim pogrešna, ali je otprilike precizna koliko i izjava da su svi psi dobri i umiljati, a sve mačke namćorasti tipovi. Takva pojednostavljenja možda pomažu u vrtiću, ali u kardiologiji baš i ne.

Kolesterol, ateromi, infarkt i moždani udar

Sada već dolazimo do ključnog dijela priče, onoga zbog kojeg kolesterol uopće zanima kardiologe, interniste i sve ostale kojima nije svejedno hoće li krv bez većih drama stići do srca, mozga i nogu.

Problem nije u tome što LDL mirno kruži krvotokom i obavlja svoj posao, nego u tome što se njegov višak s vremenom počinje uvlačiti u stijenku arterije. Ondje se zadržava, kemijski se mijenja, oksidira i polako provocira lokalnu upalu. Imunosni sustav tada reagira kao loše organizirana komunalna služba: dolazi na mjesto problema, nešto pokuša očistiti, ali pritom ostavi još veći nered. Makrofagi gutaju masne čestice, pretvaraju se u takozvane pjenaste stanice i postupno nastaje aterom, odnosno aterosklerotski plak.

Ateroskleroza je, pojednostavljeno rečeno, dugotrajno „unutrašnje zadebljavanje” arterijske stijenke masnoćama, upalnim stanicama, vezivnim tkivom, a kasnije i kalcijem. Aterogenost je pojam koji označava sposobnost neke čestice – primjerice LDL-a ili drugih lipoproteina – da sudjeluje u toj neugodnoj gradnji taložnih slojeva u unutrašnjosti arterija.

Dok je plak malen i stabilan, najčešće nema nikakvih simptoma. No kad plan s vremenom naraste (što može trajati godinama i desetljećima), može suziti arteriju i smanjiti protok krvi, pa se počinju javljati bol u prsima (angina pectoris), slabija prokrvljenost nogu ili drugi znakovi da nam krvotočne instalacijske cijevi više nisu baš protočne kao nekad. Još je veći problem ako ateromski plak pukne: tada organizam na tom mjestu stvara „zakrpu” od trombocita i drugih krvnih elemenata koja se pretvara u tromb (ugrušak), a upravo taj naglo nastali tromb često bude neposredni okidač za infarkt miokarda ili moždani udar[5],[6].

Drugim riječima, kolesterol nije opasan zato što je „mast”, nego zato što određene njegove transportne čestice, kad ih ima previše i kad za to imaju dovoljno vremena, sudjeluju u tihoj i dugogodišnjoj pregradnji i posljedičnom sužavanju i začepljenju arterija. Zato se i govori o kardiovaskularnom riziku: nije presudna samo jedna laboratorijska brojka, nego čitava linija događaja – od povišenog LDL-a, preko aterogenosti i nastanka ateroma, do mogućeg vaskularnog incidenta na kraju priče.

Što se zapravo mjeri u lipidogramu Ukupni kolesterol – zbrojna brojka, korisna ali gruba.

– zbrojna brojka, korisna ali gruba. LDL-kolesterol – glavni aterogeni igrač; što je niži kod rizičnih osoba, to bolje.

– glavni aterogeni igrač; što je niži kod rizičnih osoba, to bolje. HDL-kolesterol – sudjeluje u obrnutom transportu kolesterola; viši je često povoljan znak, ali nije čarobni štit.

– sudjeluje u obrnutom transportu kolesterola; viši je često povoljan znak, ali nije čarobni štit. Trigliceridi – nisu kolesterol, ali jesu važan dio metaboličke priče.

– nisu kolesterol, ali jesu važan dio metaboličke priče. non-HDL-kolesterol – ukupni kolesterol minus HDL; praktičan pokazatelj ukupnog aterogenog tereta.

– ukupni kolesterol minus HDL; praktičan pokazatelj ukupnog aterogenog tereta. ApoB (apolipoprotein B) – svaka aterogena čestica nosi jedan ApoB; zato u nekim metabolički složenim situacijama ApoB bolje odražava broj „problematičnih” čestica nego sam LDL.

– svaka aterogena čestica nosi jedan ApoB; zato u nekim metabolički složenim situacijama ApoB bolje odražava broj „problematičnih” čestica nego sam LDL. Lp(a) – lipoprotein(a) – uglavnom genetski određen, slabo reagira na dijetu i kod povišenih vrijednosti povećava dugoročni vaskularni rizik; danas se sve češće preporučuje izmjeriti ga barem jednom u odrasloj dobi.

Dobar i loš kolesterol: korisno, ali grubo pojednostavljenje

LDL se (s pravom) smatra glavnim aterogenim igračem. Brojna klinička ispitivanja i smjernice i dalje potvrđuju da snižavanje LDL-kolesterola smanjuje rizik od infarkta, moždanog udara i drugih aterosklerotskih događaja. Europske i američke smjernice zato i dalje inzistiraju na „normalnim” LDL-vrijednostima prilagođenim prema kardiovaskularnom riziku, a ne prema jednoj univerzalnoj „normalnoj” brojci. Jednostavno rečeno, LDL koji je još prihvatljiv kod osobe niskog rizika može biti previsok za nekoga tko već ima dijabetes, aterosklerozu ili vrlo visok kardiovaskularni rizik.

S druge strane stoji HDL, takozvani „dobri kolesterol”, koji je međutim znatno kompliciranija priča nego što sugerira njegova PR-služba. Da, istina je da se viši HDL tradicionalno povezuje s manjim kardiovaskularnim rizikom, ali HDL ipak nije svemogući čarobni zaštitnik. Kao prvo, nije bitna samo količina HDL-a nego i njegova funkcija u kontekstu drugih biokemijskih događanja, pa se pokušaji smanjivanja kardiovaskularnog rizika jednostavnim farmakološkim „dizanjem HDL-a” nisu pokazali osobito uspješnima[7]. Drugim riječima, nije dovoljno samo napuhati brojku na laboratorijskom nalazu jer se time stvarni kardiovaskularni ishod neće značajnije popraviti.

Danas je sve važnije gledati širu sliku: LDL, non-HDL kolesterol, apolipoprotein B, trigliceride, ponekad i Lp(a), te cijeli kontekst osobe – dob, pušenje, tlak, dijabetes, bubrežnu bolest, obiteljsku anamnezu, prethodni infarkt ili moždani udar. Kolesterol nije samostalni epsko-mitski junak priče o začepljenim krvnim žilama, moždanom udaru i infarktu; on je tek jedan od likova u velikoj i prilično mračnoj obiteljskoj sagi zvanoj ateroskleroza.

Nije pitanje „koliko kolesterola pojedemo”, nego što tijelo s time radi

Povrh svega navedenog, treba se osvrnuti i na najuporniju pučku zabludu: „Ako pojedem hranu koja sadrži puno kolesterola, porast će mi kolesterol u krvi.” Bilo bi zgodno da je fiziologija tako jednostavna, ali nije. Tijelo vlastitu sintezu i promet kolesterola regulira složenim mehanizmima, pa prehrambeni kolesterol nije jedini ni nužno glavni „podizač” serumskog LDL-a kod većine ljudi. Mnogo važniji prehrambeni utjecaj na LDL često imaju zasićene masti, a ne sam kolesterol iz hrane[8],[9].

A što su uopće te zasićene (i nezasićene) masti? Moja Pokojna Baba™ bi to objasnila jednostavno i pragmatično: „Od zasićenih masti sam sita, a od nezasićenih ostanem gladna”, ne znajući da se u slučaju masnih kiselina pojam zasićenost ne odnosi na njihovu kalorijsku i nutritivnu vrijednost nego na činjenicu imaju li ugljikovi atomi u njihovoj molekuli između sebe samo jednostruke veze ili postoje i dvostruke, a o čemu izravno ovisi njihovo metaboličko ponašanje.

Vrlo pojednostavljeno, riječ je o vrstama masnih kiselina koje se razlikuju po svojoj kemijskoj građi, a liječnicima i nutricionistima su zanimljive ponajprije zbog onoga što rade u metabolizmu. Zasićene masti nalaze se uglavnom u masnijem mesu, suhomesnatim proizvodima, maslacu, punomasnim mliječnim proizvodima te u nekim biljnim mastima poput kokosove i palmine, a važne su zato što u većim količinama kod mnogih ljudi povisuju LDL-kolesterol.

Nezasićene masti, naprotiv, češće nalazimo u maslinovu ulju, orašastim plodovima, sjemenkama, avokadu i ribi; one u pravilu djeluju povoljnije na lipidni profil, osobito ako njima u prehrani zamijenimo zasićene masti, umjesto da ih samo dodamo kao još jednu „zdravu” namirnicu povrh svega ostalog. A tu su i trans-masti, koje su kemijski gledano također nezasićene, ali su industrijskom obradom ili zagrijavanjem poprimile takav prostorni raspored da se u organizmu ponašaju kao prava mala sabotaža lipidnog profila – povisuju LDL, snižavaju HDL i s punim pravom nose lošu reputaciju.

Ukratko: nije svaka mast ista, a organizmu nije svejedno dolazi li višak kalorija u paketu s maslacem i kobasicom ili s maslinovim uljem i šakom oraha.

Istina i zablude o jajima i slanini

Zato su, recimo, jaja postala gotovo školski primjer prehrambene konfuzije: jedno vrijeme su bila tretirana kao podmukla žumanjkasta diverzija protiv zdravlja cijelog čovječanstva, a onda su se odjednom vratila u milost liječnika i nutricionista. Današnji je konsenzus puno razumniji: kod većine ljudi umjerena konzumacija jaja sama po sebi nije glavni problem; važniji je ukupni prehrambeni obrazac, količina zasićenih masti, tjelesna masa, inzulinska rezistencija i genetika. Nije isto pojesti jaje uz povrće i integralni kruh ili uz tri kobasice, prženu slaninu, pola kile bijelog kruha i ostali tradicionalni kolektivni očaj ratarskog doručka.

A što je, onda, s maslacem i svinjskom masti, nedajbože sa slaninom – tim starim prehrambenim veteranima koji su u posljednjih nekoliko desetljeća više puta bili prognani iz kuhinje, pa pomilovani, pa opet vraćeni na optuženičku klupu? Suvremeni stav, barem iz kuta kolesterola i ateroskleroze, nije osobito dramatičan ni romantičan: ni maslac ni svinjska mast nisu nekakvi prehrambeni otrovi, ali nisu ni potajno rehabilitirane „super-namirnice”. Problem je u tome što su oboje prilično bogati zasićenim mastima, pa kod većine ljudi, osobito ako se jedu redovito i u većim količinama, više guraju LDL prema gore nego što ga smiruju.

Ukratko, maslac nije utjelovljenje Sotone, niti je slanina rehabilitirani farmakološki dodatak zdravlju; njihovo mjesto u prehrani više sliči začinu i užitku nego temelju „srčano zdrave” prehrane. Još važnije, nije presudno samo jedemo li ih, nego što njima zamjenjujemo i što oni zamjenjuju u našoj prehrani: ako maslac koristimo kao zamjenu za ultraprerađeni namaz pun nezdravih trans-masti, to je jedno; ali ako nam maslac, mast ili slanina iz prehrane posve istisnu maslinovo ulje, orašaste plodove ili ribu, to je već sasvim druga priča[8],[9].

Zasićeno, nezasićeno, trans... Zasićene masti – češće ih nalazimo u maslacu, svinjskoj masti, slanini, masnijem crvenom mesu, kobasicama, sirevima, vrhnju, punomasnim mliječnim proizvodima te u kokosovoj i palminoj masti.

– češće ih nalazimo u maslacu, svinjskoj masti, slanini, masnijem crvenom mesu, kobasicama, sirevima, vrhnju, punomasnim mliječnim proizvodima te u kokosovoj i palminoj masti. Nezasićene masti – tipični izvori su maslinovo i repičino ulje, orašasti plodovi, bademi, lješnjaci, orasi, sjemenke, avokado te masna riba poput srdele, skuše i lososa.

– tipični izvori su maslinovo i repičino ulje, orašasti plodovi, bademi, lješnjaci, orasi, sjemenke, avokado te masna riba poput srdele, skuše i lososa. Trans-masti – danas ih je manje nego nekad, ali se još mogu naći u dijelu industrijski prerađene hrane, starijim tipovima margarina, nekim pekarskim proizvodima, lisnatim tijestima, keksima, grickalicama i hrani prženoj u višekratno zagrijavanom ulju. Ukratko – zasićene masti češće guraju LDL 'prema gore', nezasićene su općenito 'povoljnije', a trans-masti su loša ideja iz svakog kardiovaskularnog kuta.

Jetra je glavni glumac, genetika scenarist, a životne navike redatelj

I još jedna važna stvar: mnogi ljudi imaju povišen LDL ne zato što „vole masno”, nego zato što im je genetika jednostavno dodijelila lošije karte. Klasičan primjer za to je obiteljska hiperkolesterolemija – nasljedni poremećaj u kojem je LDL visok od mladosti (i, posljedično, nosi znatno veći rizik za ranu aterosklerozu). Zato suvremene smjernice snažno naglašavaju ranije testiranje i ranije liječenje kod osoba s nasljednim oblicima dislipidemije (poremećaja ravnoteže masnoća u krvi) ili jako opterećenom obiteljskom „kolesterolnom” anamnezom.

Drugim riječima, nisu svi povišeni kolesteroli isti. LDL od 170 mg/dL kod zdrave tridesetogodišnje osobe s nezgodnom obiteljskom anamnezom nije ista priča kao LDL 170 mg/dL kod nekog tko ima 82 godine i potpuno drugačiji ukupni profil rizika. Medicina ne liječi samo brojku, nego pokušava smanjiti rizik koji ta brojka nosi sa sobom. A taj rizik nije napisan samo u lipidogramu, nego i u genima, krvnom tlaku, pušenju, dijabetesu, debljini, tjelesnoj aktivnosti i trajanju izloženosti povišenim lipidima kroz godine.

Tri zablude koje uporno preživljavaju „Kolesterol iz hrane izravno prelazi u krv jedan-na-jedan.”

Netočno. Organizam aktivno regulira sintezu, apsorpciju i promet kolesterola. „Ako mi je HDL visok, potpuno sam siguran.”

Netočno. Visok HDL nije automatska zaštita od ateroskleroze. „Ako pazim na prehranu, lijekovi mi sigurno neće trebati.”

Nažalost, ne nužno točno. Kod dijela ljudi genetika i ukupni rizik jednostavno nadjačaju učinak same dijete.

Dijeta nije svemoguća, ali pomaže

Promjena prehrane doista može pomoći – smanjenje zasićenih i trans-masti, više vlakana, više mahunarki, cjelovitih žitarica, orašastih plodova i nezasićenih masnoća, manje ultraprerađene hrane, uz mršavljenje i kretanje, mogu popraviti lipidni profil. Ali učinak kod nekih ljudi nije ni približno dovoljan da ih dovede u ciljne vrijednosti, osobito ako imaju visoki početni LDL ili nasljednu sklonost. Tu se dijetalne mjere natječu s genetikom i fiziologijom i – nakon produžetaka – gube na penale.

Dio odgovora krije se i u činjenici da nisu svi prehrambeni obrasci jednako „masni”, čak ni kad na tanjuru izgledaju podjednako izdašno. Tradicionalna ravničarsko-panonska kuhinja, sa svojim oslanjanjem na svinjsku mast, suhomesnate proizvode, kobasice, slaninu, zaprške i općenito težu, zasitniju hranu, prirodno nosi drukčiji masnokiselinski potpis od mediteranske prehrane, u kojoj veći prostor zauzimaju maslinovo ulje, riba, mahunarke, povrće, orašasti plodovi i umjereniji odnos prema crvenom mesu.

Naravno, ni Mediteran nije automatski raj za koronarne arterije ako se jede previše, premasno i bez kretanja, ali je ipak lakše razumjeti zašto se upravo taj tip prehrane godinama povezuje s povoljnijim lipidnim profilom, manjom učestalošću ateroskleroze i duljim, zdravijim životom: u njemu je naprosto manje onoga što LDL gura prema gore, a više onoga što metabolizam i krvne žile manje sustavno maltretira.

Zato u stvarnom životu nije rijetkost da pacijent „jede pažljivo” i ipak ima loš LDL. To ne znači da se trudio uzalud, nego da prehrana nije jedina poluga. Tjelesna masa, inzulinska osjetljivost, sastav prehrane, genetika, funkcija štitnjače, menopauza, dob, lijekovi i drugi metabolički čimbenici svi sudjeluju u konačnom rezultatu. Jednostavno rečeno: lipidogram nije moralna presuda o karakteru i disciplini.

A statini?

Kad prehrana i stil života nisu dovoljni – a često nisu – vrijeme je za lijekove. Temelj terapije su i dalje statini, jer postoji najviše znanstvenih dokaza da snižavaju LDL i smanjuju rizik od infarkta, moždanog udara i smrti od kardiovaskularnih uzroka[5],[6]. Uz njih se po potrebi dodaju ezetimib, već spomenuti PCSK9 inhibitori, bempedoična kiselina i druge opcije, ovisno o riziku i ciljnim vrijednostima.

Najveći problem sa statinima danas nije samo njihova farmakodinamika nego loša reputacija: oko njih se nataložila cijela nepotrebna, panična i dobrim dijelom zlonamjerno napuhana industrija straha – od toga „uništavaju jetru”, sve do zloslutnih izjava poput onih da „jedu mišiće” i „brišu pamćenje”.

Naravno da nuspojave postoje i naravno da se terapija mora individualizirati, ali velika analiza randomiziranih dvostruko slijepih studija objavljena 2026. pokazala je da većina tegoba koje se godinama pripisuju statinima nije uzročno povezana s lijekom[10]. Ukratko: internet je od statina napravio daleko veće i opasnije čudovište od onoga što pokazuju realni, znanstveno utvrđeni i provjereni podaci.

To s druge strane ne znači ni da se svaka tegoba nakon uvođenja statina mora automatski proglasiti umišljanjem; samo znači da je za ozbiljnu procjenu potrebna medicina, a ne forum na kojem je svaki treći komentator samozatajni biokemičar s iskustvom stečenim između dva YouTube videa i zdjelice dobro posoljenih čvaraka.

Nova tableta gađa stari problem – adherenciju

Tu se vraćamo na enlicitid, lijek s kojim smo započeli uvodni dio ove priče o kolesterolu. Entlicid je tzv. PCSK9 inhibitor, što nije nova izmišljotina: PCSK9 inhibitori već otprije postoje u obliku vrlo učinkovite injekcijske terapije koja snažno snižava LDL. No, njihov problem je adherencija, prihvaćanje od strane pacijenata. Naime, dobar dio ljudi ne voli injekcije i ne prihvaća ih dugoročno, ili jednostavno ta ideja čestog „bockanja” ne prolazi dobro kroz svakodnevnu realnost kronične terapije.

Zato je oralna terapija (tableta) koja u sniženju LDL-a postiže sličnu učinkovitost kao injekcija zanimljiva ne samo farmakološki nego i praktično[1],[2]. Drukčiji način primjene istog lijeka neće značajno promijeniti biologiju i patofiziologiju nastanka ateroma, ali bi mogao promijeniti broj ljudi koji uopće dođe do terapije koja im treba za snižavanje rizika od aterosklerotske bolesti i njenih posljedica.

Naravno, kao i kod svih ostalih novih terapija, i ovdje treba ostati prizemljen. Sniženje LDL-a jeste izvrstan surrogate marker (pokazatelj u kojoj mjeri bi tableta mogla biti ugodnija zamjena za injekciju), ali u konačnici i liječnike i pacijente zanimaju konkretni ishodi – hoće li ugodniji način uzimanja lijeka donijeti manje infarkta, manje moždanih udara, manju smrtnost. To je standard po kojem se dugoročno ocjenjuje koliko je neko „revolucionarno” rješenje zaista revolucionarno. Za sada je vijest vrlo dobra, ali ne treba od svake nove molekule odmah raditi farmakološku revoluciju.

No dobro... koliko je kolesterol zapravo opasan?

Dovoljno je opasan da ga se ne ignorira, ali nedovoljno jednostavan da ga se pretvori u dječju slikovnicu i bajku s jasnom podjelom na dobre i loše likove.

Povišeni aterogeni lipoproteini, osobito LDL i ApoB-pozitivne čestice, doista jesu jedan od glavnih uzročnih čimbenika ateroskleroze, i to više nije stvar dojma nego vrlo robusno potvrđen spoj epidemiologije, genetike, patofiziologije i intervencijskih studija. Ali rizik se nikada ne iskazuje time „koliki je kolesterol”, nego i „kod koga, koliko dugo, uz koje druge čimbenike i s kakvom ukupnom vaskularnom pričom”. To je razlog zašto se netko s umjereno povišenim LDL-om prati, savjetuje i ne mora odmah ići na tri lijeka, dok je drugome i „samo malo povišen” LDL dovoljan razlog za agresivniji pristup. Brojka na laboratorijskom nalazu dva različita pacijenta može biti ista, ali ne i biografija njihovih arterija.

Kolesterol nije neprijatelj našeg života, nego jedan od njegovih nužnih biokemijskih alata. Problem s kolesterolom nastaje kad se poremeti sustav njegova transporta, zadržavanja i uklanjanja, pa lipoproteinske čestice – prije svega LDL – počnu godinama tiho graditi naslage u stijenkama arterija, što je činjenica koja se ne vidi, ne boli i ne šalje razglednice, sve dok se jednog dana ne javi iznenadno i neočekivano u obliku infarkta, moždanog udara ili kritičnog suženja krvnih žila.

Zato je oko kolesterola nastalo toliko zbrke: riječ je o nečemu što je istodobno i normalno i opasno, i nužno i rizično, i pod utjecajem prehrane i pod snažnim utjecajem genetike. Nova tableta protiv LDL-a zato jeste dobra vijest, ali još je korisnije iskoristiti je kao podsjetnik da „kolesterol” nije jedna stvar, nego čitav prometni sustav masnoća, proteina, genetike, navika i godina. A ako dopustimo da taj promet s vremenom upadne u kronični kaos, račune za nastalu štetu će na kraju plaćati naše arterije.

Literatura

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.