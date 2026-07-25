Cijene DDR5 memorije i do pet puta više nego prije godinu dana

Novo istraživanje pokazuje da su cijene DDR5 memorije u Europi dosegnule rekordne razine, dok se prvi znakovi oporavka bilježe samo na američkom tržištu

Gotovo 10 mjeseci nakon početka globalne nestašice DDR5 RAM-a, cijene su i dalje višestruko više nego prije krize, a u pojedinim državama dosegnule su gotovo pet puta višu razinu nego u rujnu 2025. godine. Pokazuje to analiza platforme DropReference, koja je tijekom posljednjih godinu dana pratila više od 215.000 cijena DDR5 memorijskih kompleta na devet svjetskih tržišta.

Prema istraživanju, najpogođenije je tržište Ujedinjenog Kraljevstva, gdje su cijene gotovo pet puta više nego prije početka nestašice. Europske zemlje također bilježe rekordne vrijednosti, dok je SAD prvi put od početka krize zabilježiio postupni pad cijena.

Foto: DropReference

Što je s Europom?

Analiza pokazuje da se tržište eurozone ponaša gotovo kao jedinstveno tržište, pri čemu su razlike u cijenama između država minimalne. Španjolska i Italija trenutačno imaju najveći indeks rasta cijena, oko 4,7 puta u odnosu na razdoblje prije krize, dok su Francuska, Belgija, Njemačka i Nizozemska tek neznatno ispod te razine.

Autori istraživanja navode kako je Europa tijekom proljeća bilježila prividnu stabilizaciju cijena, no krajem lipnja započeo je novi val poskupljenja koji je doveo do novih povijesnih rekorda.

Foto: DropReference

SAD prvi pokazuje znakove oporavka

Za razliku od Europe, američko tržište posljednjih mjeseci pokazuje prve znakove normalizacije. Nakon što su cijene sredinom ožujka dosegnule vrhunac od oko 4,6 puta viših vrijednosti u odnosu na razdoblje prije nestašice, prosječne cijene postupno su pale na oko 4,1 puta višu razinu.

Iako su memorijski moduli u SAD-u i dalje višestruko skuplji nego prije krize, riječ je o prvom tržištu na kojem se bilježi dugotrajniji silazni trend.

Foto: DropReference

Posebno su pogođeni popularni DDR5 kompleti kapaciteta 32 GB (2x16 GB), koji predstavljaju standard za većinu modernih igraćih računala.

Primjerice, komplet DDR5 6000 CL30 u Europi prije nestašice prosječno je koštao oko 147 eura, dok danas njegova prosječna cijena iznosi oko 623 eura. Još je izraženiji rast zabilježen kod premium modela DDR5 6000 CL28, čija je prosječna cijena narasla s oko 173 na čak 883 eura.

Najskuplji kompleti visokih performansi premašili su i granicu od 1.000 eura, što je donedavno bilo nezamislivo za potrošačku radnu memoriju.

Foto: DropReference

Umjetna inteligencija i dalje glavni uzrok

Prema autorima analize, glavni uzrok nestašice nije se promijenio. Veliki proizvođači memorije poput Samsunga, SK hynixa i Microna sve veći dio proizvodnih kapaciteta usmjeravaju prema memoriji namijenjenoj podatkovnim centrima i sustavima umjetne inteligencije, gdje su profitne marže znatno veće nego na potrošačkom tržištu.

Istodobno, izgradnja novih proizvodnih pogona traje godinama pa se značajnije povećanje proizvodnih kapaciteta ne očekuje prije 2027. godine. Autori istraživanja procjenjuju kako se tijekom ostatka 2026. u Europi ne očekuje značajniji pad cijena. Moguće su tek povremene kratkotrajne akcije i manje korekcije, dok bi se ozbiljnija stabilizacija mogla dogoditi tek tijekom 2027., kada bi u pogon trebali ući novi proizvodni kapaciteti.

Pritom upozoravaju da ni tada nije izgledan povratak na razine cijena iz 2025. godine, već bi današnje cijene mogle postati nova tržišna norma. Cijelo izvješće DropReferencea dostupno je ovdje.