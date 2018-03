Kingston predstavio Canvas seriju memorijskih kartica

Kingston je predstavio novu seriju memorijskih kartica – Canvas. Serija je podijeljena u tri grupe, Select, Go i React. Memorijske kartice moći će se nabaviti u SD i microSD formatima.

Canvas Select modeli (Class 10 UHS-I) namijenjeni su za uporabu u mobilnim uređajima poput mobitela i tableta te amaterskim fotoaparatima. Odlikuju se brzinom čitanja do 80 MB/s te brzinom pisanja do 10 MB/s i stižu u kapacitetima do 128 GB (SD) i do 256 GB (microSD).

Canvas Go kartice (Class 10 UHS-I U3) namijenjene su za profesionalniju upotrebu i podržavaju snimanje u rezolucijama 1080p i 4K. Bit će dostupne u kapacitetima do 512 GB (SD) i do 128 GB (microSD).

Brzina čitanja ide sve do 90 MB/s, a brzina snimanja do 45 MB/s. Zahvaljujući tome mogu se bez problema koristiti u akcijskim kamerama i dronovima.

Najbolje performanse imaju Canvas React modeli (Class 10 UHS-I U3) – podatke čitaju brzinom do 100 MB/s, a iste zapisuju brzinom do 80 MB/s. Predviđene su za DSLR-ove, snimanje videa u 4K rezoluciji i drugo. Kapacitet im se kreće do 256 GB (SD) i do 128 GB (microSD).

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Canvas serija pokrivena je doživotnom garancijom.