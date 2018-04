Micronove memorijske kartice za profesionalne uređaje za video nadzor

Micron je pustio u prodaju nove memorijske kartice – Edge Storage. Riječ je o memorijskim karticama microSD formata koje su razvijene posebno za potrebe pohranjivanja video materijala nastalih od strane profesionalnih sustava za video nadzor.

Kartice su dostupne su kapacitetima od 32 GB, 64 GB, 128 GB i 256 GB i prema navodima proizvođača, izrazito izdržljive. Naime, MTTF vrijeme je procijenjeno na 2 milijuna radnih sati, a sama izdržljivost na do tri godine konstantnog 24x7 snimanja videa u visokoj kvaliteti. Micron navodi i kako su njegove memorijske kartice do 2 puta pouzdanije za snimanje nego što je to slučaj s većinom mehaničkih diskova.

Posebni firmware pobrinut će se za kontinuirano snimanje videozapisa i smanjenje gubitaka frameova te smanjenje mogućnosti gubitka snimljenog video materijala. Za pohranu sadržaja koristi se Micronova 64-slojna 3D TLC NAND flash memorija. Kartica najvećeg kapaciteta (256 GB) može pohraniti do 30 dana videozapisa u HQ kvaliteti.

Micron je ovu seriju pokrio trogodišnjim jamstvom. Preporučena cijena za 128-gigabajtne i 256-gigabajtne modele je 59 USD, odnosno 119 USD. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.