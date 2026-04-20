Samsung će proizvoditi LPDDR4 memoriju samo do kraja ove godine

Nakon zadnjih narudžbi za LPDDR4 i LPDDR4X, Samsung planira potpuni prelazak na noviju generaciju memorije do 2027.

Čini se da Samsung uskoro zaključuje poglavlje starije generacije mobilne memorije. Kako doznaje korejski The Elec, tvrtka trenutno prihvaća posljednje narudžbe za LPDDR4 i LPDDR4X čipove, koje će proizvesti onda tijekom ove godine kako bi ispunili sve obveze prema svojim kupcima.

No, nakon toga, slijedi potpuni zaokret na noviju generaciju memorije. Samsung planira u prvom kvartalu 2027. prenamijeniti postojeće linije za proizvodnju LPDDR5 RAM-a. Budući da tržište memorijskih poluvodiča ulazi u takozvani superciklus rasta, Samsungu bi ovo trebalo donijeti dodatno povećanje prihoda.

Promjena bi se mogla pozitivno odraziti i na krajnje korisnike. Gašenjem proizvodnje LPDDR4 memorije, Samsung će LPDDR5 memoriju, koja je za otprilike 50 posto brža, početi ugrađivati i u uređaje nižeg i srednjeg cjenovnog razreda.