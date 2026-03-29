Sony privremeno obustavlja prodaju memorijskih kartica zbog nestašice

Sony je od 27. ožujka obustavio narudžbe za većinu SD i CFexpress kartica zbog nestašice čipova i problema u opskrbi

Sony privremeno obustavlja zaprimanje narudžbi za gotovo sve svoje SD i CFexpress memorijske kartice i to već od proteklog petka, 27. ožujka. Odluka se odnosi i na ovlaštene distributere i na krajnje kupce, a kako kažu iz japanske tvrtke, na snazi će ostati do daljnjega.

Ovime su pogođeni modeli CFexpress Type A i Type B te SDXC/SDHC kartice, iako se određeni modeli Type B kartica i osnovne SD kartice iz serije SF-UZ i dalje proizvode. Oni bi trebali ostati dostupni na tržištu dok se postojeće zalihe ne rasprodaju.

Iz Sonyja navode da je glavni razlog ove odluke globalna nestašica memorijskih čipova, ali i „drugi čimbenici“ koji dodatno otežavaju proizvodnju. Među njima se spominju i problemi u opskrbi helijem, povezani također s geopolitičkom situacijom, koji utječu na cijeli sektor proizvodnje poluvodiča.

O ponovnom pokretanju narudžbi tvrtka će odlučiti ovisno o stabilizaciji opskrbnog lanca, a korisnici će o tome biti pravovremeni obaviješteni.