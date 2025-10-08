UFS 5.0 donosi dvostruko veće brzine i veću energetsku učinkovitost

Novi standard flash memorije, UFS 5.0, počet će se pojavljivati u mobilnim uređajima i računalnim sustavima već tijekom sljedeće godine

JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) službeno je predstavio UFS 5.0, novu generaciju flash memorije koja će se uskoro naći u mobilnim uređajima i računalnim sustavima.

Glavni fokus UFS-a 5.0 je na povećanju performansi i energetskoj učinkovitosti, uz zadržavanje kompatibilnosti s postojećim UFS 4.x uređajima. Kako navode iz JEDEC-a, novi standard donosi propusnost do 10,8 GB/s, što je gotovo dvostruko više od prethodne generacije UFS 4.0 i 4.1 koja je nudila do 5,8 GB/s.

Pored većih brzina prijenosa podataka, uvedene su i brojne tehničke nadogradnje. Sustav za izjednačavanje signala (link equalization) omogućuje stabilniji prijenos i manju mogućnost pogrešaka, dok posebna naponska linija izolira električni šum između fizičkog i memorijskog sloja, čime se dodatno povećava pouzdanost. Novi standard također uključuje inline hashing, sigurnosni mehanizam koji štiti korisničke podatke od oštećenja i manipulacija.

Očekuje se da će se UFS 5.0 početi pojavljivati u mobilnim uređajima i računalnim sustavima već tijekom 2026. godine.