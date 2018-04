Zotac predstavio novu Q seriju mini računala sa Quadro grafikom

Zotac je predstavio novu seriju mini računala – ZBOX Q. računala iz ove serije temelje se na Intelovim procesorima sedme generacije i Nvidijinim grafičkim karticama iz serije Quadro.

Seriju „Q“ za sada čine tri modela – QK5P1000, QK7P3000 i QK7P5000. Model koji u svom nazivu ima oznaku QK5P temelji se na Intelovom Core i5-7200U procesoru, a druga dva (QK7P) na Intelovom Core i7-7700T procesoru.

Svi modeli podržavaju do 32 GB DDR4 RAM-a s tom razlikom što slabiji model podržava RAM brzine do 2.133 MHz, a snažniji modeli RAM do brzine 2.400 MHz. Nazivi modela osim što sadrže informaciju o Intelovim procesorima koji ih pogone otkrivaju i na kojoj se grafičkoj kartici temelje.

Model oznake QK5P1000 opremljen je sa Nvidijinom grafičkom karticom Quadro P1000 (4 GB GDDR5) dok modeli QK7P3000 i QK7P5000 imaju Nvidijine Quadro P3000 i P5000 grafičke kartice sa 6 GB GDDR5, odnosno 16 GB GDDR5 memorije.

Svi modeli podržavaju 4K rezoluciju pri 60 Hz, dok je najsnažniji model u seriji (QK7P5000) i VR Ready. Cijela ZBOX Q serija dolazi s tvorničkom podrškom za Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth (4.2) tehnologije. Nadalje, tu je i mogućnost ugradnje M.2 i 2,5-inčnih HDD ili SSD uređaja te USB 3.0 i HDMI 2.0 portovi te Dual Gigabitni LAN.

Detaljne specifikacije svakog modela možete proučiti na službenim internetskim stranicama proizvođača.