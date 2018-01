Ozone Exon V30, šarena preciznost za šaku eura

Ozone je predstavio novi računalni miš – Exon V30. dotični je namijenjen igračima te je kao takav dobio optički senzor visoke razlučivosti, programbilne tipke i prigodno RGB osvjetljenje.

Za preciznost u radu pobrinut će se PixArtov optički senzor PMW 3325, a za dugotrajnost tijekom klikanja Omronovi prekidači. Exon V30 ima ukupno šest programbilnih tipki i 128 KB vlastite memorije na koju se spremaju postavke.

Kako tijekom korištenja ne bi u nezgodnom trenutku iskliznuo iz šake, Ozone je miš opremio i gumiranim podlošcima čiji je zadatak zadržati šaku čvrsto na mjestu. Ispod kotačića nalazi se DPI tipka kojom se i tijekom rada na takozvani On The Fly način mogu mijenjati postavke vezano uz razlučivost senzora (do 5.000 DPI-a).

Exon V30 dobio je i prigodno RGB osvjetljenje (Spectra) kojeg korisnici mogu prema željama namjestiti u 16,8 milijuna različitih boja. Osvjetljenje se osim za prikaz logoa koristi i na bočnim stranama kotačića, te na stražnjim dijelovima bočnih strana i stražnjem dijelu kućišta.

S računalom se spaja pomoću pozlaćenog USB kabela. Proizvođač navodi kako je kompatibilan s računalima s Windowsima Vista i novijim. Dimenzije miša su 120 x 66,2 x 40 milimetara, a težina 110 grama. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

U trgovine stiže početkom idućeg mjeseca (veljača 2018.) po cijeni od 39,90 eura.