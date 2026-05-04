Sharkoon FIREGLIDER One: modernizirani klasik s fokusom na preciznost, lakoću i fleksibilnost

Sharkoon je odlučio vratiti jedan od svojih najprepoznatljivijih modela, ali u potpunosti prilagođen današnjim standardima. FIREGLIDER One, dostupan u crnoj i bijeloj izvedbi, predstavlja minimalistički, ultralaki gaming miš koji kombinira dvostruki način rada, moderan optički senzor i konstrukciju optimiziranu za brzinu i dugotrajnu udobnost.

Dizajn i konstrukcija: jednostavnost kao prednost

Za razliku od originalnog FIREGLIDER modela, koji je bio poznat po agresivnijem vizualnom identitetu, FIREGLIDER One donosi potpuno drugačiji pristup. Sharkoon se odlučio za čisti, geometrijski jednostavan dizajn, bez RGB elemenata i bez dekorativnih uzoraka. Fokus je isključivo na funkcionalnosti.

Miš je izrađen tako da zadrži čvrstoću, ali uz masu od tek 50 grama, što ga svrstava u kategoriju ultralakih modela. Ovakva konstrukcija posebno je pogodna za igrače koji preferiraju brze pokrete zgloba i nisku razinu otpora pri podizanju miša.

Dvostruki način rada: fleksibilnost za različite scenarije

Sharkoon FIREGLIDER One može raditi žično ili bežično, ovisno o potrebama korisnika.

Žični način rada koristi lagani, fleksibilni kabel koji ne ometa pokrete

Bežični način rada omogućuje slobodu kretanja bez vidljivog povećanja latencije

Prema službenim specifikacijama, oba načina rada zadržavaju stabilnost i responzivnost, što je ključno za kompetitivno igranje. Kada se miš koristi u bežičnom načinu rada potrebnu energiju za rad osigurava mu interna baterija kapaciteta 300 mAh. S jednim punjenjem miš može raditi do 100 sati.

Optički senzor PixArt PAW3311 osigurava stabilno praćenje i do 12.000 DPI

U središtu FIREGLIDER One modela nalazi se PixArt PAW3311 senzor, koji nudi: maksimalnih 12.000 DPI, precizno praćenje pokreta, stabilan rad pri brzim promjenama smjera i pouzdanu reakciju u FPS, MOBA i sličnim žanrovima.

Senzor je optimiziran za igrače koji traže balans između preciznosti i brzine, bez nepotrebnih softverskih dodataka. Miš podržava polling rate do 1.000 Hz, što znači da šalje informacije računalu svakih 1 ms čime je osigurana niska latencija, brza registracija klikova i stabilan input u brzim igrama.

Ima ukupno pet prekidača koje potpisuje proizvođač - Hunao. Riječ je o kvalitetnim prekidačima koji će izdržati minimalno 20 mlijuna klikova. Sharkoon naglašava i da je klik mehanizam optimiziran za pouzdanost i dugotrajnost, uz jasan taktilni osjećaj.

Ergonomija za srednje i velike ruke

FIREGLIDER One je oblikovan za korisnike srednje i veće šake, uz simetričan dizajn prilagođen dešnjacima. Naglasak je na: stabilnom hvatu, udobnosti tijekom dugih sesija i jednostavnom prijelazu između različitih stilova držanja (palm, claw, fingertip). Minimalistički oblik omogućuje prirodan položaj ruke bez nepotrebnih izbočina ili agresivnih kontura.

Sharkoon nudi dvije varijante: FIREGLIDER One Black i FIREGLIDER One White. Obje verzije imaju identične tehničke specifikacije, a razlika je isključivo vizualna. Površina je matirana, što smanjuje klizanje i tragove korištenja.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 24,99 €.