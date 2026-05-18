Sharkoon SKILLER SGM70W: Ultra‑lagani esports miš s 8.000 Hz polling rateom

Sharkoon SKILLER SGM70W pripada kategoriji laganih gaming miševa i temelji se na kombinaciji provjerenog PixArt senzora, niske mase i mogućnosti rada u žičnom i bežičnom načinu

Stjepan Bilić ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 08:10
Skiller SGM70W 📷 Sharkoon
Sharkoon SKILLER SGM70W koristi PixArt PAW3395, senzor koji se u industriji često primjenjuje u modelima namijenjenima brzim i preciznim pokretima. Senzor ima maksimalnu razlučivost od 26.000 DPI što omogućuje stabilno praćenje i pri naglim promjenama smjera. Registracija pokreta ostaje konzistentna i pri višim brzinama.

SGM70W može raditi u dva načina: USB žičnom načinu i u bežičnom načinu puten 2,4 GHz veze. U bežičnom načinu podržana je frekvencija osvježavanja ulaza do 8.000 Hz, što omogućuje vrlo gustu isporuku podataka o položaju kursora. Ova vrijednost je relevantna za korisnike koji žele što manju latenciju i što precizniju interpretaciju pokreta, osobito u brzim igrama. Integrirana baterija kapaciteta 500 mAh omogućuje do 70 sati rada pri 1.000 Hz, do 26 sati rada pri 4.000 Hz ili do 23 sati rada pri 8.000 Hz.

Podešavanje postavki miša moguće je odraditi i bez posebnog softvera, izravno na mišu putem tipke kojom se može mijenjati DPI i polling rate, a koja je smještena na donjoj strani kućišta. Ovakav pristup je praktičan u okruženjima gdje nije moguće instalirati dodatni softver ili kada se miš koristi na više računala.

SKILLER SGM70W ima ukupno 5 tipki ispod kojih se nalaze Huano prekidači koji će prema navodima proizvođača izdržati minimalno 100 milijuna klikova. Ukupna masa miša iznosi 49 grama, što ga svrstava u kategoriju vrlo laganih modela. Manja masa omogućuje brže pokrete uz manji napor, precizniju kontrolu pri niskim DPI postavkama, smanjeno opterećenje ruke tijekom dugotrajnog korištenja.

Kućište je simetrično, ali raspored tipki prilagođen je korisnicima koji miš drže desnom rukom. Miš je kompatibilan s najčešćim stilovima držanja – plam, claw i fingertip. U pakiranju se nalaze dvije staklene nožice, koje osiguravaju vrlo glatko klizanje po većini podloga. Staklene nožice imaju prednost u dugotrajnosti i konzistentnosti trenja, što je korisno za korisnike koji žele stabilan osjećaj pri brzim promjenama smjera.

Detaljnije specifikacije nalaze se na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 39,90 €.

