Adobeova aplikacija uredit će vam, ali i analizirati fotografije

Adobe je ugradio besplatni eksperimentalni sustav AI Playground unutar aplikacije Project Indigo, koji omogućava korisnicima generativno uređivanje i analizu fotografija već u trenutku snimanja

Odjel Adobe Research predstavio je eksperimentalni dodatak nazvan AI Playground unutar svoje aplikacije za fotografiranje Project Indigo. Ova aplikacija, lansirana prije godinu dana samo na iOS-u, nudi ručne kontrole, prirodan izgled slika te visoku kvalitetu snimanja u JPEG i RAW formatima.

Nova funkcija "AI igrališta" osmišljena je s ciljem istraživanja toga kako generativna umjetna inteligencija može pomoći fotografima izravno na mjestu snimanja te umanjiti potrebu za naknadnim prebacivanjem fotografija na vanjske web stranice ili vanjske aplikacije za obradu.

Kritika fotke u pravom trenutku

AI Playground korisnicima nudi unaprijed definirane funkcije za uklanjanje nepoželjnih elemenata na slici, dodavanje plitke dubinske oštrine, primjenu umjetničkih i fotografskih stilova te promjenu osvjetljenja. Značajka obuhvaća četiri glavne sekcije: uređivanje objekata, promjenu stilova, vodič za fotografiranje te prilagođeno uređivanje. Posebnost koja se ističe kod neuobičajene opcije vodiča jest analiza i izrada kritike fotografije, pa čak i prijedloga za ponovno snimanje dok se snimatelj još nalazi pred scenom.

Prva verzija AI Playgrounda dostupna je besplatno i bez potrebe za prijavom, ali za sada joj ima pristup samo manji dio nasumično odabranih korisnika aplikacije Project Indigo (u verziji 1.1). Eksperiment traje nekoliko tjedana, a Adobe tijekom korištenja prikuplja anonimne podatke o ponašanju korisnika, kako bi unaprijedili funkcije (ne treniraju AI na tome, kažu).

Generativni model s kojim projekt započinje rad je Googleov Nano Banana, uz mogućnost korištenja i Adobeovih vlastitih Firefly modela koji su posebno učinkoviti u uklanjanju nepoželjnih elemenata. Kako bi se osigurala transparentnost, Adobe radi na dodavanju metapodataka putem tehnologije Content Authenticity Initiative, dok primijenjeni modeli na uređene slike stavljaju i nevidljive vodene žigove – kako bi se moglo provjeriti je li određenom fotografijom manipulirano.