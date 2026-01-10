AnTuTu 11 je sada dostupan na iOS-u, utrka u performansama može početi

Popularna aplikacija za testiranje performansi, AnTuTu, u svojoj jedanaestoj verziji konačno je stigla na iOS. Iako se ne preporučuje, usporedbe s Android uređajima su neizbježne

Bug.hr subota, 10. siječnja 2026. u 04:15

Trebalo je proći neko vrijeme, no najnovija verzija popularne AnTuTu aplikacije za testiranje performansi konačno je dostupna i na iOS-u. Svi zainteresirani korisnici mogu je preuzeti izravno s App Storea.

Kao što mnogi već znaju, AnTuTu je vjerojatno najpopularnija aplikacija za benchmark u Kini. Njezina popularnost je tolika da kineski proizvođači pametnih telefona rutinski koriste AnTuTu rezultate kao najave prije lansiranja novih proizvoda, a neki su čak i uspoređivali rezultate s konkurencijom tijekom samih prezentacija. Dovoljno je reći, radi se o vrlo važnom alatu na tom tržištu. Radi se o alatu koji pokriva sveobuhvatno testiranje, za razliku od drugih koji se mogu fokusirati samo na procesor (CPU), grafički čip (GPU) ili mogućnosti umjetne inteligencije uređaja.

S nestrpljenjem očekujemo vidjeti prve usporedbe AnTuTu rezultata iPhonea s onima Android uređaja. Iako se takva direktna usporedba ne preporučuje zbog različitih platformi, korisnici će to, kako piše GSM Arena, zasigurno svejedno činiti.

Zanimljivo, zbog primarnog fokusa na Kinu, AnTuTu za Android zapravo nije dostupan na Trgovini Play. Kako Trgovina Play i sve ostale Googleove usluge nisu dopuštene u Kini, korisnici se tamo oslanjaju na više drugih trgovina aplikacijama.

Dolazak AnTuTu 11 na iOS zasigurno će potaknuti nove rasprave o performansama i otvoriti još jedno poglavlje u vječnom rivalstvu između Appleovih i Android uređaja.



