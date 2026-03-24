Apple Maps bi uskoro mogao početi prikazivati oglase

Apple bi kroz Apple Maps mogao uvesti model oglašavanja temeljen na pretraživanju, nalik onome u Google Mapsu

Apple bi uskoro mogao uvesti oglase u Apple Maps, čime bi dodatno monetizirao jednu od svojih najkorištenijih aplikacija. Kako doznaje Bloombergov Mark Gurman iz navodno dobro upućenih izvora, službena najava za ovu promjenu mogla bi stići već do kraja ožujka.

Prema neslužbenim informacijama, sustav oglašavanja funkcionirao bi slično kao i u Google Mapsu. Apple bi brendovima i trgovcima omogućio licitiranje za oglasni prostor i ključne riječi u pretraživanju, a oglasi bi se prikazivali unutar rezultata pretraga.

U praksi bi to značilo sljedeće – ako korisnik, primjerice, pretražuje pojam “najbolja pizza”, mogao bi u rezultatima vidjeti sponzorirane objave restorana ili pizzerija koji su platili za oglašavanje tog pojma.

Oglasi bi se trebali prikazivati u svim verzijama Mapsa na iOS-u, iPadOS-u i macOS-u, kao i u web inačici.