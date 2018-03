Apple predlaže emojije koji ukazuju na osobe s invaliditetom

Apple je predložio 13 novih emojija koji će poslužiti ukazivanju na osobe s određenim invaliditetom, bilo na području vida, sluha i motorike. Među predloženim emojijima nalaze se oni koji predstavljaju psa vodiča za slijepe osobe, osoba u invalidskim kolicima, osoba koje se za hod služe štapom ili štakama, a i osoba koje se služe slušnim aparatima ili su gluhe.

U Appleu u sklopu svog prijedloga za nove emojije upućenog Unicode Consortiumu ističu kako njihovi prijedlozi za nove emojije ne predstavljaju listu svih mogućih vrsta invaliditeta već pokušaj za postavljanje početne točke prema većoj raznolikosti u svijeta emojija.

Apple je pri sastavljanju prijedloga za nove emojije usko surađivao s američkim organizacijama za gluhe (National Association of the Deaf), slijepe (American Council of the Blind) i cerebralnu paralizu (Cerebral Palsy Foundation). Novi emojiji trenutačno su na razmatranju unutar Unicode Consortiuma.