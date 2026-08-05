Apple privremeno uklonio Telegram iz App Storea zbog sadržaja koji uključuje zlostavljanje djece

Apple je aplikaciju uklonio nakon što je tijekom provjere pronašao sadržaj koji krši pravila o zaštiti djece, no Telegram je nakon brze reakcije ponovno vraćen u App Store

Apple je ovog ponedjeljka privremeno uklonio Telegram iz App Storea nakon što je tijekom interne provjere utvrdio da aplikacija krši pravila o zabrani sadržaja povezanog sa seksualnim zlostavljanjem djece (CSAM). Aplikacija je ubrzo vraćena nakon što je Telegram uklonio sporni sadržaj i blokirao korisnika koji ga je objavio.

Telegram je na Appleovu odluku odgovorio objavom na društvenoj mreži X, uz ironičnu poruku kako se nada da će se isti kriteriji ubuduće jednako primjenjivati na sve aplikacije u App Storeu. Također ističu da svakodnevno blokiraju desetke tisuća grupa i kanala te uklanjaju milijune objava koje krše njezina pravila.

I'm sure this stance will be applied equally to all other apps in the store, in the future right? @Apple



(btw: https://t.co/ZRYqIGaxVH) — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

Ovo inače nije prvi put da je Apple uklonio Telegram iz svoje trgovine aplikacija. Slična situacija dogodila se i 2018. godine, također zbog prisutnosti sadržaja povezanog sa seksualnim zlostavljanjem djece.

Osim toga, francuske vlasti uhitile su izvršnog direktora Telegrama, Pavela Durova, 2024. godine te ga optužile za omogućavanje nezakonitih aktivnosti i suučesništvo u distribuciji sadržaja koji uključuje seksualno zlostavljanje djece. Nakon toga Telegram je uveo niz promjena, uključujući gašenje pojedinih zloupotrebljavanih funkcija i izmjene načina funkcioniranja privatnih razgovora.

Nedavno je i ruska obavještajna agencija FSB podigla optužnicu protiv Durova zbog potpomaganja terorizma.