Apple uvodi personalizirane preporuke u App Store

Zahvaljujući novoj značajki, korisnici će u App Storeu moći vidjeti personalizirane preporuke za preuzimanje aplikacija i igara

Matej Markovinović srijeda, 10. lipnja 2026. u 16:13
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Na ovogodišnjem WWDC-u predstavljena je i nova značajka za App Store pod nazivom Personalized Collections, koja korisnicima donosi personalizirane preporuke aplikacija i igara temeljene na njihovim interesima i navikama korištenja. 

Iz Applea navode da se preporuke daju na temelju analize preuzimanja i korištenja aplikacija. Uz svaku preporuku prikazivat će se i kratke App Notes bilješke koje objašnjavaju zašto je određena aplikacija ili igra predložena. Značajka će se tijekom ovog tjedna početi uvoditi u SAD-u na engleskom jeziku, a uskoro bi trebala biti dostupna i na drugim tržištima te na drugim jezicima. 

Osim prijedloga za korisnike, Apple je predstavio i nekoliko novih značajki od kojih će neke posebno biti korisne developerima. Naime, u aplikaciji Apple Games developeri će moći promovirati posebne ponude i vremenski ograničene popuste putem alata Featuring Nominations, kojim će uredništvu App Storea predlagati promotivne akcije za isticanje.

Također, kasnije ove godine, App Store će podržavati bogatiji prikaz stranica aplikacija, uključujući velike fotografije i videozapise koji će se prikazivati u zaglavlju stranice proizvoda te u rezultatima pretraživanja.

Apple uvodi i nove modele pretplate namijenjene grupama i organizacijama. Korisnici će moći kupiti više pretplata odjednom te jednostavno pozvati druge osobe da ih koriste, dok će Apple automatski upravljati procesom slanja pozivnica.

Uz to, nova opcija App Store Bundles omogućit će developerima zajedničko povezivanje više aplikacija u jedan paket kako bi korisnicima ponudili više sadržaja po nižoj cijeni.

 

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