Ban Jelačić išetao s novčanice od 20 kuna

Novac nije najvažnija stvar, ali jutros je svakako bio najzabavnija stvar u mojem životu! Istresao sam na stol lovu koja mi je ostala do kraja mjeseca, da je prebrojim, kad odjednom - novčanice su oživjele i krenule me obrazovati o hrvatskoj povijesti... Sve sam snimio mobitelom, da vidite kako to izgleda, a ako i vi želite da vam vaša plaća živne kao i moja, skinite besplatni app "Hrvatski velikani" kojeg je napravio Delta Reality i uživajte u odličnoj zajebanciji. Sve ovo je moguće zahvaljujući AR tehnologiji koja je već danas dostupna u većini mobitela, a autori appa, Darian Skarica, Jerko Škorić i ostatak ekipe najveći su poznavatelji, najagilniji zagovornici i ponajbolji regionalni developeri kada je riječ o AR-u, pa evo linkova za Android i iOS na ovo njihovo djelo: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divIT.AR.HrvatskiVelikani iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hrvatski-velikani/id1342577182?ls=1&mt=8