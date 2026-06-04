ChatGPT dosegnuo milijardu mjesečno aktivnih korisnika

ChatGPT je do milijarde korisnika stigao brže od Google Mapsa, TikToka, Instagrama i YouTubea

Nikad popularnij ChatGPT je u svibnju dosegnuo milijardu mjesečno aktivnih korisnika na globalnoj razini, pokazuju to procjene analitičke tvrtke Sensor Tower. Time je chatbot OpenAI-a postao najbrža aplikacija u povijesti koja je ostvarila taj rezultat, svega tri godine nakon prvotnog lansiranja na tržište.

No, kako prenosi Reuters, iako ChatGPT i dalje uvjerljivo prednjači po ukupnom broju korisnika, podaci pokazuju da Anthropicov Claude bilježi snažan zamah. U drugom tromjesečju ove godine Claude je imao oko 56 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, dok je njegov godišnji rast dosegnuo približno 640 posto. Za usporedbu, ChatGPT je u istom razdoblju ostvario rast od 62 posto.

Podaci Sensor Towera također pokazuju da su američki korisnici koji su tijekom prvog tromjesečja 2026. instalirali Claude, mjesec dana nakon instalacije provodili oko pet posto manje vremena u ChatGPT-u nego tijekom prethodnih osam mjeseci, što sugerira da dio korisnika sve više koristi oba AI alata.

Zanimljivo je i da obje tvrtke navodno razmatraju izlazak na burzu. Anthropic je početkom tjedna povjerljivo podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO), dok je Reuters ranije izvijestio da se i OpenAI priprema za sličan potez u nadolazećim tjednima.