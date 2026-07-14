ChatGPT se vratio na WhatsApp

Korisnici WhatsAppa ponovno mogu u svojim chatovima čavrljati s popularnim ChatGPT-jem, nakon što je Europska unija intervenirala i naredila Meti da ponovno omogući konkurentske chatbote

Još u prosincu 2024. uvedena je bila mogućnost chata s ChatGPT-jem unutar WhatsAppa, koji je postao dostupan svima na broju +18002428478 (ili kako bi Amerikanci to zapisali, 1-800-ChatGPT). Međutim, takva je situacija potrajala samo nešto dulje od godine dana, točnije do siječnja ove godine, kad su iz Mete u WhatsApp integrirali svoj chatbot Meta AI, pa onemogućili pristup konkurentskim rješenjima (bio je tu još dostupan i Copilot).

1-800-ChatGPT

Međutim, takva se situacija s ograničavanjem konkurencije nije dopala europskim regulatorima, pa je Europska komisija otvorila istragu i stavila određeni pritisak na Metu kako bi se omogućila poštena tržišna utakmica i korisnicima dalo na izbor koji će AI alat koristiti unutar njihove aplikacije za dopisivanje. Stigla je potom i službena opomena, a nakon nekoliko mjeseci u Meti su popustili i – omogućili svojim konkurentima pristup poslovnim računima, na kojima mogu "nastaniti" chatbote.

Ukratko, problemi su (izgleda) riješeni, pa stanovnici Europske unije i Europskog gospodarskog područja ponovno mogu u svojem WhatsAppu pokrenuti chat s najpopularnijim AI alatom na svijetu. S njime mogu čavrljati tekstualno, slati mu slike ili glasovne poruke, a on je u stanju odgovarati u okviru svojih mogućnosti te generirati ilustracije. Najbolji rezultati postižu se povezivanjem s osnovnim korisničkim računom, pa ChatGPT i u WhatsApp može prenijeti svoju memoriju, odnosno znati tko ste i o čemu s njime najčešće lamentirate.