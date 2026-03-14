Disney+ u aplikaciju uvodi vertikalni video feed nalik TikToku

Iz Disneya ističu da se Verts oslanja na napredni algoritam preporuka koji prilagođava prikazane isječke interesima pojedinog korisnika

Disney+ predstavio je Verts, vertikalni video feed kroz koji korisnici mogu listati kratke isječke iz filmova i serija dostupnih na streaming servisu. Riječ je upravo o formatu koji stavlja u fokus način konzumacije sadržaja kakav je popularizirao TikTok, a kasnije preuzele i ostale društvene mreže.

Kako navode iz Disneyja, Verts predstavlja novi način otkrivanja sadržaja na platformi. Funkcija je dostupna putem posebne ikone u navigacijskoj traci mobilne aplikacije, a nakon otvaranja korisnici mogu vertikalnim povlačenjem prsta pregledavati niz scena i trenutaka iz Disney+ filmova i serija.

Ako im se neki sadržaj svidi, korisnici ga mogu dodati na Watchlist ili odmah pokrenuti cijeli film ili epizodu izravno iz feeda.